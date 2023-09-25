Шкварка 2023 – 4 выпуск от 25.09.2023

Юмор – оружие против любых бед. Оно держит боевой дух и дает силы идти дальше к победе! Смотрите онлайн Шкварка 2023 5 выпуск от 25.09.2023 на ICTV и зарядитесь новой порцией позитива!

Когда голова забита ватой и пропагандой, сложно в нее вложить каку-то здравую мысль. Вероятно тем россиянам, которым задавали легкие вопросы по истории, так ничего и не дошло… Потому что глаза не врут, а в них только скудоумие и пустота. Весь цивилизованный мир остается чем-то отдаленным, как Земля для инопланетян. Поэтому на болотах не знают ни столиц стран мира, ни существования Второй мировой войны. О чем еще спрашивали непутевых соседей тамошние блогеры? Смотрите провальный экзамен в информационно-сатирическом тележурнале Шкварка 2023.

Глупцы космического масштаба показали неудачный проект, который не смог приземлиться на Луне и разбился. Но это не единственный крах россиян, они до сих пор пытаются бороться с санкциями и продвигать импортозамещение. Смотрите, что из этого получилось в шоу ICTV Шкварка 2023.

Смотрите онлайн шоу Шкварка 2023 выпуск 4