«Серйозні гравці починають задумуватись над тим, що буде, якщо Росія програє»: ведучий ICTV Вадим Карпʼяк проаналізував форум у Давосі та виділив основні тези

15 січня у Давосі стартував Всесвітній економічний форум, на якому зібралися політичні лідери з-понад 100 країн, а також бізнесмени та громадські діячі, щоб обговорити глобальні загрози та виклики. Серед ключових тем – конфлікт на Близькому Сході, війна в Україні, а також технологічний прорив штучного інтелекту.

Політичний журналіст, ведучий телеканалу ICTV та національного марафону Вадим Карпʼяк теж відвідав форум, проаналізував виступи учасників, а також поділився основними тезами заходу.

Реакція на виступ Зеленського показала, що серйозні гравці починають задумуватись: що буде, якщо Росія програє?

Спочатку хотілося б відмітити, що добре сприйняли виступ президента Зеленського. Він був достатньо жорсткий та відвертий, а на таку аудиторію це був серйозний захід. І реакція показала, що серйозні гравці починають задумуватись: що буде, якщо Росія програє? Тому що це одне з питань, яке тут теж обговорюють через українську призму ніби: «Що буде, якщо Україна програє?». А українці формують питання так: «А чому ви не думаєте і не готуєтеся до світу, коли Росія програє? Тому що вам до цього треба готуватися».

Путін – хижак, а хижака не нагодуєш замороженими продуктами.

Добре зайшла метафора про те, що «Путін – хижак, а хижака не нагодуєш замороженими продуктами». Це була відповідь на кулуарні пропозиції «а може ви подумаєте про замороження конфлікту». На це наші відповідають тезою що, по-перше, немає ніяких ознак того, що він готовий взагалі прислухатися до ідеї заморожування чи якоїсь зупинки; по-друге, це час для підготовки Путіна до нового нападу; і по-третє, як цитували вчора одного бізнесмена – зараз є побоювання інвестувати не те що в Україну і міста біля лінії фронту, а й східніше Берліна. Є побоювання інвестувати, зважаючи на безпекову ситуацію в Європі.

Україна стає заручником внутрішньополітичних справ інших країн.

Звучала також теза про те, що Україною часто прикриваються. Як приклад наводять історію з канадським парламентом і консерваторами, які блокують деякі голосування по Україні, прикриваючись тим, що, мовляв, це недостатньо хороша для України угода і вимагаючи вирішити на цьому фоні якісь свої внутрішні канадські справи. Але найяскравіший приклад це, безперечно, польські фермери, які нещодавно блокували кордон, тому що вони до українських фермерів чи до України взагалі питань не мали. Вони використовували це як привід натиснути на свій уряд. І це теж обговорюється, що Україна стає заручником таких внутрішньополітичних справ.

Війна України з Росією – це топ тема для шведської дипломатії.

Була цікава розмова за участю шведського міністра закордонних справ, який сказав, що війна України з росією – це топ тема для шведської дипломатії. За його словами, немає важливішої теми і це вселяє стриманий оптимізм. До речі, він звернув увагу, що Україна зробила непоганий крок на шляху до реформ, незважаючи на війну, і відзначив прогрес в антикорупційних реформах. Нам в Україні може видаватися, що ми якось повільно рухаємося, але він каже, що зі сторони це виглядає як рух у правильному напрямку, і достатньо енергійний. Але він попередив, що ми, як майбутні члени ЄС, мусимо готуватися до реформ і складних переговорів по сільському господарству, що є дуже болючими і важливими для Європейського Союзу.

Меседж від директора британської розвідки МІ6 Річарда Мура: «Британія — з Україною!»

Родзинкою форуму було те, що в Українському домі на останню панель Night Camp, десь між десятою та одинадцятою вечора, зібралися Тарас Чмут, виконавчий директор «Повернись живим», Тарас Качка, заступник міністра економіки і Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки поговорити про майбутнє України. Була доволі відверта розмова, де майже всі учасники були україномовні, навіть іноземці, які прийшли на цю розмову теж були україномовні. Звичайно ж, робоча мова – англійська, але всі домовились, що оскільки всі розуміють українську, то переклад не потрібен – говоримо українською.

І був один іноземець, який попросив про переклад. Йому дали перекладача, він сидів півгодини слухав уважно, а потім попросив взяти коротке слово і виявилося, що це не просто іноземець, а сер Річард Мур, директор британської розвідки МІ6. Він сказав, що зацікавився цією подію і прийшов спеціально послухати. Перепросив, що мусить іти далі, але запевнив, що Британія – з Україною. І це було справжнє відкриття. Фотодокази, на жаль, не можу надати, тому що він попросив не фотографувати і не знімати, жартуючи, що росіяни з цього змонтують Бог знає що. Але я зайшов на сайт МІ6 і так, це був він. І це було потужно!