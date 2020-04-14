Рецепт пасхального кулича от Оксаны Гутцайт

Скоро праздник Пасхи, а это значит, что все мы наготовим много вкусностей, разукрасим яйца и пойдем… Стоп, стоп, стоп. Никуда не пойдем, а останемся дома и будем праздновать этот светлый день в тесном семейном кругу, заботясь о здоровье остальных членов семьи.
Ведущая программы «Факты» на ICTV Оксана Гутцайт придерживается всех карантинных правил, поэтому Пасху будет праздновать дома со своим мужем и двумя детьми. Для своих домочадцев Оксана приготовит кулич (пасху) с секретными ингредиентами.
Рецепт пасхи от Оксаны Гутцайт:
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 30 г свежих дрожжей
- 180 мл молока
- 100 г сливочного масла
- 5 желтков
- 70 г изюма
- 70 г грецких орехов
- 1/2 ч.л. лимонной цедры
- по 1/4 ч.л. молотых мускатного ореха и кардамона
- 100 г сахара
- 2 ст.л. коньяка
- 1/4 ч.л. соли
- ванилин на кончике ножа.
Технология приготовления:
- Готовим опару. Для этого подогреваем молоко (оно не должно быть горячим — только теплым), крошим в него дрожжи, добавляем 1 ст.л. сахара и треть муки, размешиваем до однородного состояния и ставим в теплое место на 20 минут.
- Желтки взбиваем с сахаром.
- Добавляем ванилин, коньяк и растопленное сливочное масло, размешиваем до однородности. Добавляем полученную массу в опару, перемешиваем, добавляем цедру, пряности и оставшуюся муку, хорошо вымешиваем.
- Ставим тесто подходить в теплое место примерно на час – объем должен увеличиться вдвое.
- Вымешиваем тесто, добавляем в него изюм и 3/4 нарубленных грецких орехов.
- Раскладываем по формочкам, наполняя их максимум наполовину. Оставляем на 30 минут. Посыпаем орехами.
- Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут, затем уменьшаем температуру до 160 градусов и печем еще 25 минут.
Вынимаем пасху из формы, посыпаем верх сахарной пудрой и ставим охлаждаться.