Рецепт пасхального кулича от Оксаны Гутцайт

Скоро праздник Пасхи, а это значит, что все мы наготовим много вкусностей, разукрасим яйца и пойдем… Стоп, стоп, стоп. Никуда не пойдем, а останемся дома и будем праздновать этот светлый день в тесном семейном кругу, заботясь о здоровье остальных членов семьи.

Ведущая программы «Факты» на ICTV Оксана Гутцайт придерживается всех карантинных правил, поэтому Пасху будет праздновать дома со своим мужем и двумя детьми. Для своих домочадцев Оксана приготовит кулич (пасху) с секретными ингредиентами.

Рецепт пасхи от Оксаны Гутцайт:

Ингредиенты:

500 г муки

30 г свежих дрожжей

180 мл молока

100 г сливочного масла

5 желтков

70 г изюма

70 г грецких орехов

1/2 ч.л. лимонной цедры

по 1/4 ч.л. молотых мускатного ореха и кардамона

100 г сахара

2 ст.л. коньяка

1/4 ч.л. соли

ванилин на кончике ножа.

Технология приготовления:

Готовим опару. Для этого подогреваем молоко (оно не должно быть горячим — только теплым), крошим в него дрожжи, добавляем 1 ст.л. сахара и треть муки, размешиваем до однородного состояния и ставим в теплое место на 20 минут. Желтки взбиваем с сахаром. Добавляем ванилин, коньяк и растопленное сливочное масло, размешиваем до однородности. Добавляем полученную массу в опару, перемешиваем, добавляем цедру, пряности и оставшуюся муку, хорошо вымешиваем. Ставим тесто подходить в теплое место примерно на час – объем должен увеличиться вдвое. Вымешиваем тесто, добавляем в него изюм и 3/4 нарубленных грецких орехов. Раскладываем по формочкам, наполняя их максимум наполовину. Оставляем на 30 минут. Посыпаем орехами. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут, затем уменьшаем температуру до 160 градусов и печем еще 25 минут.

Вынимаем пасху из формы, посыпаем верх сахарной пудрой и ставим охлаждаться.

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