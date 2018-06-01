Оксана Гутцайт: Дети добавили в мою жизнь много радости, любви, тепла

В международный День защиты детей ведущая программы «Факты» Оксана Гутцайт рассказала, как ей удается совмещать успешную карьеру с воспитанием сына и дочки.

1. Все роли главные

По мнению Оксаны, женщине не нужно выбирать между счастьем материнства и карьерой – одно другое дополняет.

«Я считаю, не имей я личного счастья – детей и мужа – не была бы я тем хорошим работником, который отдается своей профессии полностью. Иногда думаю – да, все-таки надо больше времени уделять профессии. Больше копать, учиться. В другой раз – ой, я мало времени провожу с детьми, а они так быстро растут! Или – ой, я мало времени уделяю мужу. Из-за моего графика он часто остается вечерами один – голодный, холодный, некому его обнять, обогреть. Одно другое дополняет. (Смеется)

2. Дети – карьере не помеха

Телеведущая призналась, что именно рождение старшей дочки подтолкнуло ее заняться своей карьерой.

«Однажды я задумалась – а что я расскажу детям о своей жизни. Кто я? Что я? Как показывает практика не только моя, а и женщин, у которых трое, четверо, пятеро детей, успевать можно все. Когда родилась Эля, я заканчивала аспирантуру, работала тренером по художественной гимнастике. Добиваться чего-то я стала только, когда дочке было уже года два. Думаю, именно дети становятся тем стимулом, который подталкивает женщину делать карьеру».

3. Ищите помощников!

Оксана призывает молодых мам никогда не отказываться от помощи бабушек и дедушек и не бояться оставлять детей на няню – главное выбрать хорошую.

«Самое большое спасибо моей свекрови Аннете Семеновне – фактически она нам Эльку вынянчила. Помню, я с утра прибегала к ней с колясочкой и вечером с колясочкой убегала. Мне было 24 и то нелегко, а каково ей? Все основные заботы легли на ее плечи. И, конечно, спасибо свекру Марку Вениаминовичу. Раньше было такое понятие – детская кухня. И вот он каждое утро к 8 утра уже приходил ко мне с этой детской едой. Ну, и мои родители очень помогали и помогают. Каждое лето до сих пор любим на месяцок сплавить детей к ним в Харьков. Плюс у нас няня. Ира с нами уже больше 15 лет, она – член семьи, без которого мы себя не представляем. Дети ее обожают».

4. Не забывайте о муже

По мнению ведущей, дети – это, конечно, самое главное, но в приоритете она советует оставлять отношения мужа и жены.

Дома мы никогда не называем друг друга «папа» или «мама» – только по имени или домашним прозвищем.

«У меня четкое убеждение, что дети – это самое дорогое и самое родное, но в семье не будет гармоничных отношений между папой и мамой, если все время между ними дети. Поэтому мы очень любим уезжать куда-то с Вадиком вдвоем, время от времени ходим в кино, на свидание, в ресторан. Вроде бы – что тут такого? Но нет! Когда не бегаешь по кухне с половником, совсем другое ощущение».

5. Строгость – залог порядка

Оксана говорит, что была и остается строгой мамой и не видит в этом ничего предосудительного.

«Эле уже 16, но я до сих пор ее контролирую. Так сложилось, что мы воспитывали дочку как оловянного солдатика: тренировки, кружки, курсы иностранного. Сегодня если дочка попросит задержаться и приехать домой на два часика позже, я могу, конечно, ей разрешить – но я всегда знаю, где она и с кем. В нашем мире по-другому нельзя».

6. Не навязывайте свое будущее

По мнению ведущей свою задачу она видит в том, чтобы дать детям как можно больше знаний в самых разных областях. А дальше – как сложится.

«Наша старшая Эля окончила 10 класс. К этому возрасту я дала ей возможность попробовать все, что только можно: от курсов фотографирования до медико-биологических. Ее даже на практику в больницу водили. То есть, мы стараемся пробовать максимум, а дальше, конечно, уже как будет. Мне кажется, дочке подошли бы социология, психология. Но Эля сейчас хочет управлять гостиницей или рестораном. А Марк долгое время мечтал быть чемпионом мира по шахматам. Он серьезно ними увлекается, последний год усиленно тренируется. Но, недавно мечта изменилась и теперь он хочет быть айтишником».

7. Главное – любить в любой ситуации

Оксана регулярно читает специальную литературу по воспитанию детей, но при этом не отказывается и от собственного опыта – вспоминает, как ее учили родители и применяет это на практике.

«Когда родилась Эля, очень много разных книжек читала. А потом поняла, что надо ориентироваться и на то, как меня воспитывали.

У моих родителей одно правило воспитания – ребенка надо любить и поддерживать в любой ситуации.

Я до сих пор знаю, что меня любят, что бы я ни сделала. И всегда поддержат любое мое начинание, любое действие. Думаю, это и есть самый главный принцип воспитания – ребенок чувствует, что его любят. Все остальное второстепенное».

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