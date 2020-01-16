В ногу со временем: Факты ICTV запустили новостные подкасты

Один из топовых ресурсов на рынке интернет-СМИ сайт Факты ICTV осваивает популярные тренды диджитал-сферы, впервые запустив подкасты ежедневных новостей. Теперь последние события Украины и мира можно будет прослушать на платформе Soundcloud и на сайте.

Аудио-выпуски Фактов будут ежедневно появляться на канале https://soundcloud.com/fakty_ictv в 8:45, 12:45, 15:45, 18:45 и в 21:05.

Тренд на создание подкастов пришел к нам из Соединенных Штатов, где большинство популярных СМИ активно развивают собственные аудиопроекты. Спрос на подобный формат постоянно растет. По словам руководителя департамента интернет-проектов ICTV Ольги Тыщук, этот функционал пригодится людям, которые все время в движении – за рулем, в общественном транспорте. Подкасты – очень удобный способ постоянно быть в курсе последних новостей.

– Идея запустить подкасты Фактов была коллективной, ведь мы постоянно следим за трендами, которые есть в диджитал.

Впервые мы испытали формат аудиоподкастов в рубрике Фактов Блоги, где информацию можно как прочитать, так и прослушать. Так мы увидели, что есть определенный интерес аудитории к такому формату.

Поэтому в рамках нового сезона Фактов на телеканале ICTV, которые обновили графику, обновили студию, возникла идея запустить аудиоподкасты для тех людей, которые не имеют возможности посмотреть видеовипуск, но могут спокойно прослушать его на телефоне, – рассказывает Ольга Тыщук.

На этом Факты ICTV не планируют останавливаться. Среди задач отдела интернет-проектов ICTV – запустить подкасты ключевых событий дня в рамках 60 секунд. Таким образом, пользователь фактически за минуту сможет получить полную событийную картину дня.

В перспективе мы хотим к весне запустить целый раздел на сайте Факты, где уже будут собраны все подкасты.

А на Soundcloud мы стартовали потому, что эта платформа поддерживается на всех устройствах – и на iPhone, и на смартфонах Android, и на Windows, и на MacOs. А вообще мы хотим запустить еще Google Подкасты и Apple Podcasts, – поделилась планами Ольга.

Подписывайтесь на аудиоподкасты Фактов ICTV на канале https://soundcloud.com/fakty_ictv и оставайтесь в курсе актуальных событий. А также следите за блогами ведущих политологов и экспертов Украины в рубрике Блоги – https://fakty.com.ua/ru/opinions/blogy/.

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