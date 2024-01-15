Шкварка 2024 – 14 выпуск от 15.01.2024

Начинайте свою неделю в хорошем настроении – смотрите свежую подборку шуток в проекте Шкварка 14 выпуск.

Еще до того, как союзники стали помогать нам оружием, украинцы начали проводить генеральную уборку, во время которой голыми руками и подручными средствами выметали всякую погань с наших земель. Пора вспомнить самые безумные и смешные выходки украинцев, которым юмор помогал без страха смотреть в глаза оккупантам!

Наши герои доказали, что они могут шутить даже в лютые холода. Как полевая кухня ВСУ превращается в настоящий ресторан? Кто такой генерал Ледяная борода? И как оружие помогает жарить колбаски? Включайте, смейтесь и наслаждайтесь отборными приколами от военных – смотрите онлайн проект Шкварка 2024 выпуск 14 на сайте ICTV!

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