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Главная / Останні вистави мюзиклу «Ти [Романтика]» та випуск концертної версії альбому / 29.04.2025 18:06
29.04.2025 18:06
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Останні вистави мюзиклу «Ти [Романтика]» та випуск концертної версії альбому

Останні вистави мюзиклу «Ти [Романтика]» та випуск концертної версії альбому

Творче об’єднання МУР анонсує останні вистави мюзиклу «Ти [Романтика]» на сцені. Вистава, що присвячена митцям Розстріляного відродження, повертається на сцену в рамках заключного туру. Це будуть останні можливості побачити «Ти [Романтика]» наживо перед тим, як колектив переключиться на роботу над новою прем’єрою, яка відбудеться в серпні цього року.

Мюзикл, що розповідає про Курбаса, Хвильового, Тичину, Вишню та Сосюру, поєднує хіп-хоп, драму та документальні елементи. Протягом своєї історії він вже здобув понад 60 000 глядачів і став важливою частиною сучасної театральної культури. Для тих, хто ще не встиг побачити виставу, це останній шанс насолодитися нею вживу.

Окрім цього, Творче об’єднання МУР випускає концертну версію альбому «Ти [Романтика] the musical». Альбом містить 13 треків з мюзиклу, виконаних у новому аранжуванні з живими музикантами. Зокрема, до альбому додано нові пісні, такі як «Це ще не кінець» і «Я був не я…», що стали важливою частиною оновленого звучання проекту. Пісня «Я був не я…» у виконанні Бориса Книженка, який грає роль старого Тичини, набула нової глибини та емоційної інтенсивності в альбомній версії.

Квитки на вистави доступні на платформі Concert.ua. Ці покази — останні можливості побачити мюзикл «Ти [Романтика]» на сцені в його нинішньому форматі.

Посилання на квитки — https://concert.ua/uk/talent/mur

Посилання на альбом — https://bfan.link/ty-romantika-the-musical 

29.04.2025 18:06

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