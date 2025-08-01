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Главная / Голий пістолет: у Києві відбулась прем’єра комедії року / 01.08.2025 14:12
01.08.2025 14:12
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Голий пістолет: у Києві відбулась прем’єра комедії року

Голий пістолет: у Києві відбулась прем’єра комедії року

29 липня у кінотеатрі «Планета Кіно» в River Mall відбувся допрем’єрний показ продовження культової комедії— «Голий пістолет», оновленої версії культової комедії, що повертає на екрани абсурдний гумор, шпигунські інтриги та… Памелу Андерсон. Захід відвідали відомі українські медіа персони, серед яких і ведуча телеканалу ICTV і національного марафону Юлія Сеник.

У центрі сюжету — лейтенант Франк Дребін-молодший, якого грає Ліам Нісон, що наслідує професію та (не)компетентність свого батька. А фатальну героїню Бет зіграла Памела Андерсон — у справді ефектному поверненні на великий екран. Разом вони розкручують злочин міжнародного масштабу… і щоразу випадково знищують усе довкола.

Першими стрічку побачили зірки шоу-бізнесу, представники ЗМІ, блогери, кінокритики, а також запрошені гості від партнерів події. Атмосфера була водночас урочистою та іронічною — у дусі самого фільму.

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Голий пістолет: у Києві відбулась прем’єра комедії року / 6 фотографий

Партнерами вечора виступили: bæd stories, Jack Daniel’s, 25 Coffee Roasters
Медіапартнери: Marie Claire, ICTV, .Yabl, ПроШоКіно

«Голий пістолет» — не просто сиквел, а спроба перезапустити жанр абсурдної комедії з новим обличчям і знайомим серцем. Режисер Аківа Шаффер зберіг фірмову гру з візуальними гегами, метафорами та перевернутими трюками.

Дивіться «Голий пістолет» у кінотеатрах вже зараз! Це саме той фільм, де сміятись — обов’язково, а моргати — небезпечно, бо кожен кадр може виявитися жартом.

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Теги: прем'єра фільму, Юлія Сеник
01.08.2025 14:12

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Голий пістолет: у Києві відбулась прем’єра комедії року

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