«Утро в большом городе» анонсировал новую рубрику «ДЕ_Декомунізація?»

Утренняя программа ICTV при поддержке Украинского культурного фонда запускает новый общественно-значимый проект посвящен теме Декоммунизации в Украине — «УЛИЦЫ МОЕГО ГОРОДА» / «ДЕ_Декомунізація?»

Соответствующий закон был принят еще в 2015 году. Но из-за отсутствия промо-кампании в СМИ, население до сих пор воспринимает смену названий городов и улиц только как бытовые неудобства и откровенно не понимает значения процесса очистки украинского культурного пространства от чужих советских названий и героев.

«Мы считаем эту ситуацию одной из составляющих культурной оккупации Украины, ее извечным врагом. С помощью выразительных художественных средств мы покажем, как наполняют пространство наших городов символы, названия и имена героев, а также влияние этого наполнения на сознание населения. И, конечно, покажем, как происходит и как воспринимается жителями декоммунизация улиц Киева», — говорит продюсер программы «Утро в большом городе» Дмитрий Слободян.

Проект состоит из 20 выпусков. Каждый выпуск будет посвящен одной улице и тем, в чью честь она была названа ранее (советский антигерой), и в чью честь она названа теперь (украинский выдающийся деятель).

«Сравнение биографических данных двух персонажей сделает вывод очевидным, но решение принимает сам зритель. И, когда он видит, что имя красного комиссара, НКВДиста и палача украинского народа (Александр Сабуров) изменено на имя того, кто любил и прославлял Украину на весь мир (Серж Лифарь) — то у него больше не будет вопросов, зачем тратятся бюджетные средства на смену карт и табличек на домах — он сам захочет жить на улице имени знаменитого украинца», — добавляет Дмитрий Слободян.

Таким образом, на примере этих 20 улиц, переименованных в рамках закона о декоммунизации, проект доказывает, насколько этот процесс является прогрессивным, актуальным и необходимым украинскому обществу.

Смотрите первый выпуск уже в этот вторник в программе «Утро в большом городе».

#ЗаПідтримкиУКФ

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