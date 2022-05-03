Starlight Media запустила всеукраинский проект памяти погибших журналистов «Медиа Мемориал»

Прошло чуть больше 2 месяцев войны России против Украины, но эта неоправданная агрессия унесла жизни уже 23 медийщиков – 16 журналистов и 7 работников других направлений медиасферы. Starlight Media создала первый мультимедийный проект Медиа Мемориал, чтобы почтить память коллег и показать истории украинских и иностранных журналистов, отдавших жизнь за правду.

3 мая, когда все мировое сообщество отмечает Всемирный день свободы прессы, проект Медиа Мемориал станет своеобразной стеной памяти и скорби, обличающей болезненную парадоксальность непоколебимых устоев этого праздника. Но российская война не жалеет никого: ни украинку Веру Гирич, журналистку Радио Свобода, ни ирландца Пьера Закжевски, оператора Fox News, ни американского журналиста The New York Times Брента Рено.

У всех у них была одна миссия – отстаивать правду и справедливость. Но российская власть бездушно вмешалась. Агрессор забрал у них не только право исполнять свой профессиональный долг. Он забрал у них самое драгоценное – их жизнь. Наша миссия – продолжить дело погибших медийщиков. Рассказывать правду, ради которой они пожертвовали своей жизнью. Показывать миру настоящее лицо оккупанта

– говорит Елена Фроляк, ведущая программы Факты и руководитель информационной службы ICTV.

Проверенные данные и официальные государственные каналы послужили основой для написания пресс-карт пожизненно аккредитованных журналистов. Команда «Медиа Мемориал» получила данные от Офиса Генеральной прокуратуры, Национального союза журналистов Украины и Министерства культуры и информационной политики. Также авторы проекта собирали теплые воспоминания о погибших от родственников и коллег со всего мира.

Телеканал ICTV одним из первых присоединился к запуску “Единого марафона”, который непрерывно транслируется в эфире с 24 февраля. Наша команда работает из бомбоубежищ и под обстрелами, чтобы рассказывать правду о войне, борясь с безумной пропагандой и дезинформацией врага. Как лидеры информационного вещания мы считаем своим долгом почтить память наших коллег, чья работа заключалась в том, чтобы противостоять попыткам России скрыть свои преступления против мирных граждан и демократии. Этим проектом мы хотим напомнить о важности свободы слова и роли независимой журналистики

– комментирует Сабина Абляева, маркетинг-директор ICTV.

Команда призывает не быть безразличными к историям журналистов и помогать их семьям, потерявшим своих любимых, братьев, матерей – свое счастливое будущее с ними. Для этого на сайте созданы кнопки для добровольных пожертвований.

На сайте также есть серия подкастов, доступных для прослушивания и распространения.

Медиа Мемориал создан при поддержке и помощи партнеров из Литвы Latvijas Radio, Балтийского центра развития СМИ, НСЖУ.

Убийства и обстрелы журналистов являются грубым нарушением международного права. Враг может закрывать глаза на законы, но закрыть глаза миру на преступления ему не удастся. Ведь чествуя память погибших за правду – мы продолжаем рассказывать их бессмертные истории.

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