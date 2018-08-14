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Главная / Андрій Зрожевський: «На зйомках «Особливостей національної роботи» на мене кидалися змії і крокодили» / 14.08.2018 12:02

Андрій Зрожевський: «На зйомках «Особливостей національної роботи» на мене кидалися змії і крокодили»

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Нещодавно ведучий популярного тревел-шоу «Особливості національного роботи» на телеканалі ICTV Андрій Зрожевський повернулися з суперскладної експедиції по Латинській Америці, де тривали зйомки четвертого сезону.

За майже два місяці разом зі знімальною групою він відвідав більше десятка екзотичних країн, серед яких: Перу, Аргентина, Чилі, Болівія, Еквадор, Коста-Ріка, Панама та спробував 36 нових незвичайних а, часом, й дуже небезпечних робіт. Ми дізналися, що які сюрпризи чекають на глядачів у новому сезоні.

Андрій, вже кілька років ти є незмінним ведучим екстремального тревел-шоу «Особливості національної роботи» на телеканалі ICTV. Цікаво як ти сам змінився за цей час?

– За цей час я перестав боятися багатьох речей. Наприклад, їдемо з друзями на природу, чую кажуть: «Обережно, тут можуть бути кліщі», а сам собі думаю: «Та які там кліщі? Я вижив в джунглях, де водяться сколопендри і небезпечні павуки, після укусу яких протягом години можна потрапити на той світ! » Або йду вулицею, а мені під ноги вибігає злий пес і гавкає. Мені це теж не страшно, тому що на зйомках «Особливостей …» на мене кидалися змії і крокодили.

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Що цікавого ви підготували для глядачів в новому сезоні?

– Порівнюючи з попереднім сезоном, який ми знімали в Штатах, у Латинській Америці всі наші роботи були найбільш брудними, небезпечними і, по-справжньому, складними. Ще в Києві нас попереджали, що продюсери обрали курс на максимум екзотики і екшену. Але те, з чим ми зіткнулися на зйомках, навіть для мене виявилося суперскладним. Серед екстремальних випробувань, з якими нам з Олегом Шевчуком довелося мати справу,

– догляд за 6-метровими крокодилами, життя у племені індіанців, де людина без спеціальної підготовки могла би померти за один день, і видобуток вулканічного льоду на висоті понад 6000 метрів. Саме ця робота стала найскладнішою за всю історію проекту.

Як ведучому екстремальної програми тобі часто доводиться ризикувати на зйомках?

– Намагаюся про це взагалі не думати. Але від травм, звичайно, ніхто не застрахований. Одного разу коли, я залазив у 20-метровий колодязь по мокрим балкам, одна піді мною провалилася. Я мало не зірвався вниз. В кратер діючого вулкану я теж спускався. А він міг в будь-яку секунду вибухнути смертельно-небезпечним газом. Ще, я завжди  «потрапляю» на їжу. На зйомках мені доводилося їсти якихось тарганів, жуків, морських свинок…. Але найскладніше було з’їсти бутодів товщиною з великий палець. Вони живі, рухаються. І якщо вчасно не розкусити, то кусалися в роті.

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Що змінилося в твоєму житті після того, як ти став ведучим «Особливостей національної роботи»?

– Тепер мене частіше впізнають на вулицях і зазвичай просять зі мною сфотографуватися. Нещодавно зробив висновок: виявляться з усіх наших телеглядачів, які до мене підходять, тільки одиниці вимовляють правильно назву нашої програми. Здається, вона така ж важка, як і наші роботи. (Посміхається)

Твоя дочка розуміє, що її тато – телеведучий? До речі, ти встигаєш брати участь у її вихованні?

– Моя мала шалено пишається мною. Не пропускає жодного випуску нашої програми, та на кожному кроці всім розповідає, де працює її тато. Я теж пишаюся нею і намагаюся приділяти їй весь вільний час. Полінці 24 вересня виповнюється 6 рочків. Вона росте слухняною, чемною і вихованою дівчинкою. Хоч іноді я її занадто балую. Я вже прийняв той факт, що я – «папка- ганчірка». Нічого з собою вдіяти не можу. Коли вона мене про щось просить, не можу відмовити. Але якщо вона щось втне, я, звичайно, роблю суворий погляд і кажу, що так не можна.

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За ким або чим ти більше всього сумуєш на зйомках?

– За своєю сім’єю. Так як між нами зазвичай різні часові пояси, не завжди виходить зателефонувати по відео зв’язку. З кожним разом я, дружина і дочка все важче переносимо ці розставання. Коли я прилітаю, в перші дні донька взагалі намагається не відходити від мене ні на крок,  щоб я знов не примудрився улетіти в експедиціюна кілька місяців. (Посміхається).

Дивіться «Особливості національної роботи» – 4 вже восени на телеканалі ICTV.

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Теги: Андрій Зрожевський, новий сезон, Особенности национальной работы
14.08.2018 12:02
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