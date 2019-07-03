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Главная / У Києві пройшов другий турнір з пляжного волейболу ICTV MEDIA CUP 2019 by Olmeca / 03.07.2019 15:03
03.07.2019 15:03
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У Києві пройшов другий турнір з пляжного волейболу ICTV MEDIA CUP 2019 by Olmeca

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Спеціально до Міжнародного дня спортивного журналіста ICTV вже вдруге проводив турнір з пляжного волейболу ICTV MEDIA CUP за підтримки Olmeca Plage. Вперше змагання відбулося у світовому форматі King of the Court. У змаганні брали участь 12 команд з представників центральних мас-медіа. Команда «Ранок у великому місті ICTV» вже другий рік поспіль здобула призове місце.

«Дуже важливо проводити такі турніри, адже вони допомагають нам, журналістам та спортсменам познайомитися і зробити все, аби спорт ставав все популярніше. Підтримка спорту дуже важлива, але не менш важливо розповідати про спорт, це наша місія у ровиток спорту та здорового способу життя» – розповідає ведучий «Факти. Спорт» на ICTV та організатор турніру ICTV Media Cup Андрій Ковальський.

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Теги: ICTV Media Cup by Olmeca
03.07.2019 15:03
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