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Главная / П’ять найкращих фільмів франшизи “Місія неможлива” / 05.05.2025 14:15
05.05.2025 14:15
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П’ять найкращих фільмів франшизи “Місія неможлива”

П’ять найкращих фільмів франшизи “Місія неможлива”

Франшиза “Місія Неможлива” ось уже майже три десятиліття тримає глядачів у напрузі по всьому світу. Шпигунські змови, видовищні трюки та культовий герой Ітан Гант (у виконанні Тома Круза) зробили цю серію однією з найуспішніших в історії сучасного екшену.

Поки ми дивились минулі частини на ICTV2, вже 17 травня на великі екрани вривається “Місія неможлива: Фінальна розплата” — восьма частина франшизи та епічне продовження історії. Хоча стрічка ще не вийшла на екрани, очікування вражаюче високе. Кінокритик Empire пише: “Dead Reckoning Part Two — це найамбітніший фінал у шпигунському жанрі, який може встановити нову планку для блокбастерів”.
(Джерело: Empire Online)

А поки глядачі з нетерпінням чекають продовження, ми підготували рейтинг п’яти найкращих фільмів “Місії неможливої”, що вже стали класикою.

1. Місія неможлива: Наслідки (2018)

Найвисоко оцінена критиками частина. Глибокий сюжет, видовищні сцени та шалена напруга — це кіно, де Том Круз особисто виконує трюки, включно з польотом на гелікоптері.

2. Місія неможлива: Протокол Фантом (2011)

Фільм, який відновив інтерес до серії. Сцена на вежі Бурдж-Халіфа стала легендарною. Захоплюючий темп і яскрава режисура Бреда Берда.

3. Місія неможлива: Нація ізгоїв (2015)

Сюжетна інтрига, загадкова “Синдикат” і чудова гра Ребекки Фергюсон зробили цю частину справжньою перлиною франшизи.

4. Місія неможлива III (2006)

Дж. Дж. Абрамс у режисерському дебюті подав більш емоційний та особистий погляд на персонажа Ітана. Плюс — один із найсильніших антагоністів серії у виконанні Філіпа Сеймура Гоффмана.

5. Місія неможлива (1996)

Класика, з якої все почалося. Складна шпигунська гра, стиль Браяна Де Пальми, і перший культовий момент зі спуском із тросом.

Залишається одне питання: чи зможе “Місія неможлива: Фінальна розплата” перевершити ці хіти? Дізнаємось уже 17 травня у кінотеатрах та IMAX!

Теги: Місія неможлива: Фінальна розплата
05.05.2025 14:15

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