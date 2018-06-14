Елена Фроляк: «Новости – это творчество без канонов и идеальных рецептов»

Самая эмоциональная на украинском ТВ ведущая новостей Елена Фроляк, рассказывает нам с экранов о самых актуальных и интересных событиях в стране и мире. А в интервью она поведала о себе, о том, что ей дорого и во что верит. А еще дала несколько практичных советов.

Досье

Телеведущая, руководитель информационной службы канала ICTV.

Родилась и до 6 лет жила в Казахстане, в маленьком городке, затем семья переехала в Ивано-Франковскую область.

Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Т. Шевченко.

Муж Сергей Соловьев ‒ главный оператор ICTV.

Дочь Наталья ‒ студентка Киевского Института Международных отношений.

Сын Антон ‒ школьник.

Хобби: чтение, путешествия , игра на фортепиано.

Елена, прежде всего хочу поздравить вас с недавно прошедшим днем рождения и пожелать всего самого наилучшего. День рождения ‒ это всегда подведение итогов. Ваши сокровенные мечты исполнились?

Спасибо. Да, пожалуй, большую часть того, о чем мечталось, я осуществила. У меня прекрасная семья, я очень хотела иметь свой дом, и он у меня есть. У меня чудесная работа, и я, как мне кажется, достигла в ней определенного успеха, состоялась. Семья тоже в порядке: муж, двое детей, теперь вот еще собака появилась. Счастлива, что у меня есть мама и брат. Рада, что могу сама отвечать за себя, свои поступки, принимать важные решения. (Улыбается.)

Немногие зрители и читатели знают, что вы не просто телеведущая, а уже 10 лет руководите информационной службой канала. Что сложнее: работать в кадре или быть шефом?

Конечно, руководить. У нас большая информационная служба. Это ‒ журналисты, творческие люди, реальные звезды. К каждому надо найти подход. А мой случай усугубляло и то, что до того, как стать руководителем, я много лет проработала ведущей и ко мне привыкли обращаться на ты. И, вдруг, ‒ главный редактор. То есть уровень общения изменился, журналисты из коллег превратились в подчиненных, хотя я этого никогда не подчеркиваю.

Часто приходится критиковать, увольнять, говорить нет, заставлять переписывать плохой текст?

Скажем так, появилось расстояние, не терпящее панибратства, хотя это качество я никогда не переносила в людях, на любой должности. Поначалу были обиды, но это работа, мне тоже приходится отвечать перед моим руководителем, «на ковре» тоже не сплошной мармелад.

Работа новостийщика ‒ это бесконечный конвейер, и сегодняшние твои хорошие показатели завтра уже никому не интересны.

А у тебя пять выпусков новостей в день. Но ничего, мы справляемся.

Что за эти годы вам удалось изменить в работе информационной службы?

Мне кажется, она стала более человечной. Конечно, мы всегда были социально ориентированы, но я сделала больший акцент на освещение тем образования, медицины, семьи, отдыха… Мне важно рассказывать о хороших книгах. Мы наверное, единственные, кто еще делает рубрику «Бестселлер». И пусть она сегодня не очень популярна, а публике все еще интересно «кто кого убил и съел», мы все равно будем продолжать.

Вы какой стиль руководства предпочитаете: авторитарный или демократичный?

Я точно демократичный руководитель ‒ строгая, но справедливая. Если есть за что, всегда похвалю. Но и пожурить могу, когда по делу. Як у нас на Гуцульщині кажуть, я в папірчики нічого не загортаю, кажу, як є: «Це погано. Переписуй». А затем мы садимся и разбираем, что сделать. Главное – конструктивная критика. Нужно предложить что-то конкретное. «А давай вот так текст повернем, а давай с другой стороны посмотрим. Давай скажем то же самое, но другими словами. А давай начнем вот так …» И они сами видят, что текст становится лучше. Это ведь творчество, где железных канонов и идеальных рецептов нет.

У вас ‒ колоссальное количество работы: пять выпусков новостей в день и координация деятельности всей редакции. Как находите время и силы для семьи?

Конечно, я не веду все пять эфиров сама, но контролировать нужно. Я уже давно научилась делегировать полномочия. У меня прекрасные редакторы, и если я отсутствую – «машина» работает. Я бы сошла с ума, если бы все время приходилось быть на телефоне и проверять каждую мелочь все пять выпусков. Каждый редактор несет ответственность за свой выпуск и переживает за его наполнение и качество, здоровая конкуренция тоже помогает.

А какая вы дома?

Спросите лучше у моих домашних! Наверное? услышите, что я террористка, зануда, слишком строгая, всех строю и уже замучила. Честно говоря, есть в этом доля правды.

Я просто помешана на чистоте, люблю, чтобы все были заняты делом и не прожигали жизнь за гаджетами.

Когда я была маленькая, наша семья из пяти человек жила в двухкомнатной хрущевке. Пространства мало, и мама говорила, если каждый бросит брюки или рубашку, весь наш дом будет завален. Так что я физически не переношу беспорядок, и это мое качество не все разделяют.

У вас уже достаточно взрослые сын и дочь. Подход к воспитанию Натальи и Антона отличался?

Да нет у меня уникальных принципов воспитания. Главное – личный пример. Хотя, я постоянно читаю, а про своих детей того же сказать не могу. Я всегда им говорю, что в жизни выигрывает тот, кто много работает, развивается, учится, кто усердный, не опускает рук при первой неудаче. Очень важны знания. Ведь в жизни можно в какой-то момент потерять все, но человек никогда не потеряет свои знания, а с ними он не пропадет. Дети слушают, но слышат ли?

Антона я еще наставляю на то, чтобы занимался спортом, был сильным, смелым, подтянутым, умел и гвоздь забить и утюг починить… Правда, это уже больше папина забота. А Наташу ‒ чтобы умела и борщ сварить, и блинчиков нажарить, и рубашку мужу погладить. Может, ей и не придется этого делать, но уметь должна.

Стараюсь внушить детям, чтобы не ждали, что кто-то им что-то с неба спустит, и всегда полагались на себя.

Ну и еще друг на друга любили, как брат и сестра. Мы с моим братом Виталием ‒ близкие люди. Я знаю, что если у меня что-то случится, он все бросит и примчится. Своих детей воспитываю так, чтобы у них тоже была такая же взаимная поддержка. Учу их любить людей. Это качество приносит очень большие плоды.

Есть ли в вашей семье традиции?

Наверное, мы не оригинальны, но все дни рождения и Новый год отмечаем дома. Считаю, что семья как можно больше времени должна проводить вместе, чаще встречаться на общих торжествах. Скоро Наташа будет праздновать двадцатилетие. Ну, конечно, она захочет отметить его с друзьями, бойфрендом, но все равно дома будет и бокал шампанского, и торт со свечами, которые она задует в кругу родных. А потом уже можно и к друзьям. Каждую пятницу у нас семейный пикник, и с этого мероприятия меня ни на какую тусовку не затянешь… Вот, пожалуй, это и есть наша главная традиция ‒ держаться вместе.

Вы ‒ известная любительница путешествий. Остались еще места, которые хотели бы посетить, но пока не удалось?

Очень много таких мест. Сейчас тройка желаний выглядит так – Австралия, Новая Зеландия, Исландия.

А есть места, куда хочется возвращаться?

Это Италия! Трудно назвать городок или остров в Италии, где я еще не была. Друзья шутят, что я в прошлой жизни была итальянкой ‒ такая же шустрая, и эмоциональная. Обожаю там все: города, музеи, море, горы, кухню… Минувшей осенью с мужем поехали на фестиваль вина в Чертальдо в 60 километрах от Флоренции. Приезжаешь в маленький городок, идешь по узеньким улочкам и видишь тут ‒ сыр, тут ‒ белое вино, тут ‒ оливки., а там пармская ветчина. Играет музыка, светит солнце, всюду виноградники с их невероятными красками, что говорить –Тоскана у ног! Восторг! Наша поездка длилась всего три дня, но, они были потрясающие.

Очень люблю Швейцарию. За то, как швейцарцы на аграрной основе создали передовое государство, с мощным машиностроением, банковской системой, экономикой.

Я поражена их отношением к природе, своим традициям, истории.

Еще одна моя любовь ‒ США. Я там была пять раз. Для меня это тоже пример того, как можно построить страну для Человека. Плати налоги, трудись, и все у тебя будет ок. К сожалению, у нас это пока не работает.

Ваш рецепт идеального семейного отдыха?

Учитывать предпочтения каждого. Как-то мы были на Амальфитанском побережье Италии, и мне захотелось поехать сразу в три города – Ровенну, Позитано и Амальфи, где находится святыня – храм Андрея Первозванного. Мужчины решили остаться на пляже, а мы с Наташкой отравились в вояж. Зато когда вернулись и показала фотографии, они пожалели о своем решении, и в следующий раз таки туда съездили. Видно мне на роду написано быть в нашей семье первопроходец и генератором идей. Я не против.

Можете дать главный совет путешественникам?

Планировать. Продумать логистику до мелочей, а потом все отдать на откуп судьбе. Она уж точно устроит вам и сюрпризы, и приключения, новые встречи и захватывающие истории.

Ваше пожелание читателям:

Найдите время среди работы и бытовых забот почитать книжку, сходить с подругой на кофе, встретиться со старыми приятелями. Любите себя и заботьтесь о себе.

Три блиц-вопроса о главном

1.Что главное в работе?

Ответственность.

2.Что главное в семейной жизни?

Взаимоуважение.

3.Что главное в жизни?

Спокойней к ней относится, чуть-чуть легче относиться ко всему.

Выносы возможные:

Большую часть того, о чем мечталось, я осуществила.

Своих детей воспитываю так, чтобы рассчитывали только на себя и свои знания.

Друзья шутят, что в прошлой жизни я была итальянкой ‒ такая же шустрая и эмоциональная.

В нашей семье я ‒ первопроходец и генератор идей

Полный текст интервью читайте в июньском номере журнала «Натали».

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