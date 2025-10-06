Олександр Педан став співведучим програми «Ранок у великому місті»

Ведучий легендарного «Підйому» став співведучим іншої ранкової програми! Олександр Педан доєднався до програми «Ранок у великому місті» на телеканалі ICTV2 на один тиждень – з 6 до 10 жовтня. Разом із шоуменом етер розділять ведучі Сергій Лиховида та Григорій Герман.

Про це Олександр розповів в своїх соцмережах.

«Залюбки проведу з вами час разом із Сергієм Лиховидою та Григорієм Германом. Я вже в очікуванні ранкових етерів, я за ними скучив», — зізнався телеведучий.

Олександр Педан — волонтер, продюсер та один із найбільш відомих телеведучих на українському телебаченні. За його плечима легендарні «Підйом» та «Кабріоліто», квіз-шоу «Хто зверху?», гумористична програма «Педан-Притула шоу».

Та сьогодні Олександр презентуватиме зовсім інший проєкт: «Друге дихання» — документальний фільм про те, як військові на протезах підкорили вершину Кіліманджаро. Сам Педан піднявся на найвищу точку Африки разом із нашими захисниками, а режисерка Марія Кондакова створила зі сходження справжню кінострічку. Медіапартнером фільму став телеканал ICTV2.

Усі прибутки від прокату стрічки будуть передані до фонду «Друге дихання», який допомагає українським ветеранам з ампутаціями проходити фізичну та психологічну реабілітацію

Прем’єра фільму в кінотеатрах запланована на 9 жовтня.

Нагадаємо, що “Ранок у великому місті” виходить щобудня о 7:00. Ведучими програми є психологиня Юлія Зорій, перший ведучий-ветеран на українському телебаченні Олександр Швачка, контрпропагандист Григорій Герман та відомий ведучий, інтерв’юер Сергій Лиховида

Дивімося програму «Ранок у великому місті» з улюбленими ведучими з понеділка до п’ятниці о 7:00 на ICTV2. А перший випуск з Олександром Педаном вже можна подивитись на ютуб