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Главная / Реабілітація через спорт: як пройшли другі змагання серед ветеранів «Сильні України» у Житомирі / 08.08.2023 13:46
08.08.2023 13:46
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Реабілітація через спорт: як пройшли другі змагання серед ветеранів «Сильні України» у Житомирі

Реабілітація через спорт: як пройшли другі змагання серед ветеранів «Сильні України» у Житомирі

У Житомирі 6 серпня відбувся другий етап спортивних змагань «Сильні України» в рамках першого всеукраїнського туру змагань для учасників бойових дій, ветеранів та членів їхніх родин. Участь у заході взяли понад 100 атлетів. 

Учасники змагались у веслуванні на тренажері, жимі лежачи та на аеробайках. Головним суддею спортивних змагань був Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену, почесний президент Федерації стронгмену України.

«Для чого ми це робимо? Тому що фізична культура й спорт є чи не найкращим інструментом психологічної реабілітації поранених ветеранів та учасників бойових дій. Це самоорганізовує, це мотивує», — пояснив Василь Вірастюк.

Василь Вірастюк та Федерація стронгмену України з 2015 року займаються спортивною реабілітацією ветеранів.

«Сильні України» – всеукраїнські спортивні змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення (видимі та невидимі) під час участі в бойових діях на території України. 

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Реабілітація через спорт: як пройшли другі змагання серед ветеранів «Сильні України» у Житомирі / 4 фотографии

Змагання засновані в рамках системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни ГО «Федерація стронгмену України» за підтримки народних депутатів України та меценатів. Телеканал ICTV 2 став генеральним медіапартнером заходу. 

Перший етап змагань відбувся в Полтаві 2 липня 2023 року, в якому взяли участь понад 130 ветеранів та військовослужбовців. Незабаром подібні змагання відбудуться в інших містах України. У перспективі проєкт може вийти на міжнародний рівень.

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08.08.2023 13:46

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Реабілітація через спорт: як пройшли другі змагання серед ветеранів «Сильні України» у Житомирі

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