»Украина, расправляй паруса!» — Оксана Гутцайт поздравляет с Днем Независимости

«Независимой Украине 30! Она еще молодая, но уже опытом» — Инна Шевченко поздравляет с Днем Независимости
«Дорогая Украина, спасибо тебе!» — Виктория Сеник поздравляет с Днем Независимости
Толока и Бесславные крепостные — смотрите украинское кино на ICTV 22-23 августа
Деловой разговор с Оксаной Гутцайт — Выпуск 4 — Андрей Онистрат
Деловой разговор с Оксаной Гутцайт — Выпуск 2 — Максим Храмов
Деловой разговор с Оксаной Гутцайт — Выпуск 1 — Александр Меламуд
Карантин — это не каникулы — Оксана Гутцайт о борьбе с эпидемией #залишайсявдома
Оксана Гутцайт: Команда «Фактов» — это настоящая семья
На троих — 11 сезон — 6 серия
На троих — 11 сезон — 5 серия
»Я родилась в независимой Украине …» — Виктория Сеник читает стихотворение, посвященное Украине
»Творите ежедневно маленькие победы ради больших!»- Елена Фроляк поздравляет с Днем Независимости