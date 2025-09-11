Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Онлайн Факты Проекты ТВ-Программа Сериалы
Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Главная / Форум Промисловців: Вироблено в Україні – це подія від Forbes, що присвячена українській індустрії / 11.09.2025 13:03
11.09.2025 13:03
Поделиться

Форум Промисловців: Вироблено в Україні – це подія від Forbes, що присвячена українській індустрії

Форум Промисловців: Вироблено в Україні – це подія від Forbes, що присвячена українській індустрії

12 вересня у Києві відбудеться Форум Промисловців від Forbes Ukraine. Форум обʼєднає на одній сцені власників і топменеджерів промислових компаній

Це концентрат досвіду тих, хто виробляє, будує, інвестує й адаптується до реальності війни. На форумі будуть говорити про ефективність, інвестиції і масштабування.  

Серед ключових тем:

  • Велика картина. Як бізнес адаптується до реалій війни і співпрацює з державою.
  • Інновації. Технології, парки, кластери, HR – інструменти, які працюють вже зараз.
  • Інвестиції. Хто будує заводи сьогодні – і як залучити фінансування.

Серед спікерів: Василь Хмельницький, засновник UFuture; Олександр Мироненко, операційний директор групи «Метінвест»; Оксен Лісовий, Міністр освіти та науки, Костянтин Єфименко, президент Biopharma; Олександр Соколовський, засновник групи компаній «Текстиль-Контакт»; Олег Аверʼянов, власник «Пожмашина»; Юлія Плієва партнерка, СЕО в Apple Consulting та інші. 

Не пропустіть можливість почути конкретні інструменти, що вже працюють: від релокації виробництва та фінансування нових цехів до партнерства з державою й залучення мігрантів.

Квитки можна придбати за посиланням.

Теги: Forbes
11.09.2025 13:03

Топ-видео

00:30
44:22
01:00
44:04
Показать еще

Горячие материалы

Купуй книжки у зірок — допомагай ЗСУ: як зустрітися з улюбленими зірками та нарешті купити книжки, які вже давно хочеш?

В День українського кіно канал ICTV2 покаже прем’єру фільму «Лишайся онлайн»

Липиды, пептиды или антиоксиданты? Выбор экспертов EVA.UA

Обручальные кольца: как совместить практичность и эстетику
Показать еще

Ведущие канала

Елена Фроляк Станислав Боклан Константин Стогний Вадим Карпьяк Оксана Соколова
Показать еще

Смотрите на ICTV

Безумный Макс: Дорога ярости Сейчас в эфире Конг: Остров черепа 14:20 Геошторм 16:25
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВВЕРХ