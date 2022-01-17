Национальный онлайн-кинотеатр стал победителем Украинской народной премии в номинации «Интерактивное ТВ 2021».

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV стал победителем Украинской народной премии и получил награду в номинации «Интерактивное ТВ 2021». Победитель в номинации был определен благодаря независимому рейтинговому исследованию.

Также недавно SWEET.TV получил самую престижную награду в области маркетинговых коммуникаций Effie Awards Ukraine за проект «Битва блогеров», вошел в рейтинги Best Marketing 2021, ТОП-50 компаний 2021 года, ТОП-25 инновационных компаний Украины, ТОП-30 успешных украинских брендов в истории страны.

SWEET.TV официально признали лучшим украинским онлайн-кинотеатром в рамках Telecom Awards 2021.

Эти награды SWEET.TV получал за активность в социальной жизни страны и постоянное усовершенствование платформы, бизнеса и клиентского сервиса.

Главным социальным проектом национального онлайн-кинотеатра является «Hollywood українською», где SWEET.TV за собственные средства создает украиноязычный дубляж и озвучку для голливудских фильмов, мультфильмов и сериалов. За полтора года существования проекта на украинском языке заговорили 190+ шедевров голливудского кинематографа.

SWEET.TV — первый украинский онлайн кинотеатр, который подписал прямые контракты с голливудскими киностудиями. В конце года в кинозале появились топовые премьеры 2021 года: «Дюна», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Круэлла», «Космический джем: Новые легенды», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Черная вдова» и многое другое.

Также SWEET.TV открыл библиотеку образовательного контента, которая уже насчитывает более 1000 видеоуроков. Ранее сервис стал официальным партнером Национального олимпийского комитета и поддержал инициативу «Доступное кино», создающую тифлокомментарии и развернутые субтитры, что делает кино доступным для незрячих и глухих людей.

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV предоставляет своим абонентам доступ к 260+ телеканалам и 10 000+ фильмам, мультфильмам и сериалам. Качество изображения – самое высокое, в том числе HD и 4K. Также абоненты SWEET.TV могут буквально управлять прямым эфиром ТВ: ставить на паузу, перематывать и смотреть передачи в записи до 14 суток.

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