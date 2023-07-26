«Сильні України» – другі спортивні змагання серед ветеранів відбудуться в Житомирі

Телеканал ICTV2 став інформаційним партнером спортивних змагань для ветеранів «Сильні України» в Житомирі.

6 серпня об 12:00 на вул. Михайлівська, 7, у м. Житомир розпочнеться спортивний захід для учасників бойових дій, ветеранів та членів їхніх родин. Змагання відбудуться в рамках першого всеукраїнського туру спортивних змагань для ветеранів «Сильні України».

Учасники змагатимуться у веслуванні на тренажері, жимі лежачи та на аеробайках. Головний суддя спортивних змагань – Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену.

Щоб взяти учать у змаганнях, оберіть категорію спорту та зареєструйтеся за посиланням:

http://bit.ly/3Q3ZSAf

Реєстрація триватиме до 5 серпня 2023 року.

У програмі також заплановані: майстер-клас зі стрільби з лука, показові виступи стронгменів, функціональні тренування, атракції для дітей, перетягування канату, челендж в «Козацькому присіданні»та фотосесія з Василем Вірастюком.

Організатори змагань: Федерація стронгмену України за підтримки Благодійного фонду BGV та народних депутатів України.

Довідково:

«Сильні України» – всеукраїнські спортивні змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення (видимі та невидимі) під час участі в бойових діях на території України. Змагання засновані в рамках системи спортивно-реабілітаційних заходівдля ветеранів війни ГО «Федерація стронгмену України» за підтримки народних депутатів України та меценатів. Перший етап змагань відбувся в Полтаві 2 липня 2023 року, в якому взяли участь понад 130 ветеранів та військовослужбовців.