»Давайте радоваться каждому дню!» — Юлия Зорий и Сергей Лиховида поздравляют с Днем Независимости

«Независимой Украине 30! Она еще молодая, но уже опытом» — Инна Шевченко поздравляет с Днем Независимости
«Дорогая Украина, спасибо тебе!» — Виктория Сеник поздравляет с Днем Независимости
Толока и Бесславные крепостные — смотрите украинское кино на ICTV 22-23 августа
Весеннее настроение — Утро в Большом Городе — со вторника по пятницу
Евгения Власова призналась, что в детстве пережила трагедию
Павел Зибров показал себя без усов
Известный комик признался, за что ему стыдно
Стало известно, о чем молчит Олег Скрипка
На троих — 11 сезон — 6 серия
На троих — 11 сезон — 5 серия
»Я родилась в независимой Украине …» — Виктория Сеник читает стихотворение, посвященное Украине
»Творите ежедневно маленькие победы ради больших!»- Елена Фроляк поздравляет с Днем Независимости