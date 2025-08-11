Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Главная / «Заряджай на частотах ДШВ»: Григорій Герман до свого 50-річчя оголосив збір для 7-го корпусу ДШВ / 11.08.2025 11:19
11.08.2025 11:19
«Заряджай на частотах ДШВ»: Григорій Герман до свого 50-річчя оголосив збір для 7-го корпусу ДШВ

10 серпня ведучий програми «Ранок у великому місті» на ICTV2 Григорій Герман відзначає 50-річчя. З нагоди ювілею він анонсував збір для 7-го корпусу Десантно-штурмових військ, закликавши замінити привітання донатами.

В ефірі він – безжальний руйнівник ворожої пропаганди. Поза ефіром – голос персонажів найпопулярніших франшиз, від «Месників» до S.T.A.L.K.E.R. А в житті – обожнює свою родину — дружину Ірину та двох синів Луку та Данила, смачно готує та надихається класичним кінематографом та літературою.

Сьогодні Григорій Герман – ведучий програми «Ранок у великому місті», голос проєктів «Громадянська оборона» та «Антизомбі» – відзначає ювілей. Традиційні привітання Григорій замінив на привід для допомоги ЗСУ і спільно з ДШВ відкрив збір на потреби війська.

Про це ведучий написав на своїх сторінках у Facebook та Instagram.

«… перший реальний ювілей. І я реально не знаю, що сказати. Бо у мене вперше 50 років. Тож просто дякую. Всесвіту, рідним, друзям. І якщо хочете привітати — посилання у шапці профілю. То не для мене. То для тих, завдяки яким ми досі живі. І досі зустрічаємо СВОЇ ювілеї у СВОЇЙ країні. Тож, напевно трошечки і для мене. 50. Реально я сам у шоці. Якось воно непомітно настало це… 50», — написав Григорій Герман.

Збір організовано разом з 7 десантно-штурмовим корпусом ЗСУ. Військовослужбовці корпусу у пості в соцмережах повідомили про потреби у обладнанні, яке потрібне для того, щоб нищити російських загарбників. Закликаємо усіх допомогти у зборі коштів, щоб наші захисники могли протистояти ворогу ще ефективніше.

Варто зазначити, що Григорій Герман уже понад 10 років є незмінним ведучим програми «Антизомбі» на ICTV2, де розвінчує міфи російської пропаганди. За час існування проєкту на YouTube сумарна кількість переглядів сягнула понад 700 мільйонів. Серед глядачів — чимало тих, хто перебуває під впливом російської інформаційної машини, але правда має невідворотний ефект роззомбування.

Нагадаємо, нещодавній збір на автомобіль для аеророзвідки, який підтримав ведучий Микола Луценко, було успішно закрито, а автівка вже очікує на переобладнання для відправки на фронт.

Реквізити:

Найменування отримувача: БО МБФ 7-Й КОРПУС ДЕСАНТНО-ШТУР ВІЙСЬК
Код отримувача: 46103334
Рахунок отримувача: UA323052990000026009050631285
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"


		
Теги: Григорій Герман, Друзі ДШВ, Ранок в Великому Місті
11.08.2025 11:19

