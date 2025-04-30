Флешмоб від LUMOS Orchestra на Центральному вокзалі Києва: легендарний саундтрек «Місія неможлива» прозвучав в унікальному українському стилі

Київ, Україна – Львівський оркестр саундтреків LUMOS Orchestra влаштував неочікуваний сюрприз для пасажирів Центрального залізничного вокзалу Києва, виконавши легендарний саундтрек франшизи «Місія неможлива». Подія стала справжнім кінематографічним моментом у самому серці міста, де голлівудська класика зустрілася з українською спадщиною.

Музиканти поставили перед собою нестандартне завдання – не просто виконати знайомий мотив, а переосмислити його. Тому, особливістю флешмобу стало унікальне аранжування, в якому класичні оркестрові інструменти переплелися з багатими тембрами традиційних українських інструментів – бандури, цимбал та колісної ліри. Це поєднання створило абсолютно новий музичний контекст та неповторне звучання

«Наш колектив існує вже майже 15 років, і виконував безліч різної музики. Проте, заграти культову голлівудську тему в сучасному українському обрамленні стало певним викликом — і для музикантів, і для мене, як аранжувальниці, – розповідає Діана Коваль, художня керівниця оркестру.

— Важливо було показати тембральну та віртуозну унікальність українських народних інструментів, при цьому не втративши оригінального драйвового духу теми «Місії». Наша ж місія (сподіваємось, не неможлива) останніми роками – доносити автентичність та пластичність українських інструментів, виводити їх за межі виключно народної музики, робити популярними як у симфонічному оркестрі, так і в рок- чи поп- музиці. І робота над флешмобом до виходу фільму довела: це правильний і багатообіцяючий шлях. Це – наша ідентичність, яку варто нести у світ».

Найголовніше для кожного виконавця – відгук слухача. Музиканти діляться: реакція людей під час зйомок стала найкращою оцінкою – спочатку здивування і розгубленість, а згодом усмішки та сяючі від захвату очі.

«Наш головний вокзал уже давно перестав бути просто транзитним пунктом. Він був майданчиком для зйомок реклами провідних міжнародних брендів, локацією для яскравих музичних кліпів, а тепер став ареною для промокампанії світового блокбастера рівня «Місія неможлива».

Відтепер, почувши легендарний саундтрек цієї кіноепопеї, мільйони українців асоціюватимуть його не лише з захопливими пригодами Ітана Ганта, але й з енергією нашого вокзалу, який вже стає новою культурною візитівкою нашої країни», — зазначила директорка зі стратегічних і бренд-комунікацій АТ «Укрзалізниця» Сабіна Абляєва.

Флешмоб приурочений до виходу у прокат нової, восьмої частини франшизи – «Місія неможлива: Фінальна розплата», українська прем’єра якої запланована на 22 травня. Допремʼєрні покази 17 травня. Медійний партнер показу – телеканал ICTV2.

LUMOS Orchestra:

Роман Кресленко (диригент)

Петро Тітяєв (скрипка)

Анна Васильченко (скрипка)

Ірина Жук (альт)

Леся Піхманець (альт)

Денис Литвиненко (віолончель)

Артем Каменков (контрабас)

Володимир Лущенко (флейта)

Володимир Веретельник (ударні)

Квітка Созанська (бандура)

Марта Говдиш (колісна ліра)

Олександр Холодюк (валторна)

Арсен Чудійович (тромбон)

Олег Петришин (труба)

Олег Пазюк (цимбали)

Аранжування: Діана Коваль (LUMOS Orchestra)

Звукозапис: Макс Кернер (Studio Max220)

Зведення та майстерінг звуку: Михайло Кравець (Africa Records)

Знімальна команда:

Режисерка-постановниця – Анжеліка Воробей

Оператор-постановник – Олександр Науменко

Оператори – Артем Терещенко, Олександр Дмитрієв, Роман Нижник, Антон Головін

Звукорежисер – Артем Навроцький

Механіки камери – Владислав Головатий, Олег Мартинюк

Режисер монтажу – Максим Бортник

Колорист – Анрі Адлер

Технічний директор – Іван Кімак

Дивіться «Місія неможлива: Фінальна розплата» 22 травня у кіно та ІМАХ. Допремʼєрні покази 17 травня. Квитки вже у продажу.