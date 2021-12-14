Технологические сдвиги: «Утро в большом городе» на ICTV переходит в виртуальную студию

В утреннем шоу на ICTV произошли крутые обновления. Сегодня, 14 декабря, эфир «Утра в большом городе» впервые прошел в высокотехнологичной виртуальной студии.

«Наша команда давно планировала визуальное увеличение студии, чтобы появилось больше “воздуха”, расширилось пространство для реализации всех наших идей. И это стало реальным, благодаря виртуальной студии. Теперь по-настоящему есть ощущение, что мы утро в БОЛЬШОМ городе, потому что наша студия «находится» на последнем этаже небоскреба, из которого виден весь Киев. Более того, виртуальная студия позволит видеть из окна не только Киев, но и другие города Украины», — рассказывает линейный продюсер проекта Дмитрий Слободян.

Эфирную площадку готовили около полугода. Это была долгая и сложная работа по проектированию дизайна студии, настройке и усовершенствованию ее функционирования.

В «Утре» появилось несколько зон с виртуальными экранами, благодаря которым команда проекта будет более ярко и интерактивно демонстрировать информацию. Также площадка оборудована современным операторским краном, оживляющим подачу информации и радующим зрителей динамичной картинкой. Такие студийные обновления расширяют возможности для партнерских интеграций и наиболее креативных замыслов.

«Так что наше «Утро» с каждым новым шагом становится самым инновационным и динамичным в стране», — подчеркивает продюсер.

Отметим, что топ-проекты телеканала ICTV, «Факти тижня» и «Свобода слова» также попали под волну студийных обновлений, и сейчас зритель имеет возможность наслаждаться качественным контентом с современной визуализацией.

Смотрите видео с записью эфира по ссылке!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.