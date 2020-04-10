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Главная / Виктор Бронюк: Карантин – это шанс передохнуть, переосмыслить ценности и набраться сил / 10.04.2020 12:36
10.04.2020 12:36
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Виктор Бронюк: Карантин – это шанс передохнуть, переосмыслить ценности и набраться сил


Лидер группы «Тик» и ведущий кулинарного шоу «Первое, второе и компот» Виктор Бронюк находится сейчас на самоизоляции в своем доме в Виннице вместе с женой и детьми. В эксклюзивном интервью Виктор рассказал, как проходят карантинные будни, какими блюдами удивляет родных, а также поделился рецептом любимого пасхального кулича!

– Виктор, как карантин изменил вашу жизнь?

Глобальных изменений нет, за исключением некоторых ограничений. В первую очередь это, конечно же, невозможность гастролировать. Ведь последние 15 лет, а именно столько в июне исполнится группе «ТІК», гастроли и концерты занимали львиную долю времени. Так что первое непривычное ощущение, с которым столкнулся на карантине, — никуда не нужно спешить и ехать.

Поскольку я привык в любой непредвиденной ситуации искать позитив, сразу решил для себя, что приму карантин как подарок.

Данный нам «отпуск» — шанс передохнуть, переосмыслить истинные ценности и набраться сил для последующих творческих свершений. Сейчас вечная гонка остановилась, дав нам всем максимум времени, чтобы побыть с семьей, насладиться общением со своими самыми близкими людьми. Этой теме, кстати, посвящена наша песня «Донечка» — мы решили презентовать ее во время карантина, чтобы вновь напомнить о действительно самом важном чувстве — искренней любви к нашим детям, женам, мамам.

–  От чего пришлось в спешном порядке отказаться во время карантина?

На весенние каникулы мы планировали поехать путешествовать. В это время как раз выпала череда праздников в нашей семье — дни рождения дочери и мой. Но пока с женой обдумывали маршрут — ехать в США или в Европу, — мир охватила пандемия. Мы поняли, что уж лучше каникулы проведем в родной Виннице. Благодаря тому, что у нас частный дом, ни от свежего воздуха, ни от прогулок и активностей отказываться не пришлось.

Придерживаясь всех рекомендаций, свою семейную самоизоляцию мы организовали так, чтобы каждый день был и полезным, и интересным. Традиция проводить максимум времени вместе, как только появляется такая возможность, в нашей семье была и до карантина, так что сейчас наслаждаемся тем, что мы рядом каждую минуту.

– Что самое сложное, с чем сейчас приходится мириться?

Главным испытанием, как и у многих родителей, стала адаптация детей к домашнему обучению. Как бы нам ни хотелось, но дети все-таки воспринимают карантин как каникулы, ведь в их головах четко усвоено: школа — для учебы, дом — для отдыха.

Вот над объяснениями и доводами, почему дома сейчас тоже стоит работать, пришлось потрудиться. Повезло, что у сына, который сейчас учится в третьем классе, учительница сразу очень оперативно организовала эффективное онлайн-обучение: в Zoom’е для всего класса ежедневно проходят уроки.

У дочери в пятом классе предметов и учителей уже много, поэтому ситуация немного иная. Выручили нас друзья, у которых своя частная школа и давно налаженная дистанционная программа. Так что Ева занимается с ними, а теперь еще и просматривает уроки, которые начались по телевидению. Ну и мы с женой, конечно, тоже всегда на подхвате: готовы подсказать, разъяснить что-то. Так что в уроках сейчас по очереди задействована вся семья, а когда дети вдруг начинают хитрить, чтобы отлинять от уроков, я всегда повторяю: «Все, как вы и хотели! Сбылась ваша мечта — полдня сидеть за компьютером»

– Какой у вас сейчас режим дня?

Режим немного сместился. Если раньше я вставал в 7−8 утра, то сейчас просыпаюсь в 10, а если накануне вечером сильно засиделись — иногда даже в 11. Для меня такие поздние подъемы абсолютно несвойственны, но, с другой стороны, сейчас и спешить некуда: школа, работа, досуг — все дома.

Помимо обучения, каждый день мы обязательно посвящаем работе по хозяйству. Недавно, например, собирали первый урожай на своем огороде — на грядках уже вырос щавель, петрушка, на подходе руккола, так что все дружно уже варили зеленый борщ. С детьми убирали во дворе: упорядочили ветки, что остались после обрезки деревьев в саду, а также расконсервировали после зимы и запустили фонтан.

Чтобы не скучать, каждый день уделяем творчеству и подвижным играм: любим бадминтон, веселые игры с мячом, часто берем мольберты и устраиваем семейные художественные пленэры. И, конечно, смотрим фильмы и читаем книги.

– Что посоветуете на время карантина?

– Вот, по совету друзей недавно просмотрел новый украинский сериал «Спіймати Кайдаша» — качественный и захватывающий. Всей семьей уже пересмотрели любимые фильмы: «Хвост виляет собакой», «Черная кошка, белый кот», «За двумя зайцами» и комедии о жандармах с неподражаемым Луи де Фюнесом.

Что касается книг, то в последнее время читаю «Речи, которые изменили мир». Это мудрая и полезная книга, в которой собраны более 50 речей величайших деятелей мира, чьи слова порой имели эпохальные последствия и меняли мировое устройство.

– Кто в вашей семье сейчас главный на кухне?

Знаете, когда было время и желание, я и раньше дома часто готовил, а сейчас — тем более. Кулинария — мое давнее большое увлечение, так что придумывать новые необычные блюда мне всегда интересно. Удивить вкусным завтраком любимую и детей, приготовить на обед фирменный «сиротский борщ», куриный бульон или рассольник, вечером запечь на мангале овощи и пожарить шашлык — это всегда в радость. Мои родные любят все, что я готовлю, а в последнее время и сами с удовольствием включаются в процесс. Как раз на карантине дети и жена особенно полюбили эксперименты с выпечкой: Таня готовит удивительный штрудель с яблоками, а Ева в интернете нашла рецепт имбирных пряников, которые мы готовили вместе.

Что касается ежедневного рациона, то в нашей семье все за здоровое сбалансированное питание, поэтому ежедневно едим вкусные супы и как можно больше овощей и фруктов.

Вот сегодня на завтрак я буквально за 10 минут приготовил салат из запеченных на мангале шампиньонов и перца, которые достаточно приправить чесночком, солью, оливковым маслом — и все готово! Нам повезло, что, кроме собственного огорода, недалеко от нашего дома есть оптовый овощной склад, где всегда можно купить свежие овощи и фрукты по очень приятным ценам. Так что все, чего жаждет душа, всегда под боком. Неделю назад мы закупили испанских апельсинов. Теперь каждый день делаем любимые апельсиново-яблочные фреши с добавлением имбиря. В период весеннего авитаминоза — самое то! Да и насыщенный апельсиновый вкус блестяще маскирует имбирь, который наши дети вообще недолюбливают.

Правда, что, сидя на диете, вы сбросили 30 килограммов?!

Да, и могу уверенно сказать, что диеты эффективны лишь в комплексе с физической нагрузкой и, самое главное, внутренней целью. Правильная диета начинается с наведения порядка в голове. Когда садятся на диету только для того, чтобы похудеть и влезть в купальник на море, то вес может уйти, но потом обязательно вернется. А вот когда человек ставит себе более глобальную цель, понимая, что лишние килограммы уже мешают двигаться, тогда и весь организм настраивается на более быстрое достижение результата.

Лучшие диеты — это ограничения по диетическим столам, иными словами — здоровое, сбалансированное и рациональное питание. Когда я отказался от алкоголя, исключил все вредные, канцерогенные, жареные и жирные продукты, уменьшил порции и добавил занятия спортом, то увидел результат. В общем счете похудел на 30 килограммов! Навскидку, грубо — это два ведра воды. Просто возьмите два полных ведра и побегайте, чтобы ощутить, как это…

– Недавно вы стали ведущим кулинарного проекта — насколько неожиданным было приглашение канала?

Зная о моей любви к кулинарии, многие каналы и раньше предлагали вести кулинарные рубрики. Но мне понравилась идея ICTV — сделать интересное кулинарное шоу для мужчин, в котором все будет просто, доступно и без лишних заморочек.

Я сам ценю простоту, но важно знать оригинальные лайфхаки и секреты, которые даже простые блюда сделают изысканными и незабываемыми. Теперь мой телефон завален сообщениями от радостных друзей с фото приготовленных по моим рецептам блюд, а соседи и продавщицы в магазинах, когда меня видят, первым делом докладывают: «С рецептом борща, конечно, могу поспорить: морковь люблю нарезать, а не натирать на терке, но все же вкусно вышло!» — и все в таком духе. Честно говоря, не думал, что столько людей смотрят кулинарные шоу. Но это и прекрасно, что в период, когда все сидят дома, есть возможность разнообразить свои гастрономические вкусы.

– Кто же научил вас готовить?

В моей семье все вкусно готовят: бабушка, мама, сестра. Дед вообще был военным поваром. Когда приходили к ним в гости, на вопрос: «Будете есть борщ?» — у нас всегда был единственный ответ: «Если готовил дедушка — точно будем!» Научиться так же вкусно готовить, мне хотелось с ранних лет. Помню, как ко мне приезжали двоюродные сестры из Одессы, и мы из дощечек строили небольшую избушку. На импровизированной плите я и приготовил свое первое в жизни блюдо — примитивный суп из картошки и тушенки. Но все говорили: «Такой вкусный!».

Дальше я уже не боялся экспериментов, постоянно что-то пробовал. Если не получалось, донимал расспросами маму и сестру. Свой первый настоящий борщ сварил еще в школьном возрасте, а когда в 15 лет пошел учиться, готовить стало ежедневной потребностью. Мое студенчество прошло в 90-е, когда походы по ресторанам и кафе были чем-то недосягаемым. Так что девять лет студенческой жизни для меня стали лучшей кулинарной школой.

Кстати, многие ребята, с которыми жил в общежитии, до сих пор помнят, как я учил их правильно варить пельмени и готовить основные блюда.

– А ваше любимое блюдо?

– Конечно, знаю людей, которые и дня не проживут без жареной картошки или борща, но я к таким не отношусь. Мое любимое блюдо зависит от настроения. Люблю пробовать что-то новое, поэтому часто начинаю готовить — и придумываю авторские рецепты. Но все же есть несколько фирменных блюд, которые готовлю чаще всего. Одно из них — «сиротский» борщ — такой густой, что ставишь ложку, а она не падает. Я его даже во время гастролей «ТІК» в США и Канаде варил.

Дома по заказу дочери уже многие годы делаю запеченную картошку. Ева ее настолько обожает, что готова есть 24 часа 7 дней в неделю. Рецепт максимально простой: картофель моем, нарезаем, как для «картошки по-селянски», посыпаем специями, немножко подсаливаем, добавляем подсолнечное масло, ставим на пергамент в духовку — и уже через 20 минут все готово.

– У вас наверняка есть любимый рецепт пасхального кулича!

Конечно! Несколько лет назад мы с детьми нашли чудесный рецепт кулича с добавлением сухого молока. Каждый год его немного совершенствуем. Все, что необходимо: пшеничная мука, сухое молоко, сахар, ванильный сахар, яичные желтки, дрожжи. Приготовление традиционное: все перемешивается, отстаивается, ставится в духовку. После — сверху украшается взбитыми белками и разноцветными посыпками в виде звездочек, крупинок и горошинок на основе сахарной пудры, которые можно купить в любом магазине. За финальную красоту куличей у нас в семье традиционно отвечает Ева — дочь очень любит этот процесс.

 

А также смотрите уже завтра в 9:10 на ICTV 4-ый выпуск кулинарного шоу “Первое, второе и компот” с Виктором Бронюком! Будет вкусно и интересно!

 

Источник: Факты

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Теги: Віктор Бронюк, перше друге т компот
10.04.2020 12:36



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