У Києві розпочався 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль: конкурси, спеціальні програми та освітні події

У Києві 24 вересня стартував 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який триватиме до 4 жовтня. Генеральний інформаційний партнер – Starlight Media, медіапартнер – телеканал ICTV2.

Подія традиційно зібрала українських та іноземних митців, кінопрофесіоналів і глядачів, пропонуючи насичену програму прем’єр та спеціальних показів. Урочиста церемонія відкриття відбулася у КВЦ «Парковий». Ведучими вечора стали акторка і телеведуча Даша Трегубова, ведуча ранкового проєкту «Сніданок з 1+1» на «1+1 Україна» Людмила Барбір та ведуча програми «Вікна-Новини» на телеканалі СТБ Яна Брензей.

Церемонія відкриття фестивалю розпочалася хвилиною мовчання на вшанування полеглих захисників та українських митців, що загинули під час російсько-української війни.

Президентка ОМКФ Вікторія Тігіпко у своєму зверненні підкреслила роль національного кіно у світі:

Українське кіно сьогодні стало голосом правди і стійкості. Наші перемоги на міжнародних фестивалях доводять: воно впізнаване й потрібне світові. Це кіно про резилієнс — здатність вистояти й говорити правду тоді, коли важко. Сила, креатив, натхнення, стійкість — це основа нашого культурного ДНК.

Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух підкреслила:

В Україні 16 років — це вік дорослішання. Для мене ж цей рік теж ювілейний: я з фестивалем уже 15 років і разом з ним пройшла Революцію Гідності, початок війни, пандемію, фестивальні едиції за кордоном і вже два роки поспіль — проведення у Києві. Ми всі мріємо про той день, коли ОМКФ повернеться додому, в Одесу, у мирні часи. Фестиваль змінювався разом із країною, шукав нові сенси й формати, але завжди залишався простором свободи, культурного діалогу та любові до кіно.

На сцені цього вечора виступив бандурист та експериментатор Іван Ткаленко, який перетворив традиційний інструмент на сучасну звукову лабораторію, поєднуючи бандуру з електронікою та новими акустичними ефектами. А неповторної атмосфери додала співачка Оля Цибульська, яка подарувала гостям яскравий виступ.



























У Києві розпочався 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль: конкурси, спеціальні програми та освітні події / 14 фотографий

Протягом вечора гостей пригощали спонсори ARARAT та «Моршинська», а розважальні інтерактивні зони створили Hisense, L’Oréal Paris, девелопер РІЕЛ, Банк «Південний». А Jewelry Factory спеціально до події підготували колекційні монети із золотим «Дюком» — символом фестивалю. Образи ведучих та директорки фестивалю доповнили прикраси від Carrera Y Carrera — стримані й водночас виразні акценти, що підкреслили урочистість події. А BMW Україна організували присутність закордонних гостей кінофестивалю.

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов на відкритті подякував організаторам фестивалю та відзначив внесок українських кінематографістів:

Величезний уклін усій команді ОМКФ від Держкіно. Ми раді співпраці та дякуємо за вашу багаторічну роботу. Українське кіно — це не лише фільми, а й люди, професіонали, які вірять у свою справу і навіть у найважчі часи продовжують її творити. Це викликає щиру повагу.

Протягом 11 днів глядачі Одеського міжнародного кінофестивалю зможуть переглянути 113 фільмів, з яких 104 повнометражні, у 18 програмах. Конкурсні програми фестивалю — Національний документальний конкурс та Європейський конкурс, що представляють нові імена й актуальні теми сучасного кіно. Окрім конкурсних секцій, передбачені тематичні програми «Фокус на Польщу», «Німецький акцент», «Найкраще з Європи», «Гала-прем’єри», «Фестиваль фестивалів», «Людська комедія», «Дружніми очима» та багато інших. Вони дозволяють побачити різні обличчя українського та світового кінематографа.

Важливою частиною ОМКФ є освітні заходи: панельні дискусії, зустрічі з режисерами, Q&A після показів, майстер-класи й презентації, що відкривають глядачам залаштунки кіновиробництва та актуальні тенденції індустрії.

Покази та індустрійні події відбуватимуться у кінотеатрі «Жовтень», кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) та в Будинку архітектора.

Одеський міжнародний кінофестиваль залишається простором для діалогу та відкриттів, де українські й міжнародні кіномитці можуть обмінюватися досвідом, а глядачі — знайомитися з кінопроєктами, що формують культурний ландшафт сьогодення.

Квитки на фестиваль можна придбати за посиланням: https://new.oiff.com.ua/tickets

Офіційні локації кінофестивалю