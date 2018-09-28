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Главная / Юлия Сеник: спешу домой, чтобы все успеть / 28.09.2018 14:43

Юлия Сеник: спешу домой, чтобы все успеть

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Ради идеальной фигуры, блеска в глазах и карьеры некоторые женщины готовы отказаться не только от детей, но и от семьи вообще. Хотя если захотеть, можно успевать все: воспитывать ребенка, готовить мужу завтраки ужины, идеально выглядеть и работать с 6.45. Ведущая программы «Факты. Утро» тому пример.

– Юля, мама годовалого ребенка, к тому же работающая мама, редко выглядит так роскошно. Как вам это удается?

– Поскольку моя жизнь связана с телевидением, хорошо выглядеть – профессиональная обязанность. Хочешь не хочешь – надо всегда быть в форме, даже если спать приходится по нескольку часов в сутки. В свою рабочую неделю просыпаюсь в 3.30 утра, чтобы в 4.00 выехать на канал и уже в 6.45 быть в эфире. Лечь пораньше (хотя бы до полуночи) получается не всегда. Иногда обстоятельства складываются так, что засыпаю только к 1.30, а то и позже.

Чтобы скрыть на лице следы недосыпа, использую потом и народные методы, и современные косметологические процедуры.

Стакан воды натощак, холодный душ, протирание лица льдом (хорошо помогает убрать припухлость и синяки под глазами) – это обязательно. А на работе волшебницы-гримеры подкорректируют то, с чем не удалось справиться мне.

– Но фигуру подправить они точно не смогут.

– Здесь приходится самой стараться. (Улыбается.) На самом деле мне повезло с генетикой, я всегда была в хорошей форме. С детства занималась спортом, участвовала в разных спортивных соревнованиях и олимпиадах. Когда начали с мужем планировать беременность, занялась спортом еще активнее. Забеременев, в первые несколько «опасных» недель, когда можно потерять ребенка, от физических нагрузок удерживалась. Потом врач дал «добро», и я пригласила персонального тренера, который подсказывал, что в интересном положении можно делать, а чего – нет, и я вернулась в тренажерный зал, а заодно – и в бассейн.

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– Много набрали за время беременности?

– Почти 20 килограммов. Но тогда радость была настолько огромной, что этого не замечала, и муж, кстати, тоже. Потом родила, и половина этого веса сразу ушла. Зато осталась вторая половина. Вот тут-то я резко перестала себе нравиться. Главная проблема был в том, что из-за травмы спины вернуться к спорту было нельзя. В итоге 7 месяцев не могла ни бегать, ни приседать, ни качать пресс. Все, что мне разрешалось, – ходить набеговой дорожке и плавать. Зато потом так оторвалась! За год вернулась в свою идеальную форму. Скажу больше: она стала еще лучше, чем была до родов.

– Какие методы похудения оказались наиболее результативными?

– Перепробовала многие. Ходила на разные виды массажей, LPG, велошейпы – это совершенно не помогало! Категорически не верю, что «слепить» тело можно только при помощи эстетических процедур. Только физические нагрузки и правильный рацион питания! Всем своим подругам, которые стали мамами и мечтают вернуться в форму, говорю: пятиразовое сбалансированное питание маленькими порциями и минимум трижды в неделю активный спорт – ваше все. Больше воды – меньше еды.

 – Сколько времени уделяете спорту сейчас?

– Около 1,5 часа четыре раза в неделю. Два дня – кардиотренировки (ходьба на беговой дорожке, велотренажер, степпер), аэробные нагрузки, щадящие для поясницы. Потом два дня – упражнения для нижней и верхней частей тела, приседания, выпады.

Что касается силовых, делаю так называемые круговые сеты: 4–5 подходов – три разных упражнения по 30 раз каждый.

Причем меняю их, добавляю вес. Например, для пресса: если сегодня было скручивание или подъем ног вверх, на следующий раз что-то другое. К однотипной нагрузке мышцы привыкают, и процесс похудения и формирования красивых очертаний идет сложнее.

– В период беременности у вас был персональный тренер. Теперь тоже худеете под руководством специалиста?

– Тогда мне надо было понять, что делаю не так. Но со временем настолько отточила все моменты и так хорошо ощущаю потребности своего тела, что тренер мне не нужен. Вот сбалансировать питание помог диетолог. Мой завтрак включает углеводы (каши – овсянка, киноа, амарант, булгур), может быть кусочек цельнозернового хлеба, орешки (миндаль или кешью), парочка фруктов, кофе без молока (с молоком тоже разрешается, но больше люблю чистый кофе), обязательно Омега 3, поливитаминные комплексы. Первый перекус – кусочек твердого сыра или авокадо и какой-нибудь фрукт.

На обед – белок и салат или суп с нежирным мясом (или рыбой), кусочком хлеба и салатом. В районе 16.00 у меня второй перекус – фрукты, йогурт или кефир.

Ужинаю не позже 20.00 – белок, тушеные овощи или салат из зелени.

Вообще-то диетологи рекомендуют до 18.00, но поскольку ложусь спать поздно, допускается такой сдвиг по времени. Очень важно за 20–30 минут перед каждым приемом пищи выпивать стакан воды – это насыщает организм и меньше хочется съесть. К тому же много жидкости полезно для волос, ногтей и кожи.

– Сладкое в вашем меню проскакивает – тортики, конфеты?

– Торты не люблю в принципе. Но если это что-то настолько вкусное, что мне захотелось попробовать, позволяю себе кусочек – при условии, что на следующий день ограничу себя в употреблении быстрых углеводов. Зато обожаю черный шоколад, ем его всегда в первой половине дня.

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– Сейчас среди тех, кто строго следит за своим питанием, модно заказывать готовую еду. Пробовали?

– Нет, сама готовлю – то, что хочу, и из тех продуктов, в качестве которых уверена. На работу беру с собой «тормозки», и даже мужу собираю.

– Все сами, или есть помощница?

– Есть. Помогает три раза в неделю: стирает, гладит, убирает, смотрит за нашим маленьким огородиком, где летом своя зелень, клубника, помидоры и огурчики. Может и приготовить, если попрошу. Но вообще, стараюсь справляться сама. Муж это поощряет. (Смеется.)

Ему нравится завтракать, ужинать, обедать не в ресторанах, а дома, чтобы было приготовлено мной – для него это важно.

Так что как бы ни была занята, иногда лечу домой, чтобы купить по дороге свежие продукты или достать из морозильной камеры, разморозить и успеть что-то вкусное приготовить. Для нас совместный ужин – всегда мини-праздник, обязательно с приборами, сервировкой и бокалом вина. А могу прийти – он уже и сам приготовил что-то оригинальное, чего раньше на нашей кухне не было.

– Ваши коллеги говорят, что практически не заметили вашего отсутствия – из декрета вышли очень быстро.

– Ушла за два месяца до рождения дочери, а вышла, когда ей исполнилось два.

– Как далось это решение?

– Именно так я и планировала во время беременности. Мне важно быть активной и самодостаточной, работать, развиваться – так смогу ребенку дать значительно больше.

– Муж тоже так считал?

– Я убеждена, что мужчине по-настоящему интересна женщина, когда она амбициозна и успешна, а не постоянно просит денег. Тогда он ее особо ценит. Мой муж тоже очень активный и успешный, ему нравится, что я в меру независима от него. Да и вообще – гордится мною. Так что поддержал меня всецело. Тем более что с няней вопрос решили удачно. Вернее, с тем, что она нам не нужна.

Изначально муж предупредил: «Никаких чужих теток с ребенком!».

И предложил поговорить с моими родителями – мол, они врачи, скоро и так планируют уходить на льготную пенсию, так может, ускорим этот процесс? К счастью, они согласились. Мы им купили дом в трех километрах от нас, и теперь я всегда спокойна: в мое отсутствие дочка находится с родной бабушкой, которая вкладывает в нее всю душу.

С кормлением у нас тоже проблем не возникало – я сцеживала молоко и оставляла малышке, когда уезжала на работу. Правда, длилось это всего полгода, поскольку первоначально допустила в этом плане большую ошибку. Перелет из Америки, где рожала, в Украину длился 14 часов. Арина ленилась кушать сама, пришлось сцеживаться и кормить ее из бутылочки. Ей понравилось (так же легче добывать себе еду!), и больше брать грудь не стала. Постоянно сцеживаться было мукой, в итоге молока становилось все меньше, и мы вынуждены были перейти на смеси.

– Почему решили рожать в Штатах?

– На этом настоял муж. Он говорит, что таким образом мы даем ребенку билет в большой мир. Теперь Арина имеет возможность без визы путешествовать по всему миру, за исключением нескольких арабских стран.

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– Организовать там роды сложно?

– Сначала мы обратились в агентство. Нам все посчитали, и получилась такая сумма, что призадумались… Потом решили попробовать все устроить самостоятельно. Обратились к знакомым, которые живут в Америке, те дали нам контакты человека, который занимался оформлением документов, и врача из Майами – одного из самых лучших специалистов в своей области, помогли арендовать машину и квартиру. Получилось в два раза меньше, чем через агентство! Причем самой расходной частью оказалось жилье.

Я злоупотребила своим положением – муж не мог мне отказать, и жили мы на берегу океана: слушали шум прибоя, любовались неумолкающим океаном.

А собственно роды и пребывание в клинике стоят даже дешевле, чем в некоторых частных киевских клиниках.

– Медперсонал не разочаровал?

– Что вы! У нас врачи всячески пытаются раскрутить тебя на деньги. Моя беременность протекала без проблем, и все равно заставляли сдавать какие-то анализы (потому что «высокий уровень белка», например), которые не входили в мою страховку. Я даже ругалась сними: зачем, если прекрасно себя чувствую? Перед вылетом в Америку начали пугать тем, что могу не выдержать длинную дорогу – потому что у меня ноги отекают. Даже предупредили, что много ходить нельзя – в основном надо лежать.

В Майами над этими предостережениями посмеялись: дескать, это все предрассудки, советская система оценивания здоровья будущей мамы. И разрешили не только гулять, но и заниматься спортом, и выпивать за ужином по 100 граммов вина – оно расслабляет мышцы и ничем не навредит.

Спиртным я не злоупотребляла, а вот на велосипеде каталась с удовольствием до последнего дня и в тренажерный зал ходила.

Правда, в специальном бандажном поясе. Знаете, что мне еще понравилось? Там один раз заплатил – и больше денег не надо. В стоимость входит все, начиная с бахил: подгузники ребенку, салфетки, первая одежда малышу и т. д.

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Палата как двухкомнатный комфортный номер, к тебе постоянно заходит медперсонал, интересуется самочувствием и спрашивает, не нужна ли помощь. Мне даже косу заплетали, постольку не было сил в первые сутки. И не надо тыкать медсестре деньги, чтобы помогла чем-то или принесла покушать. Еще удивило, что мне на первый обед после родов принесли клубнику, малину, голубику, потом даже шоколад. И никаких аллергий, ничего подобного у малышки не было и нет. Там совсем по-другому смотрят на вещи, которыми пугают в Украине.

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Теги: факти ICTV, Юлія Сеник
28.09.2018 14:43
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