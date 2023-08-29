Джамала та ведучий ICTV Вадим Карпʼяк підняли тему багатокультурності в Україні

Співачка Джамала поговорила з ведучим ICTV Вадимом Карпʼяком на важливу тему багатокультурності в Україні, в якій варто детальніше розібратися кожному громадянинові нашої держави.

Так, за словами Карп’яка, ця тема є дратівливою і важливою. Про це він сказав у Час інтерв’ю.

– Тема багатокультурності в Україні, яку ми начебто подаємо світу, але яку самі ще не зовсім зрозуміли всередині країни – дратівлива і дуже важлива водночас. Тому варто детальніше розібратися, що ж воно таке – українська багатокультурність, – зазначає ведучий.

Джамала ж каже, що для неї багатокультурність в Україні – це перш за все люди різних етносів, віросповідань, які живуть разом, обмінюються досвідом, історією та насичують один одного цим.