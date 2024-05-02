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Главная / «Сильні України» – спортивні змагання серед ветеранів відбудуться в Хмельницькому / 02.05.2024 11:45
02.05.2024 11:45
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«Сильні України» – спортивні змагання серед ветеранів відбудуться в Хмельницькому

«Сильні України» – спортивні змагання серед ветеранів відбудуться в Хмельницькому

11 травня в місті Хмельницький відбудеться третій етап другого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів «Сильні України».

Учасники змагатимуться у веслуванні на тренажері, жимі лежачи, аеробайках та в ривку гирі. Головним суддею стане Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену.

Змагання організує Федерація стронгмену України за підтримки народного депутата України від фракції «Слуга Народу» Сергія Мандзія, благодійного фонду BGV, за сприяння Хмельницької обласної військової адміністрації та Хмельницької міської ради.

Генеральний інформаційний партнер заходу – телеканал ICTV2, інформаційний партнер – радіо Армія FM.

 Щоб взяти учать у спортивних змаганнях, необхідно зареєструватися https://bit.ly/445haSI

 

«Сильні України» – всеукраїнські спортивні змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення (видимі та невидимі) під час участі в бойових діях на території України. Змагання вперше відбулися в 2023 році та стали частиною системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни ГО «Федерація стронгмену України» за підтримки депутатів партії «Слуга Народу» та меценатів. У жовтні 2023 року на міжнародному фестивалі Arnold Classic Europe в Мадриді ветерани, учасники першого всеукраїнського туру змагань, встановили світовий рекорд з адаптивного стронгмену, протягнувши за канат в упорі сидячі 4 вантажівки загальною масою 35 тон на 20 метрів за 30,69 секунди.

Теги: Сильні України
02.05.2024 11:45

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