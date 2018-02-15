В программах ICTV появились возрастные отметки

С 15 февраля, программы телеканала ICTV получили возрастное маркировки. Телепроекты теперь имеют возрастные отметки, визуально знакомы нашим зрителям по системе киновидеопродукции.

Требований по маркировке телепередач на законодательном уровне нет. Однако, исследовав принцип распределения, имеющийся в киноиндустрии, и лучшие мировые практики, медиа-группой StarLightMedia было принято решение о саморегулирования в этом вопросе и внедрение возрастной маркировки для передач телеканалов группы.

Такой подход позволяет телеканалам помочь нашим маленьким зрителям и их родителям в выборе программы для просмотра.

Разработанная саморегулятивная система внутренней маркировки контента стала результатом анализа передового мирового опыта по защите несовершеннолетних зрителей и исследования содержания и аудиторий передач SLM. Возрастными метками, например, не маркируются новости, информационно-аналитические материалы, музыкальные клипы.

Теперь родители смогут ориентироваться не только на название программы и ее участников, а и понимать аудиторию, на которую она направлена. Возрастная отметка, которую вы видите на экране – есть некоторой рекомендацией: если ваш ребенок младшего возраста за указанный для лучшего понимания контента ей может понадобиться ваша помощь и разъяснения.

Каждая из отметок означает определенное соответствие программы установленным для возрастной категории критериям.

Каждая возрастная категория имеет комплексный список критериев и аспектов, по которым ее отмечают специально обученные специалисты телеканала.

Среди общих правил, например, приемлемость темы для семейного просмотра, безопасность для самостоятельного просмотра маленьким ребенком для общей аудитории (она не имеет возрастной отметки).

В категории 12+, в свою очередь, могут деликатно и осторожно раскрываться взрослые темы, если показывается неприемлемое поведение – отмечается ее вред.

Более сложные (но без излишней демонстрации и усиления эмоциональной нагрузки) темы могут нарушаться в категории 16+.

Отметка 18+ указывает на то, что программа и ее содержание приемлемые для более взрослой аудитории, достигшей совершеннолетия.

К работе на всех этапах внедрения такой системы и выработки правил для нее привлекались лучшие специалисты, в том числе главный психолог медиагруппы StarLightMedia по защите несовершеннолетних.

Ирина Шабаева, главный психолог по вопросам защиты несовершеннолетних StarLightMedia:

“Вопрос влияния контента на психическое и эмоциональное развитие ребенка часто приводит к полемике. Обычно все приходят к выводу, что все зависит от того, что смотреть. Но главное не только «что», но и «в каком возрасте».

Например, малышам в 4 года рассказывают: “От любви двух взрослых людей появляются дети”, а подростку объясняют тему секса более подробно.

Прежде всего потому, что эта информация необходима ему для безопасности и возможности принимать правильные решения.

Контент разделен по возрастным категориям именно по принципу готовности соответствующей категории воспринимать информацию. А маркировка – это возможность для родителей, окинув взглядом экран, сразу понять, на какую возрастную аудиторию направлен контент. Таким образом, родители могут быстро выяснить, с какой передачей ребенка можно оставить наедине, а какая потребует их присутствия для объяснений. Контент, который может потенциально навредить несовершеннолетним, может транслироваться после 23:00 и маркируется значком 18+ ».