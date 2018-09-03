Телепроект «Новые лидеры» выйдет в эфир ICTV 4 октября

4 октября в эфире телеканала ICTV украинцы увидят первый выпуск национального телепроекта «Новые лидеры». Ведущим проекта, как уже сообщалось ранее, будет известный украинский шоумен Сергей Притула.

Телевизионный этап проекта «Новые лидеры», во время которого десять финалистов будут бороться за первенство, а также денежный приз на реализацию своей программы, будет продолжаться с октября по ноябрь 2018 года.

Напомним, четвертый этап телепроекта стартовал с 17 по 19 августа. Тогда сто лучших участников представили свои программы и результаты их реализации перед отборочным комитетом. Потенциальных лидеров оценивали авторитетные общественные деятели – Ольга Айвазовская, Роман Бондарь, Глеб Вышлинский, Андрей Вишневский, Светлана Матвиенко, Тамила Ташева, Ярослав Юрчишин.

Сергей Притула поделился своими впечатлениями после отбора:

– Сотня лидеров уже представила свои программы. Я не знаю, кто войдет в финальную десятку участников проекта, но я слышал умные интересные идеи.

Я видел молодых, амбициозных, перспективных трудолюбивых лидеров, присутствие которых вселяет уверенность в завтрашнем дне нашей страны

– говорит ведущий.

Убедиться в этом можно будет уже с 4 октября на телеканале ICTV.

О впечатлениях Сергея Притулы от проекта – смотрите здесь: https://youtu.be/qOo-dOPSMII

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.