PR-фахівці понад 20 компаній поділилися стратегіями комунікацій на PR марафоні у Києв

8 листопада понад 300 учасників долучилися до PR-марафону, організованому онлайн-медіа про маркетинг та креатив MMR та бізнес/медіа холдингом Ekonomika+. Протягом дня інтенсивного навчання фахівці з PR, комунікацій, власники бізнесів та топменеджери переймали досвід представників провідних брендів та агенцій.

Місцем зустрічі PR-спільноти став Unit.City. Ведучі заходу: Андрій Ковальський, ведучий новин «Факти» на ICTV та національного марафону «Єдині новини», та Катерина Волошина, головна редакторка MMR.

Відкрила марафон Анна Ільєнко, Sales & Development Director Gradus Research. Вона поділилася результатами нещодавнього дослідження споживачів та маркетинг-спільноти про те, якими мають бути комунікації брендів під час війни.

Ксенія Тюрікова, Head of Public Relations and Employer Branding FAVBET, наголосила на важливості бізнесу знайти формати співпраці з державою та розповіла про досвід роботи FAVBET із МОЗ, Міністерством молоді та спорту, UNITED 24 та Мінцифри.

Як створювати комунікації з мільйонами органічного охоплення, поділився Антон Бокий, Head of PR and Social Media Marketing INTERTOP, а що ж таке насправді особистий бренд, розповіла Саша Фідкевич, бізнес-консультантка, експертка з розвитку брендів.

Як ПУМБ допомагав російськомовній аудиторії переходити на українську за допомогою проєкту «БезуМОВНА підтримка», поділилася Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ. Комунікація про лагідну українізацію від банку охопила понад 11 мільйонів контактів.

Про комунікацію Нової пошти у соцмережах розповіла Head of SMM Нової пошти Дар’я Сторож, а як робити впливові соціальні проєкти, поділилися Олена Осипчук, PR-директорка SOCAR, та Валерія Татарчук, засновниця фонду «Твоя опора».

Що вигідніше для бізнесу — інхауз PR-відділ чи комунікаційне агентство, обговорили у форматі панельної дискусії Олеся Стойко, Managing Partner PointeR Agency та Havas PR Ukraine, Алла Позичанюк, керівниця PR-відділу «Фармак», Ярослава Полякова, директор з корпкомунікацій ОККО, Оксана Аккерман, засновниця PR buro Ackermann. Модераторка — Оксана Рудюк, PR-директорка American University Kyiv. Учасниці дійшли висновку, що потрібно комбінувати обидва ресурси залежно від цілей бізнесу та масштабності PR-кампанії .

Анастасія Левко, керівниця з питань розвитку бренда роботодавця Райффайзен Банку, розповіла про комунікаційні виклики, з якими зіткнулася компанія під час війни: зберегти та об’єднати команду, потурбуватися про клієнтів та підтримувати країну.

«Ваша репутація, вибудована роками, допоможе вам під час кризи. Тому важливо робити моніторинг, адже вчасно виявлене негативне згадування допомагає зменшити негативний вплив», –– про те, як бізнесу діяти під час кризи, надала рекомендації Катерина Співакова, керівниця департаменту комунікацій, PR та GR Kernel.

Олена Бабикіна, керівниця департаменту комунікацій Cosmolot, переконана: благодійність не любить тишу. Про те, як створювати та комунікувати про КСВ-проєкти, вона розповіла на PR-марафоні.

Про зміни комунікації в Укрзалізниці розповів Олександр Шевченко, заступник директора Пасажирської компанії, керівник з пасажирських комунікацій та клієнтського сервісу Укрзалізниці:

«Залежно від аудиторії комунікація Укрзалізниці має різні цілі. Українцям важливо доносити, що відбуваються правильні зміни, аби стимулювати людей повертатися з-за кордону додому. Натомість мета комунікації з міжнародною аудиторією — утримувати увагу світу до подій в Україні. Ми конкуруємо за увагу, а отже, і кошти урядів, міжнародних фондів, рядових людей усього світу. Більше прикладів героїзму — більше допомоги».

Побудову особистого бренда у форматі панельної дискусії обговорили Денис Волосов, власник агенції «Люди Digital» та ком’юніті digital-людей The DVIZH, Валерія Толочина, Global Chief Marketing Officer MEGOGO, Руслан Бессонний та Тіна Завадська, співзасновники NAME PR. Модераторка — Аліна Щербина, засновниця PR-агенції «Великі історії», керівна партнерка LEAD business club. Учасники наголосили, що потрібно відрізняти персональний бренд та блогерство, і фокусуватися насамперед на діях та побудові своєї репутації.

На PR-марафоні також відбулося нагородження призерів конкурсу PR-кейсів. Дізнатися імена переможців можна на MMR.

Організатори дякують партнерам PR-марафону: технологічному партнеру FAVBET, фінансовому партнеру ПУМБ, гостинному партнеру Unit.City, компаніям «Небесна криниця» та Corsico caffetteria, кондитерській компанії «Київський БКК», солодким партнерам Lantmännen Axa та BISCOTTI, партнерам Latinium та Jack Daniel’s.

А також медіапартнерам: телеканалу ICTV2, телеканалу «Київ», телеканалу «Еспресо», 33 телеканалу, радіо «Авторадіо», порталу «44.ua», онлайн-медіа «Ділова столиця», Postfactum, Ua.news, Marketer.ua, «Про гроші», «Перший бізнесовий», Cases media, компаніям ADV.EXPERT, GORODOK, Infovision, Hurma, Асоціації креативних індустрій України, Європейській Бізнес Асоціації та Асоціації IT Ukraine.