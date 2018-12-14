Юлія Зорій: Свого часу я зіткнулася з психологічно-маніпулятивним тиском

– Ви знаєте про рух metoo?

– Так, звичайно. Я чула про нього ще торік, дивилася жахливі і щирі історії дівчат та жінок, які пережили сексуальне насилля, але глибоко не занурювалася.

– Які думки у вас щодо профілактики зростання проблеми через припинення замовчування?

– В першу чергу, потрібно не мовчати. Важливо розуміти, що ти не одна з такою проблемою, не треба її соромитися. Тому що правила лікування і виходу з неї вже давно існують. Це психотерапія, групи підтримки, книги, тощо. Головне розуміти, що це – не вирок. І що піддаватися насиллю не є нормою.

– Що для вас слово “насильство”? Три асоціації, які вони викликають.

– Якщо говори про асоціативний ряд, то перше, що мені спадає на думку, – страх, фізичний біль і сльози.

– Що б відповіли людям, які керуються принципами “б’є – значить любить”

– Я би їм сказала коротко: «Біжіть і дуже швидко!»

– А авторам “сама винна”?

– А цим людям я би порадила звернутися до психотерапевта. Тому що ті, хто постійно звинувачують у всьому лише своїх партнерів чи іншу людину, насправді глибоко психологічно неврівноважені, хворі люди. Вони потребують психологічної допомоги.

– Всім ясно як проявляється фізичне насильство. А які інші види насильства без рукоприкладства вам відомі?

– Моральна тиранія. Коли люди, навіть не торкаючись одне одного, дуже сильно маніпулятивно чи психологічно впливають на іншу людину. І, до речі, велике питання, що гірше.

Я би взагалі ототожнила ці два поняття – «фізичне насилля» і «психологічне насилля»

Тому що по силі впливу і по силі того, як людина після цього страждає та мучиться все життя, вони дуже близькі. Тому я вважаю, що психологічна маніпуляція, психологічний терор є дуже небезпечними. І применшувати цьому увагу не можна.

– Чи були у вашому житті ситуації, коли ви не розуміли, що стикаєтеся з насильством, а усвідомлення прийшло пізніше?

– Да, така ситуація була. Свого часу я зіткнулася з психологічно-маніпулятивним тиском. Коли мені виповнилося 22 роки, у мене почалися стосунки з одним хлопцем. Як мені на той час здавалося, – велике кохання. На початку стосунків я не усвідомлювала що переживаю саме насилля стосовно мене.

Сприймала ситуацію як – «ну, так вийшло», «ну, напевно я щось зробила не так». Тобто, допускалася помилкових думок, яких припускаються величезна кількість жінок і дівчат. Але чим далі, тим ставало складніше з цього вибратися.

Психологічний тиск проявлявся в тому, що мені постійно вселяли думку – я не надто хороша, не надто красива. Взагалі те, що ця людина зі мною знаходиться в стосунках – це моє величезне досягнення, і що нічого більшого мені не світить.

Я мала молитися на ту людину і так радіти тому, що вона у мене є, тому що я – нікчема

Я якби не він, я би була сама. Мені про це говорили, говорили, говорили.

Одного разу я майже погодилася – а дійсно, ну, я ж така: і бридка, і товста, і характер у мене жахливий, і всі проблеми через мене. Я дійсно нікуди не можу від нього піти. Бо він мене любить от таку бридку жабу, а інші не полюблять. Тобто, тебе максимально психологічно пригнічують, щоби ти нікуди не ділася від цієї людини.

Така обробка мозку тривала близько року. Усвідомлення що, щось не так, прийшло з часом, коли я зрозуміла всі масштаби того, що зі мною відбувається і вирішила що мені якось треба з цього виходити. І саме тоді я зрозуміла, що то була не любов.

– Як ви вирішили цю ситуацію? До кого зверталися за допомогою?

– Я звернулася до психотерапевта. Була дуже тривала психотерапія під час якої мені, слава Богу, вистачило розуміння і усвідомлення того, що те, що зі мною відбувається, це погано і так не повинно бути. Мені просто пощастило потрапити до хорошого спеціаліста!

Під час наших сеансів я, по-перше, зрозуміла, що не одна з цією проблемою. Психотерапевт наводив мені багато інших прикладів. По-друге, я не мовчала. Я про це говорила, і це вже мені допомагало. І по-третє, саме він сказав мені, що хлопцеві теж потрібна психологічна допомога і термінова. Тому що така поведінка не є нормальна.

Більше того, коли я пізніше через два роки пішла на групову терапію, де всі люди – успішні, багаті, сімейні, – мали так чи інакше схожі проблеми, хтось когось пригнічував, я зрозуміла, що, на жаль, дуже багато людей з цим стикаються.

Але наша перемога була в тому, що ми не мовчали, ми про це говорили. Мені одразу стало набагато легше!

Я просто зрозуміла, як мені забивали голову, і яка я щаслива, що з цього нарешті вийшла.

– Яку б пораду ви дали собі тоді?

– Не мовчати. Зрозуміти, що насилля, навіть психологічне, недопустиме у відносинах. Тим більше фізичне. Категоричне ні!

– А що б ви сказали людям, які вчиняють насильство над іншими?

– Я би їм порадила, просила, благала би їх звернутися за допомогою до психотерапевта і лікуватися. Тому що така поведінка нічим хорошим не закінчується. Ці люди не можуть побудувати повноцінні відносини і самі від цього страждають.

З якими видами насильства ви стикалися як потерпіла або свідок?

– Залякування, знецінення, фізичне насилля.

– Є кліше, що насильство – це завжди чоловік проти жінки. Чи відомі вам інші розстановки сил?

– Я знаю, що ситуації, коли жінка чинить насильство по відношенню до чоловіка теж існують, але їх значно менше. Звичайно зізнатися, що саме чоловік є об’єктом насилля, чоловікову ще більш соромно, ніж жінці. Але про це треба говорити, Хоч на даному етапі в нашій країні, мені здається, що все ж таки чоловіки значно частіше знущаються над жінками. Цей відсоток набагато більший.

– Як ви вважаєте, чому проблема насильства в Україні ніяк не вирішується і щорічно гине 600 жінок від домашнього насильства?

– Так склалося, що ми живемо в країні з усталеними патріархальними традиціями. Ледь не нормою, на жаль, вважається жорстке розподілення ролей в сім’ї. Коли «у нас тато головний», «тато – голова сім’ї» і таке інше. Цим ми ніби надаємо право чоловіку карати інших членів родини.

З самого дитинства ми постійно чуємо: «бьет, значит, любит», «не хуже, чем у других», «не выносить сор из избы»… Саме тому люди, які страждають від домашнього насильства, мовчать і бояться. Адже «про це не можна розказувати», «це не красиво», «це не прийнятно».

Такі формулювання призвели до того, що проблема довгі роки не вирішувалася. Вона і не могла вирішитися. Адже в головах величезної кількості людей її просто не існувало. Ось що найстрашніше. З іншого боку, є ще одна проблема – діти-свідки насилля.

Для дитини, на очах якої все відбувається, це величезний стрес. Такі діти виростають з комплексами, потребують допомоги.

До сьогодні ми дуже мало уваги приділяли саме психологічному здоров’ю людей

Наші батьки не були до цього привчені, нас не привчали. Тобто, це завжди було проблемою, якої, ніби, не існувало. Але вона є і потребує рішення.

– По-вашому, чи потрібно говорити з дітьми про пережитий особистий досвід насильства?

– Я вважаю, що про це потрібно говорити обов’язково. Але з маленькими дітьми все ж не на своєму прикладі. Тому що малі діти співпереживають мамі на дуже тонкому рівні. Достатньо розповісти, що таке насилля, що воно існує, і що це не є нормою. А з дорослими дітьми можна говорити більш відверто і розповідати про свій власний досвід.

– Якби ви сьогодні пішли на марш проти насильства, що було б написано на вашому транспаранті?

– Не мовчи! Він простий, але дуже красномовний. Ми боїмося, нам соромно, нам не зручно, нас цьому не вчили. Але коли ти зрозумієш, що ти не одна така, що ти не вигнанець (ізгой), у тебе розпочинається зовсім інше життя, в якому все буде прекрасно.

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