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Главная / Джамала та ведучий ICTV Вадим Карпʼяк підняли тему багатокультурності в Україні / 29.08.2023 18:14
29.08.2023 18:14
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Джамала та ведучий ICTV Вадим Карпʼяк підняли тему багатокультурності в Україні

Джамала та ведучий ICTV Вадим Карпʼяк підняли тему багатокультурності в Україні

Співачка Джамала поговорила з ведучим ICTV Вадимом Карпʼяком на важливу тему багатокультурності в Україні, в якій варто детальніше розібратися кожному громадянинові нашої держави.

Так, за словами Карп’яка, ця тема є дратівливою і важливою. Про це він сказав у Час інтерв’ю.

– Тема багатокультурності в Україні, яку ми начебто подаємо світу, але яку самі ще не зовсім зрозуміли всередині країни – дратівлива і дуже важлива водночас. Тому варто детальніше розібратися, що ж воно таке – українська багатокультурність, – зазначає ведучий.

Джамала ж каже, що для неї багатокультурність в Україні – це перш за все люди різних етносів, віросповідань, які живуть разом, обмінюються досвідом, історією та насичують один одного цим.

– Як казав великий український поет Тарас Шевченко: І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь. Я б це перенесла в культурне джерело між етносами, які саме живуть в Україні. Мені здається, це нас усіх збагачує. В багатокультурності дуже важливо, щоб ми всі разом зараз, вже на 10 рік війни зрозуміли, що земля в нас одна, нам тут жити і будувати стосунки між собою та світом, – наголосила Джамала.

 

Также по теме: “Без державного фінансування культура не виживе”: Вадим Карпʼяк про Шевченківську премію в умовах війни
Теги: Вадим Карп’як, Джамала
29.08.2023 18:14

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Джамала та ведучий ICTV Вадим Карпʼяк підняли тему багатокультурності в Україні

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