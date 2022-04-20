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Главная / Ведущий ICTV Сергей Лиховида запустил YouTube-канал “Розмова” / 20.04.2022 16:26
20.04.2022 16:26
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Ведущий ICTV Сергей Лиховида запустил YouTube-канал “Розмова”

Ведущий ICTV Сергей Лиховида запустил YouTube-канал “Розмова”

В новом проекте ведущий будет брать интервью у известных украинцев, которые будут говорить на темы, которые сейчас каждый из нас поднимает на своей «кухне». Герои будут рассказывать, как война повлияла на их жизнь, на их родных и поделятся всеми переживаниями, которые кипят у них в сердце.

«Как и большинству людей, мне просто хотелось поговорить о том, что сейчас происходит, потому что держать это в себе очень сложно. Это не классическое интервью, это откровенный и искренний разговор. Такой сеанс психотерапии”

– рассказывает Сергей.

Первым гостем стал известный телеведущий Григорий Решетник. Он рассказал о первых взрывах, которые видел своими глазами и об эвакуации с тремя детьми.

“Кроме того, что мы поднимаем трудные темы, я хочу, чтобы люди получили заряд позитива, света, энергии и мотивации. Потому что когда они слышат слова поддержки не только от представителей власти, но и от тех людей, за которыми следят, которых любят, телепрограммы которых смотрят и музыку которых слушают, это также помогает почувствовать, что ты не одинок в своих переживаниях. Что сейчас все вместе. Ты певец или телеведущий – война коснулась каждого. И каждый верит в победу”, – подчеркивает ведущий ICTV.

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Теги: ведучі ICTV, війна в Україні, Сергей Лиховида
20.04.2022 16:26



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