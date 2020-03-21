Лист співчуття рідним та близьким Ірини Бекешкіної

Колегам, близьким та рідним

Ірини Ериківни Бекешкіної

Телеканал ICTV та медіагрупа StarLightMedia висловлює щирі співчуття з приводу передчасної смерті Ірини Ериківни Бекешкіної, видатної української соціологині і прекрасної людини.

Це непоправна втрата не лише для близьких і колег, але і для всієї країни, адже до всього, що робила пані Ірина, вона ставилася з незмінним ентузіазмом і вкладала всю душу в кожну справу. Колектив «Свободи слова», де Ірина Ериківна була частим гостем, «Нових лідерів», де вона була улюбленим спікером і експертом, а Фонд «Демократичні ініціативи» – членом Громадської наглядової ради, та інших проектів, до яких вона долучилася, завжди будуть вдячні за ту енергію, талант і той фаховий досвід, яким Ірина Ериківна ділилася неустанно і від душі.

Людина-епоха. Найточніший барометр суспільних настроїв. По-дитячому проста, прямолінійна і мудра. Закохана в соціологію і надзвичайно професійна – кажуть колеги і друзі. І ми згодні з кожним сказаним добрим словом.

Просимо колег із Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва передати наші щирі співчуття рідним і близьким Ірини Ериківни. Вона назавжди залишиться для нас прикладом професійності, порядності і людяності.

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