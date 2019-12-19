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Главная / 5 причин посмотреть «Интерстеллар» / 19.12.2019 12:01
19.12.2019 12:01
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5 причин посмотреть «Интерстеллар»

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Сегодня в 22:20 ICTV покажет научно-фантастический фильм режиссера Кристофера Нолана «Интерстеллар». Мы знаем 5 главных причин обязательно его посмотреть.

Захватывающий сюжет

Неизведанные миры и космос – тема, которая не может оставить равнодушным никого. Именно поэтому, история о путешествиях исследователей, которые хотят покорить огромные расстояния на межзвездном корабле и обойти ограничения полета человека в космосе заинтересовала миллионы зрителей.

Легендарный режиссер

Кристофера Нолана считают одним из наиболее успешных режиссеров современности. Именно он снял такие фильмы как: «Престиж», «Темный рыцарь», «Начало». Все его работы были приняты мировой кинокритикой и собрали более 4 миллиардов долларов кассовых сборов.

Актерская игра

Главного героя – пилота по имени Купер сыграл непревзойденный Мэттью МакКонахи, который получил «Оскар» за главную мужскую роль в фильме «Даллаский клуб покупателей». Потрясающая игра Мэттью создала эффект полного погружения в неизведанный мир.

Саундтрек к фильму

Большинство саундтреков к фильму написал талантливый немецкий композитор Ханс Циммер. При просмотре фильма от музыкального сопровождения бегут мурашки по коже и создается впечатление, что музыка присутствует практически постоянно.

Визуальный ряд

Очень качественная графика и спецэффекты. Зрителю был предложен не один альтернативный мир, а целых три планеты, пейзажи на которых просто завораживают и идеально сочетаются с музыкальным сопровождением.

Смотрите фильм «Интерстеллар» сегодня в 22:20 на канале ICTV.

 

Юлия Хомик

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Теги: Анонс кіно, лучшие фильмы, Супертато - Чоловіче кіно, Юлия Хомик
19.12.2019 12:01
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  • Али Профи:
    Thursday November 23rd, 2017 в 21:20

    Более глупого фильма я не видел, даже моя жена, которая не супер интеллектуал сказала, что это полный бред. Особенно как он летал за шкафом!

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