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Главная / Син американського мільярдера Воррена Баффета впевнений у перемозі України: ексклюзивне інтерв’ю Олени Фроляк / 02.09.2022 16:14
02.09.2022 16:14
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Син американського мільярдера Воррена Баффета впевнений у перемозі України: ексклюзивне інтерв’ю Олени Фроляк

Син американського мільярдера Воррена Баффета впевнений у перемозі України: ексклюзивне інтерв’ю Олени Фроляк

Керівниця інформаційної служби каналу ICTV Олена Фроляк взяла інтерв’ю в американського бізнесмена, філантропа та сина мільярдера Воррена Баффета – Говарда Баффета. Йшлося про інвестиційні проєкти та підтримку України, великі і безповоротні прорахунки Росії та секрети успіху одного з найбагатших людей світу.

Я вперше приїхав в Україну у січні 91-го. Було холодно, було важко знайти кока-колу, не було Макдоналдзу, вулиці були порожні, щасливих людей, яких ти зазвичай бачиш, які мають  надію, – всього цього тоді не було… Зараз атмосфера зовсім інша.

Це дивовижна  трансформація, і саме це одна з причин того, як українці і світ віддано захищають незалежність і демократію України. Світ побачив іншу країну і людей, які знають, чого вони прагнуть”, – сказав Говард Баффет.

Поділилася також деталями розмови ведуча Олена Фроляк:

Пан Говард успішно закликає весь світ підтримувати Україну. Він переконаний, що війна довела світу  важливість України – в геополітичному плані, в сенсі продовольчої безпеки, і в сенсі стримування Росії…

Його фонд має 3 напрями: військові конфлікти, боротьба з торгівлею людьми та фудсейфті (безпечне харчування). Зараз на етапі впровадження пілотний проєкт спільно з першою Леді Оленою Зеленською з будівництва «фабрики-кухні» для учнів школи в Бучі. Це буде повний цикл здорового харчування для дітей”.

Говард Баффет розказав, як це – бути сином одного з найбагатших людей планети, чого навчив його відомий батько і як Росія дуже сильно недооцінила нас.  

Розповіла Олена й про особисті якості бізнесмена: “Як людина Говард дуже простий, відкритий, постійно усміхається. У нашому інтерв’ю я процитувала важливі слова його батька, який сказав: “Цінуйте в людях чесність, ініціативність та інтелект. Але якщо людина нечесна, то не зважайте на інші два пункти”. 

Інтерв’ю з Говардом Баффетом вийшло в ефірі загальнонаціонального марафону “Єдині новини” 1 вересня  та на офіційних сторінках у соцмережах каналу ICTV.

Теги: війна в Україні, Олена Фроляк
02.09.2022 16:14

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