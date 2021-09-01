В поисках информации оставайся со своими — смотри Факты каждый день | Слідуй за зіркою ICTV

Деловой разговор с Оксаной Гутцайт — Выпуск 4 — Андрей Онистрат
Деловой разговор с Оксаной Гутцайт — Выпуск 2 — Максим Храмов
Деловой разговор с Оксаной Гутцайт — Выпуск 1 — Александр Меламуд
Карантин — это не каникулы — Оксана Гутцайт о борьбе с эпидемией #залишайсявдома
Позаботьтесь о родителях! — Елена Фроляк о борьбе с эпидемией #залишайсявдома
«Факты» — с понедельника по субботу в 18:45
Моя Украина — спецпроект ко Дню Независимости Украины
Оксана Гутцайт: Команда «Фактов» — это настоящая семья
Погоня за ураганом — воскресенье, 21:15
Перевозчик — 2 фильма, суббота, 19:10
Лето закончилось, но премьеры от Дизель Шоу продолжаются! — Смотри новый 96 выпуск в пятницу в 20:10 на ICTV
Как не поддаваться манипуляциям жены? — Дизель Шоу — премьера в пятницу в 20:10