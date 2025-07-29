Документальний фільм ICTV2 «Rave Толока» покажуть на Міжнародному етнографічному кінофестивалі «ОКО»: які ще стрічки представлені в програмі

Шоста едиція Міжнародного етнографічного кінофестивалю «ОКО» (МЕКФ) презентує 90 стрічок 24 мовами із 52 країн, охопивши 5 континентів. До програми фестивалю увійшов і документальний фільм «Rave Толока» виробництва Starlight. Doc. Це історія про столичну молодь, що у середині 2022 року зі власної ініціативи поїхала на деокуповану Чернігівщину, щоб допомогти містянам розібрати завали після російської навали. А щоб було веселіше, хлопці та дівчата працювали під звуки техно, та ще й пританцьовували.

Загалом до програми увійшли 7 тематичних секцій, а також спеціальні покази фільмів, що відкриють та закриють фестиваль. Серед хедлайнерів — стрічки, відзначені преміями «Оскар» та BAFTA, учасники та переможці провідних світових кінофорумів, таких як Санденс, Роттердам, Берлінале, Канни, Венеція, Локарно, Торонто, IDFA. Програму доповнюють обрані стрічки з національних кінофестивалів, зокрема КМКФ «Молодість», Docudays UA та Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ).

Фільмом-відкриттям стане світова прем’єра стрічки «Мертва квітка» — авторського проєкту генеральної директорки фестивалю Тетяни Станєвої про рідну для неї українську Бессарабію та трансформацію традицій та зимової обрядовості в умовах війни. Закриє фестиваль стрічка «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука — потужне поєднання драматургії, режисерської майстерності та етнокультурного контексту, зокрема елементів маланкування, що перегукуються з тематичним фокусом цьогорічної едиції.

Фільми конкурсної програми оцінюватиме авторитетне міжнародне журі, до складу якого увійшли кінопрофесіонали, дослідники, фольклористи, антропологи, митці та представники міжнародної культурної спільноти.

До складу журі увійшли: Геннадій Кофман — режисер, продюсер і співзасновник Docudays UA; Римма Зюбіна — акторка й громадська діячка; Денис Тарасов — режисер, Оксана Волошенюк — кінознавиця, голова Спілки кінокритиків України; В’ячеслав Довженко — актор театру й кіно; Володимир Бакум — режисер і сценарист; Олеся Наумовська — фольклористка, професорка КНУ; Калін Янакієв — болгарський філософ і культуролог; Каріна Бедковська — польська режисерка-документалістка; Володимир Щибря — етнолог, дослідник традиційного одягу; Ольга Пантелеймонова — продюсерка, керівниця UPHub; Алєксандир Алєксієв — болгарський актор і продюсер; Джорджія Ефремова — антрополог, культурна інноваторка; Олена Рубашевська — кінокритикиня, віцепрезидентка FIPRESCI; Албена Стаменова — болгарська мовознавиця й перекладачка.

Чотири конкурсні секції фестивалю:

OKO GLOBAL FICTION — конкурсна програма міжнародних ігрових повнометражних фільмів;

OKO GLOBAL NON-FICTION — конкурсна програма міжнародних неігрових та/або документальних повнометражних фільмів;

NASHE OKO — конкурсна програма українських неігрових та/або документальних фільмів, або за участі українських кінематографістів;

OKO SHORT — конкурс короткометражних кінострічок.

У кожній конкурсній секції журі визначить володарів секційного Гран-прі та спеціальної нагороди за етнографію. У секції короткого метру також буде вручено спеціальний приз за найкращий короткометражний фільм українського та/або болгарського виробництва.

Тематика фестивалю 2025 року візуально й концептуально розкривається у секції OKO FOCUS, присвяченій традиційним народним маскарадам у всьому їхньому різноманітті.

У секції OKO SPECIAL будуть представлені спеціальні покази українського та болгарського кіно. Програма OKO RETROSPECTIVE & SPOTLIGHT включає ретроспективні фільми, що вже були показані на фестивалі під час попередніх едицій, а також спецфокус на творчість компанії Magika Films і продюсерську діяльність Геннадія Кофмана.

Усі фільми програми, які вперше демонструються на фестивалі (за винятком фільмів з участю членів команди фестивалю та секції OKO RETROSPECTIVE & SPOTLIGHT), беруть участь у глядацьких голосуваннях за чотири глядацькі Гран-прі.

Крім того, за підтримки мерії міста Болград буде вручено окремий глядацький приз за найкращий болгарський фільм, представлений на фестивалі. Окрім основних нагород, будуть також вручені спеціальні призи від імені команди фестивалю – за найкращий повнометражний та короткометражний фільми, за креативний підхід у висвітленні етнографії, а також за інноваційність та крафтовість.

Генеральна директорка та засновниця міжнародного кінофестивалю «ОКО» Тетяна Станєва поділилася своїми враженнями про цьогорічну програму:

«Кожного року я з нетерпінням чекаю фільми, щоби відчути серцебиття планети через загальний зріз. Адже вони — віддзеркалення того, що болить людству. Цьогоріч нам продовжує боліти війна, причому здебільшого через погляд інших країн. Нам болить жіноча дискримінація в традиціях і звичаєвому праві; ми переосмислюємо вплив спорту на людей і спортивних легенд; а також споживання тварин та ставлення до тих, кого ми приручаємо.

І вже четвертий рік мене особливо шокують українські фільми. Щоразу я думаю, що ще можна знімати про війну, адже так багато було вже сказано. Українські фільми про війну показують, як багато в ній граней і не розказаних історій. Фільми нашої програми — чудова можливість поговорити про наболіле. Вони розказують світу і майбутнім поколінням нашу історію і є нашою терапією водночас. Приходьте на “ОКО” поговорити!»

«Дивись крізь!» — це наш заклик побачити не лише те, що лежить на поверхні, а й те, що приховано в серцях, традиціях і долях. Бути відкритими до справжнього, навіть якщо воно часом складне чи незрозуміле.

Голова програмного відділу «ОКО» Денис Буданов означив ключову ідею програмної архітектури:

«Кожна з цих історій — унікальна й незабутня. У програмі — не лише фільми, уже відзначені нагородами та прем’єрами на провідних світових кінофестивалях, а й голоси дебютантів, яким справді є що сказати. Від ігрового кіно до експериментального, від документального до анімації — представлені майже всі жанри й форми сучасного авторського висловлювання.

Фраза «Дивись крізь!» якнайкраще слугує закликом до дії під час перегляду фільмів із нашої програми: “дивитися крізь” — означає проникати глибше та розгадувати приховане. Продовжуючи торішній експеримент, ми знову виходимо за фронтири традиційного для етнографічного кіноландшафту документального кіно й відкриваємо всесвіт “постетнографії”. Один із засадничих принципів “ОКО” — не стояти на місці, не боятися нових викликів і відкриттів і завжди ділитися ними з глядачем. Кожен фільм у програмі був дбайливо відібраний як справжній скарб. І тепер цим скарбом ми щиро ділимося з глядачами».

Програма «ОКО» — 2025

ФІЛЬМ-ВІДКРИТТЯ

Мертва квітка , 2025, реж. Тетяна Станєва (Україна)

ФІЛЬМ-ЗАКРИТТЯ

Памфір / Pamfir , 2022, реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук (Україна, Франція, Польща, Люксембург, Чилі)

OKO GLOBAL FICTION

Багдадський Мессі / Baghdad Messi , 2023, реж. Сахім Омар Каліфа (Ірак, Нідерланди, Бельгія) Банзо / Banzo , 2024, реж. Маргаріда Кардозу (Португалія, Франція, Нідерланди) Ід / Eid , 2024, реж. Юсеф Або Мадегем (Ізраїль) * Сірі бджоли / Grey Bees , 2024, реж. Дмитро Мойсеєв (Україна) Сотні бобрів / Hundreds of Beavers , 2022, реж. Майк Чеслік (США) Мамі Вата / Mami Wata , 2023, реж. Сі Джей «Фаєрі» Обасі (Нігерія, Франція, Велика Британія) Забій / Our Lovely Pig Slaughter / Mord , 2024, реж. Адам Мартінец (Чехія, Словаччина) Люди / People / Ludzie , 2024, реж. Мачей Шлєсіцький і Філіп Гіллесланд (Польща) Ламаючи лід / The Breaking Ice / Ran Dong , 2023, реж. Ентоні Чен (Китай) Очерет / The Reeds / Son Hasat , 2023, реж. Джеміль Ааджикогли (Туреччина, Болгарія)

OKO GLOBAL NON-FICTION

Проти течії / Against the Tide , 2023, реж. Сарвнік Каур (Індія, Франція) Дім із голосом / House with a Voice , 2024, реж. Крістін Нрецай і Бірте Темплін (Німеччина) Маштат / Machtat , 2023, реж. Соня Бен Слама (Франція, Ліван, Туніс) На запорошених дорогах / On Dusty Tracks / Chemin de terre , 2025, реж. Сімон Дежобер (Франція) Мовчазні спостерігачі / Silent Observers / Тихи Наблюдатели , 2024, реж. Еліза Петкова (Болгарія , Німеччина) Леви біля річки Тигр / The Lions on the River Tigris / Løvene ved elven Tigris , 2025, реж. Зарадашт Ахм ед (Норвегія, Нідерланди, Ірак) Мати всієї брехні / The Mother of All Lies / Kadib Abyad , 2023, реж. Асма Ель Мудір (Марокко, Катар, Саудівська Аравія, Єгипет) Дорога до Патагонії / The Road to Patagonia , 2022, реж. Метті Хеннон (Австралія) Завтра я поїду / Tomorrow I Leave — Mâine mă duc , 2023, реж. Лукас Шефель і Марія Ліза Піхлер (Австрія) На Захід. До Сапати / To the West, in Zapata / Al oeste, en Zapata , 2025, реж. Девід Бім (Куба, Іспанія)

NASHE OKO



1. Трішки чужа / A Bit of a Stranger, 2024, реж. Світлана Ліщинська (Україна, Німеччина, Швеція)

Фото на памʼять / A Picture to Remember , 2023, реж. Ольга Черних (Україна, Франція, Німеччина) Блокпост «Зоопарк» / Checkpoint Zoo , 2024, реж. Джошуа Земан (США, Україна) Трилогія Пошуку: Сепарація / Cognition Trilogy: Separation , 2024, реж. Софія Гера (Україна) Татова колискова / Dad’s Lullaby , 2024, реж. Леся Дяк (Україна, Румунія, Хорватія) Глядєлов / Glyadyelov. Focus On Infinity , 2024, реж. Ксенія Кравцова (Україна, Литва) Як збудувати дім / Homefront / Thuisfront , 2024, реж. Анна Ютченко, Анна Ільченко (Нідерланди) Фотофобія / Photophobia / Svetloplachosť , 2023, Іван Остроховський, Павол Пекарчик (Словаччина, Чехія, Україна) День як день / The Basement , 2024, реж. Роман Блажан (Франція, Україна)

OKO SHORT

[Українські та болгарські короткі метри]

Казка у вишиванці / A Fairy Tale in Embroidery / Приказка в шевици , 2024, реж. Веселін Дочев (Болгарія) Щука не риба / A Pike is No Fish , 2024, реж. Єлизавета Шерстньова (Україна) Увага, добрий пес! / Beware of a Good Dog / Uwaga, dobry pies! , 2024, реж. Аделіна Борець (Польща, Україна) Чоп Чоп! / Chop Chop! , 2024, реж. Євген Кошин (Велика Британія, Україна, Португалія, Естонія, Ірландія) Віддалені наслідки / Ever After , 2025, реж. Катерина Молокопєєва (Україна) Я померла в Ірпені / I Died in Irpin , 2024, реж. Анастасія Фалілеєва (Україна, Словаччина, Чехія) Уроки щастя / Lessons of Happiness , 2025, реж. Олексій Єрошенко (Україна) Сага про корову-русалку / Mermaid Cow Saga , 2024, реж. Сашко Даниленко (США, Україна, Ісландія) Моя шафа / My Closet , 2025, реж. Юлія Коцюба (Україна) Моя ранкова рутина / My Morning Routine , 2024, реж. Вадим Адамов (Україна) Людина, яка не могла мовчати / The Man Who Could Not Remain Silent / Čovjek koji nije mogao šutjeti , 2024, реж. Небойша Слієпчевіч (Хорватія, Франція, Болгарія, Словенія) Дядя Толя / Uncle Tolya , 2024, реж. Богдан Адаменко (Україна) Під шкірами / Under the Skins / Под кожите , 2025, реж. Петир Пенев (Болгарія)

[Міжнародні ігрові короткі метри]

Ведмежі спогади / A Bear Remembers , 2025, реж. Лінден Фен і Ханна Палумбо (Велика Британія) Через води / Across the Waters , 2024, реж. Вів Лі (Франція) Майже точно неправда / Almost Certainly False / Neredeyse Kesinlikle Yanlış , 2024, реж. Джансу Байдар (Туреччина) Блакитне серце / Blue Heart / Coeur Bleu , 2025, реж. Самюель Франц Суффрен (Гаїті, Франція) Хоч надворі ніч / Even Though It’s Night / Aunque es de noch e, 2023, реж. Ґільєрмо Ґалое (Іспанія, Франція) Якби сонце потонуло в океані хмар / If the Sun Drowned Into an Ocean of Clouds / Et si le soleil plongeait dans l’océan de nues , 2023, реж. Віссам Шараф (Франція, Ліван) La Durmiente — Та, що спить / La Durmiente , 2025, реж. Марія Інеш Гонсалвеш (Португалія, Іспанія) Чорна паста / Pasta Negra , 2025, реж. Хорхе Тійєн Арманд (Венесуела, Колумбія, Канада, Італія) Камінь, ножиці, папір / Rock Paper Scissors , 2024, реж. Франц Бьом (Велика Британія) Краватка / The Tie / Kravat , 2024, реж. Чамран Азізоглу (Туреччина) Три голосіння / Three Keenings , 2024, реж. Олівер Макголдрік (Велика Британія, Ірландія, США) Жовта / Yellow / Amarela , 2024, реж. Андре Хаято Сайто (Бразилія)

[Міжнародні неігрові короткометражні стрічки]

Привид блукає містом / A Spectre Is Haunting the City , 2025 , реж. Карл Кайзел (Естонія) Автобус до базару / Bazaar Bus / Basris avtobusi , 2024, реж. Магнус Лоренц ( Німеччина, Грузія) Коло істини / Circle of Truth , 2024, реж. Нікола Гокінз (Канада) Ще одна чашка кави для Амбе / One More Cup of Coffee for Ambe’ , 2024, реж. Шінта Ретнані (Велика Британія, Індонезія) Вартові / Placekeepers , 2025, реж. Роберт Гоуп (Грузія, США) Квіти стоять мовчки. Спостерігають / The Flowers Stand Silently, Witnessing , 2024, реж. Тео Панагопулос (Велика Британія) Крізь віконечко / Through the Window / Okienko , 2025, реж. Даніель Стопа (Польща) Дозвольте не погодитися / We Beg to Differ , 2024, реж. Руайрі Бредлі (Ірландія, Велика Британія) Ми були на задньому плані / We Were the Scenery , 2025, реж. Крістофер Редкліф (США) Хто любить сонце / Who Loves the Sun , 2024, реж. Аршія Шакіба (Канада)

[Міжнародні короткометражні анімаційні фільми]

Навхрест / Criss Cross / Krížom krážom , 2023, реж. Ніна Рибарова і Томаш Рибар ( Словаччина, Чехія) Фрірайд у до мажорі / Freeride in C / Brīvais nobraucien s, 2024, р еж. Едмунд Янсонс (Латвія) Привіт, літечко / Hello Summer / Ahoj leto , 2024, реж. Мартін Сматана і Вероніка Захарова (Словаччина, Чехія, Франція) Ведмежа колискова / Hush Hush Little Bear / Čuči, čuči , 2022, реж. Мара Лініня (Латвія) Кінець / In the End / Beigu beigas , 2023, реж. Лінда Стуре (Латвія) Під тінню кипариса / In the Shadow of the Cypress / Dar Saaye Sarv , 2023, реж. Хосейн Молаємі і Шірін Сохані (ІРІ, Франція) На втомлених крилах летять далі / On Weary Wings Go By / Linnud läinud , 2024, реж. Ану-Лаура Туттельберґ (Естонія, Литва)

ОКО FOCUS

Красна Маланка / Krasna Malanka , 2013, реж. Дмитро Сухолиткий-СобчукСобчук (Україна) Маланка та Різдво / Malanka and Christmas , 2024, реж. Микола Носок (Україна) Дух маскарадних ігор / Masquerade Spirit / Духът на маскарадните игри, 2025, реж. Росіца Лазарова Сбаралі (Італія, Болгарія) Памфір / Pamfir , 2022, реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук (Україна, Франція, Польща, Люксембург, Чилі)

OKO SPECIAL

* Обережно: Діти / Attention: Children , 2025, реж. Світлана Рудюк (Україна) Клас ’90 / Class ‘90 / Клас ’90 , 2025, реж.Бойко Боянов (Болгарія) Ґунді — легенда про любов / Gundi — Legend of Love / Гунди — Легенда за любовта , 2024, реж. Дімітир Дімітров (Болгарія) Квіти України / Flowers of Ukraine , 2024, реж. Аделіна Борець (Польща, Україна) Rave Толока / Rave Toloka , 2024, реж. Антон Штука і Віталь Карабань (Україна) * Я, Побєда і Берлін / Rocky Road to Berlin , 2024, реж. Ольга Ряшина (Україна) Хвилі Бакоти / Waves of Bakota , 2025, реж. Володимир Бакум (Україна) Памʼятай мене / Remember Me , 2022, реж. Сергій Зейналов (Україна)

OKO RETROSPECTIVE & SPOTLIGHT

[Retrospective]

Красна Маланка / Krasna Malanka , 2013, реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук (Україна) Ми не згаснемо / We Will Not Fade Away , 2023, реж. Аліса Коваленко (Україна, Чехія, Франція, Польща)

[Spotlight – Gennady Kofman & Magika Films]

Земля Івана / Ivan’s Land , 2021, реж. Андрій Лисецький (Україна) Національний музей / National Museum , 2021, реж. Андрій Загданський (Україна, США) Привоз / Pryvoz , 2021, реж. Єва Нейман (Україна) Бобе Майсес / Bobe Maises , 1993, реж. Олена Касавіна (Україна) Причинна / Prychynna. The Story of Love , 2017, реж. Андрій Щербак (Україна)

[Програмна примітка: з урахуванням вимог правовласників, фільми з позначкою “*” демонструватимуться лише в Софії, Болгарія]

Детальніше з програмою та фільмами можна ознайомитися у списку на офіційній сторінці кінофестивалю на порталі Letterboxd: https://boxd.it/LNJFg

ОКО — це платформа для міжкультурного діалогу, вивчення етнічного розмаїття, переосмислення коріння. Це про нас — різних, але справжніх. У межах фестивалю передбачено дискусійні панелі з культурними діячами та лідерами думок, зокрема на теми:

З чого починається втрата регіону? Болі та надії Одещини (Голос регіонів та нацменшин в інформаційному спротиві).

Народні маскаради різних народів світу: як народний театр зберігає культуру.

Інклюзивність і фільми як інструмент просвіти.

Війна, яка дратує: які фільми про війну можуть привабити іноземців. Сила культурної дипломатії через фільми.

Культурна дипломатія: м’яка сила кіно.

Традиція та жіноча дискримінація. (Порівняльна характеристика в часі й між культурами та країнами на основі фільмів).

Майстер-клас із сильних грантових заявок від House of Europe (Болград).

Презентація результатів фольклорної експедиції Буджаком. Показ архівних записів, виступи народних ансамблів. Майстер-класи місцевих майстрів та музикантів — носіїв етнічної культури, які стали героями експедиції (Болград).

В рамках Київської едиції «ОКО» відбудеться творча надихаюча зустріч з акторкою родом із Болграда — Анастасією Цимбалару, яка поділиться своїм досвідом та відчуттями від мистецтва кіно.

Візуальна концепція цьогорічної едиції побудована на унікальних документальних світлинах зимових обрядів із Болгарії, Бессарабії та України.

Світлини кукерських костюмів надані знаним болгарським фотографом і богословом Іваном Шішієвим, роботи якого публікувалися у National Geographic, EUobserver, Vogue US, Le Monde тощо. Фотовиставку художника буде представлено на нашому фестивалі. Також «ОКО» цього року співпрацює з Ukraïner — суспільно-культурним мультимедійним українознавчим проєктом, який документує та популяризує українські традиції, зокрема, і обряди на свято Василя й Маланки.

Особливою подією стане виставка художниці, журналістки та письменниці болгарського походження Силвії Атіпової, яка живе і працює в різних країнах Європи. «Мистецтво на підтримку героїв» виставка про російсько-українську війну очима болгарської художниці. А також виставка живопису Лесі Бабляк «Жовто-синій альбом», присвячений боротьбі України з російськими загарбниками. Ці роботи художниці є мистецькою рефлексією на пережитий досвід життя в рідній країні в час війни.

Акредитація для ЗМІ: https://docs.google.com/forms/d/1sr5mvbN5jRKSEbbjaUyEt5QljZ-c7sbcH3dItuOSdqE/edit

Акредитація для представників кіноіндустрії:

https://docs.google.com/forms/d/1xW43Mk_ojXe86CqLe_s9cANHc-21dLoas3lgJWTZp9M/edit

Абонементи вже в продажу:

https://ticketsbox.com/mizhnarodnij-etnografichnij-kinofestival-oko/

Шостий Міжнародний етнографічний кінофестиваль «ОКО» підтримується Європейським Союзом за програмою Дім Європи.

МЕКФ висловлює також щиру вдячність спонсорам та партнерам української едиції:

Віктору Куртєву — Президенту фестивалю та голові наглядової ради «ОКО».

Поромній переправі «Орлівка — Ісакча»

Юрію Дімчогло — почесному президенту фестивалю «ОКО» з першого року його проведення.

Одеській обласній державній (військовій) адміністрації

Болградській міській раді

Посольству республіки Болгарія в Україні

MEGOGO

Villa Tinta

Power Film Production

Національному фільмовому центру (НФЦ) Болгарії

Neterra

Інформаційні партнери:

Ukraїner

Суспільне

ICTV2

Державне агентство України з питань кіно

Важлива інформація про «ОКО»:

Сайт фестивалю: https://www.okofilmfest.com.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/okofilmfest

Instagram: https://www.instagram.com/okofilmfestival/

Letterboxd: https://letterboxd.com/okoieff/