Оголошені переможці Премії HR-бренд 2023. Незламні бренди з людяним обличчям

26 жовтня відбулася церемонія нагородження Премії HR-бренд 2023, під час якої були названі кращі проєкти в галузі управління людським капіталом та бренд-іміджем роботодавців.

У фокусі цьогорічної Премії HR-бренд 2023 були історії сили і незламності українського бізнесу, реалізація людино-центричних стратегій, створення нових сенсів та цінностей, турбота про ментальне та психічне здоров’я працівників, побудова інклюзивного середовища і реінтеграція ветеранів.

Проєкти номінантів оцінювалися професійним складом журі за такими критеріями: актуальність проєкту, сучасність методів реалізації (оригінальність інструментів та підходів), результативність і бізнес-ефективність.

Цього року переможців обрано у 16 тематичних номінаціях Премії HR-бренд.

Компанія Starlight Media цього року нагороджувала переможця у номінації “Diversity&Inclusion”. Нагороду отримала компанія МХП з програмою “Жінки підкорюють чоловічі професії”.

“Starlight Media розглядає різноманіття та інклюзивність як невід’ємну складову своєї корпоративної культури та сталого розвитку. Після повномасштабного вторгнення особливо важливою для нас стала підтримка прав ветеранів та ветеранок. Starlight Media створила корпоративну стратегію, щоб сприяти формуванню інклюзивних та сприятливих умов для працевлаштування, реабілітації, адаптації українських військових по завершенню служби. Ці ідеї та небайдужість, проявлені в нашому новинному, розважальному та художньому контенті, забезпечують наше лідерство. І ми прагнемо до того, щоби це лідерство не залишало нікого позаду. Щоби кожна, кожен та кожні бачили своє відображення у наших історіях”, — прокоментувала вибір номінації Яна Гончаренко, директорка з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media.

Лариса Онипко, лідерка Премії HR-бренд Україна: “Український бізнес розвивається і напрацьовує унікальний досвід управління людьми в надзвичайних умовах: людиноцентричність, кастомізовані рішення для працівників, програми піклування і турботи, діджиталізація процесів та підвищення продуктивності команд, нові підходи до навчання та розвитку, побудова культури діалогу та зворотного зв’язку, підтримка ідей та ініціатив працівників, а ще — надзвичайно потужна соціальна та благодійна складова усіх проєктів. Компанії-роботодавці стали тією точкою опори, фундаментом життєстійкості для своїх працівників, їх родин, громад та й України в цілому. Пропри війну український бізнес продовжує розвиватися, втілювати прогресивні практики в роботі з людьми і дба про людський капітал для майбутньої розбудови України.”

Детальніше про проєкти-переможці можна дізнатися на сайті Премії HR-бренд у розділі Переможці.