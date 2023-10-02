Шкварка 2023 – 5 выпуск от 02.10.2023

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Только россияне могут кричать об инновационности во всех сферах жизни от промышленности до образования и тут же включать пропагандистские каналы и заряжать воду перед телеэкраном. А вечером собираться на лавочках под подъездом и обсуждать последние новости из-за бугра. А печально известный отряд путина отснимет очередной видеоролик, в котором поругается на загнивающий запад и потопчется по зеленым бумажкам в знак протеста против благ цивилизации. Не пропустите этот цирк-шапито в шоу Шкварка 2023 5 выпуск на сайте ICTV!

Смотрите онлайн шоу Шкварка 2023 выпуск 4