PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вход Регистрация
Главная / Елена Фроляк: «Новости – это творчество без канонов и идеальных рецептов» / 14.06.2018 13:57

Елена Фроляк: «Новости – это творчество без канонов и идеальных рецептов»

0 - 0

Самая эмоциональная на украинском ТВ ведущая новостей Елена Фроляк, рассказывает нам с экранов о самых актуальных и интересных событиях в стране и мире. А в интервью она поведала о себе, о том, что ей дорого и во что верит. А еще дала несколько практичных советов.

Досье
Телеведущая, руководитель информационной службы канала ICTV.

Родилась и до 6 лет жила в Казахстане, в маленьком городке, затем семья переехала в Ивано-Франковскую область.

Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Т. Шевченко.

Муж Сергей Соловьев ‒ главный оператор ICTV.

Дочь Наталья ‒ студентка Киевского Института Международных отношений.

Сын Антон ‒ школьник.

Хобби: чтение, путешествия , игра на фортепиано.

POL_2570

Елена, прежде всего хочу поздравить вас с недавно прошедшим днем рождения и пожелать всего самого наилучшего. День рождения ‒ это всегда подведение итогов. Ваши сокровенные мечты исполнились?

Спасибо. Да, пожалуй, большую часть того, о чем мечталось, я осуществила. У меня прекрасная семья, я очень хотела иметь свой дом, и он у меня есть. У меня чудесная работа, и я, как мне кажется, достигла в ней определенного успеха, состоялась. Семья тоже в порядке: муж, двое детей, теперь вот еще собака появилась. Счастлива, что у меня есть мама и брат. Рада, что могу сама отвечать за себя, свои поступки, принимать  важные решения.  (Улыбается.)

Немногие зрители и читатели знают, что вы не просто телеведущая, а уже 10 лет руководите информационной службой канала. Что сложнее: работать в кадре или быть шефом?

Конечно, руководить. У нас большая информационная служба. Это ‒ журналисты, творческие люди, реальные звезды. К каждому надо найти подход. А мой случай усугубляло и то, что до того, как стать руководителем, я много лет проработала ведущей и ко мне привыкли обращаться на ты. И, вдруг, ‒ главный редактор. То есть уровень общения изменился, журналисты из коллег превратились в подчиненных, хотя я этого никогда не подчеркиваю.

Часто приходится критиковать, увольнять, говорить нет, заставлять переписывать плохой текст?

Скажем так, появилось расстояние, не терпящее панибратства, хотя это качество я никогда не переносила в людях, на любой должности. Поначалу были  обиды, но это работа, мне тоже приходится отвечать перед моим руководителем, «на ковре» тоже не сплошной мармелад.

Работа новостийщика ‒ это бесконечный конвейер, и сегодняшние твои хорошие показатели завтра уже никому не интересны.

А у тебя пять выпусков новостей в день. Но ничего, мы справляемся.

Что за эти годы вам удалось изменить в работе информационной службы?

Мне кажется, она стала более человечной. Конечно, мы всегда были социально ориентированы, но я сделала больший акцент на освещение тем образования, медицины, семьи, отдыха… Мне важно рассказывать о хороших книгах. Мы наверное, единственные, кто еще делает рубрику «Бестселлер». И пусть она сегодня не очень популярна, а публике все еще интересно «кто кого убил и съел», мы все равно будем продолжать.

Вы какой стиль руководства предпочитаете: авторитарный или демократичный?

Я точно демократичный руководитель ‒ строгая, но справедливая. Если есть за что, всегда похвалю. Но и пожурить могу, когда по делу. Як у нас на Гуцульщині кажуть, я в папірчики нічого не загортаю, кажу, як є: «Це погано. Переписуй». А затем мы садимся и разбираем, что сделать. Главное – конструктивная  критика. Нужно предложить что-то  конкретное.  «А давай вот так текст повернем, а давай с другой стороны посмотрим. Давай скажем то же самое, но другими словами. А давай начнем вот так …» И они сами видят, что текст становится лучше.  Это ведь творчество, где железных канонов и идеальных рецептов нет.

POL_2491

У вас ‒ колоссальное количество работы: пять выпусков новостей в день и координация деятельности всей редакции. Как находите время и силы для семьи?

Конечно, я не веду все пять эфиров сама, но контролировать нужно. Я уже давно научилась делегировать полномочия. У меня прекрасные редакторы, и если я отсутствую –  «машина»  работает. Я бы сошла с ума, если бы все время приходилось быть на телефоне и проверять каждую мелочь все пять выпусков.  Каждый редактор несет ответственность за свой выпуск  и переживает за его наполнение и качество, здоровая конкуренция тоже помогает.

А какая вы дома?

Спросите лучше у моих домашних! Наверное?  услышите, что я террористка, зануда, слишком строгая, всех строю и уже замучила. Честно говоря, есть в этом доля правды.

Я просто помешана на чистоте,  люблю, чтобы все были заняты делом и не прожигали жизнь за гаджетами.

Когда я была маленькая, наша семья из пяти человек жила в двухкомнатной хрущевке.  Пространства мало, и мама говорила, если каждый бросит брюки или рубашку, весь наш дом будет завален. Так что я физически не переношу беспорядок, и это мое качество не все разделяют.

У вас уже достаточно взрослые сын и дочь. Подход к воспитанию Натальи и Антона отличался?

Да нет у меня уникальных принципов воспитания. Главное – личный пример. Хотя, я постоянно читаю, а про своих детей того же  сказать не могу. Я всегда им говорю, что в жизни выигрывает тот, кто много работает, развивается, учится, кто усердный, не опускает рук при первой неудаче. Очень важны знания. Ведь в жизни можно в какой-то момент потерять все, но человек никогда не потеряет свои знания, а с ними он не пропадет. Дети слушают, но слышат ли?
Антона я еще наставляю на то, чтобы занимался спортом, был сильным, смелым, подтянутым, умел и гвоздь забить и утюг починить… Правда, это уже больше папина забота.   А Наташу ‒ чтобы умела и борщ сварить, и блинчиков нажарить, и рубашку мужу погладить. Может, ей и не придется этого  делать, но уметь должна.

Стараюсь внушить детям, чтобы не ждали, что кто-то им что-то с неба спустит, и всегда полагались на себя.

Ну и еще друг на друга любили, как брат и сестра. Мы с моим братом Виталием ‒ близкие люди. Я знаю, что если у меня что-то случится, он все бросит и примчится. Своих детей воспитываю так, чтобы у них тоже была такая же взаимная поддержка.  Учу их любить людей. Это качество приносит очень большие плоды.

Есть ли в вашей семье традиции?

Наверное, мы не оригинальны, но все дни рождения и Новый год отмечаем дома. Считаю, что семья как можно больше времени должна проводить вместе, чаще встречаться на общих торжествах. Скоро Наташа будет праздновать двадцатилетие. Ну, конечно, она захочет отметить его с друзьями, бойфрендом, но все равно дома будет и бокал шампанского, и торт со свечами, которые она задует в кругу родных. А потом уже можно и к друзьям. Каждую пятницу у нас семейный пикник, и с этого мероприятия меня ни  на какую тусовку  не затянешь… Вот, пожалуй, это и есть наша главная традиция ‒ держаться вместе.

Вы ‒ известная любительница путешествий. Остались еще места, которые хотели бы посетить, но пока не удалось?

Очень много таких мест. Сейчас тройка  желаний выглядит так – Австралия, Новая Зеландия,  Исландия.

POL_2547

А есть места, куда хочется возвращаться?

Это Италия! Трудно назвать городок или остров в  Италии, где я еще не была.   Друзья шутят, что я в прошлой жизни была итальянкой ‒ такая же шустрая, и эмоциональная. Обожаю там все: города, музеи, море, горы, кухню… Минувшей осенью с мужем поехали на фестиваль вина в Чертальдо в 60 километрах от Флоренции. Приезжаешь в маленький городок, идешь по узеньким улочкам и видишь тут ‒ сыр, тут ‒ белое вино, тут ‒ оливки., а там пармская ветчина.  Играет музыка, светит солнце, всюду виноградники с их невероятными красками, что говорить –Тоскана у ног! Восторг! Наша поездка длилась всего три дня, но, они были потрясающие.

Очень люблю Швейцарию. За то, как швейцарцы на аграрной основе  создали передовое государство, с мощным машиностроением, банковской системой, экономикой.

Я поражена их отношением к природе, своим традициям, истории.

Еще одна моя любовь ‒ США. Я там была пять раз. Для меня это тоже пример того, как можно построить страну для Человека. Плати налоги, трудись, и все у тебя будет ок. К сожалению, у нас это пока не работает.

Ваш рецепт идеального семейного отдыха?

Учитывать предпочтения каждого. Как-то мы были на Амальфитанском побережье Италии, и мне захотелось поехать сразу в три города –  Ровенну,  Позитано и  Амальфи, где  находится святыня – храм Андрея Первозванного. Мужчины решили остаться на пляже, а  мы с Наташкой отравились в вояж. Зато когда  вернулись и показала фотографии, они пожалели о своем решении, и в следующий раз таки туда съездили. Видно мне на роду написано быть в нашей семье первопроходец и генератором идей. Я не против.

Можете дать главный совет путешественникам?

Планировать. Продумать логистику до мелочей, а потом  все отдать на откуп судьбе. Она уж точно устроит вам и сюрпризы, и приключения, новые встречи и захватывающие истории.

POL_2537

Ваше пожелание читателям:

Найдите время среди работы и бытовых забот почитать книжку, сходить с подругой на кофе, встретиться со старыми приятелями. Любите себя и заботьтесь о себе.

Три блиц-вопроса о главном

1.Что главное в работе?

Ответственность.

2.Что главное в семейной жизни?

Взаимоуважение.

3.Что главное в жизни?

Спокойней к ней относится, чуть-чуть легче относиться ко всему.

Выносы возможные:

Большую часть того, о чем мечталось, я осуществила.

Своих детей воспитываю так, чтобы рассчитывали только на себя и свои знания.

Друзья шутят, что в прошлой жизни я была итальянкой ‒ такая же шустрая и эмоциональная.

В нашей семье я ‒ первопроходец и генератор идей

Полный текст интервью читайте в июньском номере журнала «Натали».

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: ведущие ICTV, Елена Фроляк, факти ICTV
14.06.2018 13:57
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати