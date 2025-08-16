З 18 серпня у програми «Ранок у великому місті» на каналі ICTV2 стануться приємні зміни. На тиждень до команди ведучих долучиться провідний актор Національного драматичного театру ім. Івана Франка Дмитро Рибалевський, якого вже восени глядачі побачать у прем’єрному детективі ICTV2 “Митець”

Дмитро складе пару незмінній ведучій ранкової програми Юлії Зорій. З понеділка по п’ятницю Юлія та Дмитро розповідатимуть актуальну і цікаву інформацію з усіх сфер нашого життя.

«Спробувати себе ведучим ранкової програми –це новий досвід, в якому точно є цікаві відкриття. Завше приємно щось відкривати, досліджувати, дізнаватися, і коли в мене з’явилася можливість спробувати себе як ведучого – я з радістю погодився», — каже актор.

Дмитро Рибалевський відомий своєю роботою в Національному драматичному театрі ім. Івана Франка, де він є провідним актором. Його здатність перевтілюватися в різні образи тепер допоможе розкривати теми, що стосуються кожної сфери життя.

Крім того, вже восени глядачі ICTV2 побачать актора в іншому амплуа — у прем’єрному 12-серійному шпигунському детективі «Митець».

У серіалі актор зіграє головну роль слідчого Дмитра Скорука, який несподівано повертається з російського полону, але нічого з того періоду не пам’ятає. Проте він починає малювати майбутні злочини…

Що за дивне передбачення подій? Що відбувалося зі Скоруком у полоні? А може, його завербували, але він цього не усвідомлює? Головному персонажу доведеться знайти відповіді на ці питання.

Крім Рибалевського у серіалі зіграли Наталя Бабенко, Юрій Вихованець, Остап Ступка, Зоряна Марченко та ін.





В програмі «Ранок у великому місті» на каналі ICTV2 з’явиться новий ведучий / 3 фотографии

Що відомо про Дмитра Рибалевського?

Майже два десятки років Дмитро Рибалевський грає у Національному драматичному театрі ім. Івана Франка, де також працює його дружина, акторка Анастасія Чумаченко. Родина виховує чотирьох дітей: Марго, Марка, Марту і Макара.

Телеглядачі знають і люблять Дмитра Рибалевського за фільмами і серіалами «Табун», «Толока», «Зозулі», «Курс щасливого життя» та ін.

Додамо, що з нагоди свого 10-річчя “Ранок у великому місті” оновився і підготував деякі приємні сюрпризи: в програму повернулися «Миколина погода» з відомим ведучим Миколою Луценком, світський проєкт «55 за 5» з блогеркою-мільйонницею Аліною Шаманською. Також тепер ранкову передачу можна дивитися онлайн одночасно з телеефіром на YouTube-каналі «Ранку у великому місті».

Інформаційно-розважальна програма «Ранок у великому місті» виходить у будні о 7:00 на телеканалі ICTV2. Ведучі – Юлія Зорій, Григорій Герман, Олександр Швачка і Сергій Лиховида.