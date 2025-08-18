DEI як вектор нової культури

14 серпня Премія HR-бренд та Eclectic Talents Group за підтримки партнера Fillin Facility Services організували бізнес-каву, яка об’єднала HR-директорів та CEO провідних компаній. Це була зустріч однодумців, для яких різноманіття, рівність та інклюзія – це орієнтир, який формує етику бізнесу та соціальну відповідальність.

Центральною темою обговорення стала роль DEI як вектора нової корпоративної та національної культури – від практичних кейсів інтеграції різноманітних команд до створення атмосфери довіри та рівних можливостей для кожного.

З прикладом соціально відповідальної ініціативи учасників заходу ознайомили Лариса Онипко, лідерка Премії HR-бренд Україна, та голова правління благодійного фонду «Благомай» Кіра Сиротенко. Вони представили проєкт «Колеса життя» та організували збір коштів на неонатальний реанімобіль для безпечного перевезення новонароджених у критичному стані до Харківської КНП ХОР«Обласний клінічний перинатальний центр». Така «реанімація на колесах» дає шанс на життя дітям із ускладненнями або критично малою вагою та має на меті захистити найуразливіших і забезпечити рівний доступ до високоспеціалізованої медичної допомоги незалежно від місця народження.

Коментуючи ініціативу та важливість рівності й інклюзії в суспільстві та бізнесі, Лариса Онипко відзначила:

«Приємно бачити, що DEI стає частиною нової культури – від великих міжнародних компаній до малого бізнесу. Це про рівні й справедливі умови для будь-кого: молоді, вікових кандидатів, молодих мам, людей з інвалідністю, ветеранів. Ці підходи змінюють не лише команди та корпоративну культуру, а й ринок праці та культуру країни. DEI формує довіру і дає можливість кожному бути почутим».

В своєму виступі Яна Гончаренко, директорка з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media, розповіла про ініціативи компанії, спрямовані на підтримку співробітників і партнерів у кризові періоди. Вона підкреслила, що саме такі виклики стають справжнім тестом на стійкість і перевіряють цінності компанії на справжність.

«Почути, відчути і по-справжньому зрозуміти – важливіше, ніж написати найкращу політику. Ми всі – люди, компанії, бренди – формуємо не лише корпоративну, а й національну культуру. І те, як ми діємо у складні часи, впливає на те, якою ця культура буде у майбутньому», – підкреслила Яна Гончаренко.

Наступним кроком стало обговорення побудови інклюзивної корпоративної культури. Зокрема, у ході дискусії було порушено тему інтеграції працівників старшого віку.

«Сьогодні DEI – це відповідь на ключові виклики ринку праці та фундамент для стійкого розвитку компаній. Наш шлях інтеграції працівників старшого віку – яскравий приклад того, як інклюзивність працює в реальному бізнесі. Ми свідомо інвестували в адаптацію робочих процесів, забезпечили необхідне обладнання, провели навчання і навіть вели комунікацію з клієнтами, аби розвіяти упередження щодо цих працівників. Це допомогло нам подолати кадровий дефіцит та створити команду, яка цінує свою роботу та приносить стабільний результат», – розповіла Людмила Литвиненко, General manager Fillin Facility Services.

Далі учасники зосередились на більш широких аспектах побудови інклюзивної культури на прикладі JTI Україна. Анна Лакштанова, менеджерка з інклюзії та управління досвідом працівників, поділилася, як компанія поєднує глобальне бачення та локальні виклики у сфері різноманіття, справедливості, інклюзії та приналежності (DEIB). Системний підхід компанії охоплює впровадження політик, навчання лідерів, роботу з неусвідомленими упередженнями, аудит доступності робочого середовища тощо. Побудова інклюзивної культури – це довгий шлях, який починається з компанії, але має потенціал змінювати суспільство, формуючи цінності взаємоповаги, рівності та відкритості.

В доповнення теми, Ольга Безпалько, керівниця з питань різноманіття та інклюзії ПриватБанку, розповіла про досвід в реалізації стратегії безбар’єрності для працівників і клієнтів. Серед ключових ініціатив – будівництво відділень підвищеної доступності, адаптація цифрових сервісів до міжнародних стандартів, програми фінансової грамотності, підтримка жінок-підприємиць, а також психологічна та юридична допомога ветеранам. Ці кроки формують інклюзивне середовище та забезпечують рівні можливості для кожного.

Під час заходу відбулась панельна дискусія «DEI в дії: нова етика і нова економіка ринку праці», спікерами якої стали Людмила Литвиненко, General manager Fillin Facility Services, Ольга Новикова, співзасновниця платформи alltogether.jobs, Тетяна Костюченко, заступниця голови Правління ПУМБ, HRD ПУМБ, Олена Степаненко, експертка Конфедерації роботодавців України, Юлія Жовтяк, директорка Державної служби зайнятості.

В ході діалогу експерти висвітлили питання:

— які кроки здійснює держава для розвитку інклюзивного працевлаштування;

— як зробити так, щоб інклюзія стала частиною ДНК компанії;

— найм ветеранів: що дійсно потрібно ветеранам в процесі працевлаштування та адаптації в компанії;

— «людяне обличчя інклюзії”: як, окрім політик та інклюзивних процесів, можна підтримувати представників вразливих груп;

— як зробити інклюзивні підходи такими, щоб громадяни не зазнавали дискримінації.

Бізнес-кава відбулась за сприяння партнерів: Eclectic Talents Group, генеральний медіа партнер Премії HR-бренд Starlight Media, компанія Fillin Facility Services, HR-провайдер Smart Solutions, Страховий партнер Премії HR-бренд “СК ІНГО” благодійний фонд «Благомай», Українська школа управління УШУ, компанія Vitmark, кава-партнер заходу Discaf та інформаційний партнер dsnews.ua.