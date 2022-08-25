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Главная / Фонд Віктора Пінчука передав військовим 12 безпілотників “Фурія” / 25.08.2022 12:17
25.08.2022 12:17
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Фонд Віктора Пінчука передав військовим 12 безпілотників “Фурія”

Фонд Віктора Пінчука передав військовим 12 безпілотників “Фурія”

Фонд Віктора Пінчука передав українським військовим безпілотні комплекси розвідки та корегування вогню “Фурія”. Це 12-ть безпілотних літальних апаратів, оснащених камерами та наземними пунктами управління і обробки інформації. «Фурії» були передані 4-м військовим бригадам, що боронять Україну на Сході та Півдні.

За нормальних метеоумов кожен літак здатен перебувати в небі до трьох годин, а оперативний радіус безпілотника досягає 50 кілометрів. Ці пташки виконуватимуть місію навіть при сильному вітрові, до 15 метрів на секунду.

Це дозволить нам отримувати точні дані про точки розташування ворожої артилерії, яка б’є мінімум з п’ятнадцяти кілометрів. Квадрокоптери тут нам не допоможуть, такі комплекси як «Фурія» – єдине, що рятує нас від обстрілу, – розповідають військові з механізованої бригади, що боронять Україну на Сході.

Передача безпілотників «Фурія» військовим є частиною масштабної допомоги Фонду Віктора Пінчука збройним силам України, медичним установам та вимушено переміщеним особам. Загалом з початку військових дій  Фонди Віктора та Олени Пінчуків спрямували понад 45,3 мільйони доларів США на допомогу армії та цивільному населенню. Робота задля Перемоги України триває.

Теги: війна в Україні, Фонд Віктора Пінчука
25.08.2022 12:17

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Фонд Віктора Пінчука передав військовим 12 безпілотників “Фурія”

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