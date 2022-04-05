Подборка художественных произведений украинских писателей об исторических событиях — выбор редакции

В материале — подборка произведений украинских писателей, которые которые рассказывают о разных периодах украинской истории. В их рассказах, повестях и романах — отражение героической истории нашей нации.

Иван Билык «Скифская трилогия» и «Меч Арея»

В 70-80 годы писатель Иван Билык выдал трилогию, состоящую из произведений «Дикі білі коні», «Не дратуйте ґрифонів» и «Цар і раб», которая получила название Скифская трилогия. Эти произведения рассказывают о древнейших народах, населявших территорию Украины. В 1972 году Билык выпустил роман «Меч Арея», сенсационное произведение о предках славян — кочевом народе гуны и их предводителе князе Аттило — он же Богдан Гатило, покорившем весь континент. Это произведение было запрещено в СССР, а автора заставили уволиться из редакции газеты. Но полностью уничтожить упоминания о произведении не удалось.

Володимир Малик «Князь Кий»

События романа Володимира Малика происходят примерно в одночасье с историей «Меча Арея» Ивана Билыка. В романе «Князь Кий» автор рассказывает нам историю того, кто дал имя столице Древней Руси и современной Украины — Киеву. В романе есть и смерть и жизнь, и война, и любовь. Но прежде всего это история о легендарном правителе, который даже в те древние времена делал все, чтобы объединить славян. Это наша история, которая показывает, что корни украинской нации гораздо глубже в нашей земле, чем нам пытаются навязать некоторые недоброжелательные соседи.

Павло Загребельний «Роксолана»

Мало кто не слышал историю об украинской красавице, дочери священника, которая неволей попала в турецкий гарем и сумела стать любимой женой султана. Роман раскрывает непростой мир юной девушки, которая желала себе совсем другой судьбы, но благодаря силе духа и закаленному в условия непростого детства характеру, смогла покорить сердце одного из самых влиятельных правителей мира того времени. Роксолана — это не только прекрасное историческое произведение, в котором раскрыты проблемы людей того времени. Это еще и ода украинской женщине — непокорной, смелой, даже жестокой, но при этом хрупкой и сострадательной.

Пантелеймон Кулиш «Чорная рада»

Фундаментальное произведение для тех, кто хочет разобраться в причинах многих несправедливостей украинской истории. «Чорна рада» — это о бесконечном стремлении украинцев к демократии, которая обязует прислушиваться даже к тем, кто сознательно или нет несет разрушения. В романе показывается уклад Запорожской Сечи, а еще честно описана жизнь Гетьманщины за времен Руины, когда каждый рвался к власти, чтобы показать, как правильно нужно править. Это спор простых людей с чиновниками, который ныне глубоко укоренился в национальный код украинцев.

Юрий Яновский «Четыре сабли»

Писатель, военный журналист и ветеран армии УНР Юрий Яновский в 1930 году выдал роман «Чотири шаблі». В нем рассказывается история четырех предводителей партизанской армии, которые в романе представлены, как потомки славных казацких героев. Судьба зовет их исправить ошибки, которые допустили их предки. В первых частях произведения, герои втянуты в события гражданской войны, во второй части — описывается их жизнь в мирных условиях, а в конце все они встречаются, чтобы несмотря на события прошлых лет объединиться для спасения жизней. Произведение Яновского было строго запрещено в СССР, так как в нем активно описывается стихийное народное движение, движимое идей возрождения нации.

Улас Самчук «Мария»

Первый правдивый роман о геноциде украинского народа в 1932-1933 годах. Произведение Уласа Самчука, члена правительства УНР, Организации украинских писателей (ОУП) и Организации украинских националистов (ОУН). Роман «Марія» увидел свет в 1934 году. Автору удалось через историю одной простой сельской семьи рассказать о трагедии всего украинского народа. Главная героиня — сельская девушка Мария на своем веку переживает и смерть родителей, голод, потерю детей, издевательства, сумасшествие дочери. Мария — очень сильная женщина, которая стойко переносит самые ужасные испытания судьбы. Но голод, созданный искусственно, поддерживаемый режимом… С ним не способны справиться даже самые сильные.

Иван Багряный «Тигроловы»

Один из самых ярких, интересных романов, который использует очень простую метафору для описания событий времен репрессий в СССР. Был запрещен в союзе и получил наибольшую популярность после падения режима. В основе сюжета о приключениях главного героя лежит история самого писателя. Багряного, как и его героя Многогрешного, приговорили к засланию на Далекий восток в ГУЛАГ, но ему удалось избежать заключения, выпрыгнув из поезда, которым его конвоировали. Часть времени герой «Тигроловов», как и автор, провел в тайге, познавая правила жизни в суровых условиях.

Олесь Гончар «Собор»

Роман-предупреждение от выдающегося украинского писателя Олеся Гончара. Написан «Собор» был в шестидесятых годах, после потрясений двумя кровопролитными войнами, репрессиями и периодом перед началом застоя. В романе Гончар при помощи простого образа древнего казацкого собора, который понемногу разрушается, описывает неспешную деградацию морали в обществе, показывает, как на смену вечным ценностям, правде и уважению приходят пустозвонство, карьеризм, пренебрежение моралью, забвение истории украинского народа. Был запрещен в СССР.

Лина Костенко «Записки українського самашедшого»

Роман выдающейся писательницы-шестидесятницы Лины Костенко, в котором она описывает события из новейшей истории Украины. «Записки українського самашедшого» был выдан в 2010 году, а рассказывает о периоде президентства Кучмы и Оранжевой революции. Герой романа пытается выжить в стране с коррумпированной системой правления, записывая все несправедливости, которые он видит в новостях. Благодаря этому ему удается сдерживать свои эмоции и не превращаться в циника. Начавшаяся вскоре Оранжевая революция позволяет герою выплеснуть все накопленное недовольство властью, а также накаляет атмосферу в личной жизни.

Сергей Жадан «Интернат»

Сергей Жадан — один из выдающихся культурных деятелей Украины, который обрел широкую популярность после 2014 года, когда принимал активное участие в харьковском движении Евромайдана. В 2017 году выпустил роман «Інтернат», который повествует о начале противостояний на Донбассе, описывая историю простых людей. По сюжету главный герой отправляется в неназванный город на линии соприкосновения, чтобы забрать там из интерната своего племянника. Автор отмечает, что образ «интерната» — это метафора о неупорядоченности и потерянности нашего общества, которое не может найти свое место в независимой стране и страдает от синдрома интерната.

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