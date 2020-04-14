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Главная / Рецепт пасхального кулича от Оксаны Гутцайт / 14.04.2020 13:46
14.04.2020 13:46
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Рецепт пасхального кулича от Оксаны Гутцайт


Скоро праздник Пасхи, а это значит, что все мы наготовим много вкусностей, разукрасим яйца и пойдем… Стоп, стоп, стоп. Никуда не пойдем, а останемся дома и будем праздновать этот светлый день в тесном семейном кругу, заботясь о здоровье остальных членов семьи.

Ведущая программы «Факты» на ICTV Оксана Гутцайт придерживается всех карантинных правил, поэтому Пасху будет праздновать дома со своим мужем и двумя детьми. Для своих домочадцев Оксана приготовит кулич (пасху) с секретными ингредиентами.

Рецепт пасхи от Оксаны Гутцайт:

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 30 г свежих дрожжей
  • 180 мл молока
  • 100 г сливочного масла
  • 5 желтков
  • 70 г изюма
  • 70 г грецких орехов
  • 1/2 ч.л. лимонной цедры
  • по 1/4 ч.л. молотых мускатного ореха и кардамона
  • 100 г сахара
  • 2 ст.л. коньяка
  • 1/4 ч.л. соли
  • ванилин на кончике ножа.

Технология приготовления:

  1. Готовим опару. Для этого подогреваем молоко (оно не должно быть горячим — только теплым), крошим в него дрожжи, добавляем 1 ст.л. сахара и треть муки, размешиваем до однородного состояния и ставим в теплое место на 20 минут.
  2. Желтки взбиваем с сахаром.
  3. Добавляем ванилин, коньяк и растопленное сливочное масло, размешиваем до однородности. Добавляем полученную массу в опару, перемешиваем, добавляем цедру, пряности и оставшуюся муку, хорошо вымешиваем.
  4. Ставим тесто подходить в теплое место примерно на час – объем должен увеличиться вдвое.
  5. Вымешиваем тесто, добавляем в него изюм и 3/4 нарубленных грецких орехов.
  6. Раскладываем по формочкам, наполняя их максимум наполовину. Оставляем на 30 минут. Посыпаем орехами.
  7. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут, затем уменьшаем температуру до 160 градусов и печем еще 25 минут.

Вынимаем пасху из формы, посыпаем верх сахарной пудрой и ставим охлаждаться.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Оксана Гутцайт, Пасха
14.04.2020 13:46



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