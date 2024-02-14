Doc Kyiv Fest: Оголошено національну конкурсну програму кінофестивалю

До програми увійшли шість середньометражних стрічок

Сформовано національну конкурсну програму Doc Kyiv Fest – кінофестивалю середньометражного глядацького документального кіно, який відбудеться у Києві з 28 по 30 березня 2024 року. До неї увійшло шість фільмів, селекцію яких здійснювала відбіркова комісія у складі Олексія Гладушевського, Сергія Зленка, Анни Паленчук, Володимира Тихого:

“Домівка на спині”, реж. Володимир Бакум

З початком війни дві українки опиняються в Європі. 45-річна Тетяна живе в Познані та працює в макаронній, вивчаючи мову. Тим часом 29-річна Альона, чоловік якої захищає Україну, осідає у Вайденберзі, змушуючи себе вивчати німецьку мову, щоб відволіктися.

“ Коли закінчиться зима 2022? ”, реж. Ганна Трофімова

У фільмі авторка фіксує те, що відбувалось на початку повномасштабної війни, рефлексуючи свої почуття в нових умовах реальності. Стрічка складається з відео, які Ганна знімала протягом трьох місяців повномасштабної війни, та з її записів у щоденнику.

“ Лінії ”, реж. Ганна Трофімова

Три різні історії людей з ЛГБТ-спільноти об’єднані однією спільною лінією війни. Костянтин, волонтер та активіст із Запоріжжя, залишився у рідному місті. Юлія та Інна виїхали з Ірпеня до Берліну. Харківський фотограф Віктор разом з батьками став внутрішньо-переміщеною особою. Та яке рішення не було б прийнято, війна у будь-якому випадку залишила слід у житті героїнь і героїв.

“ Мій тато – дослідник блискавок ”, реж. Ірина Шостак

Фільм-рефлексія – це спроба дочки (ро)згадати “всесвіт тата”, дослідника блискавок, який, як виявилося після його смерті, був знаним тільки на половину. Авторка робить спробу осмислити, скільки триває пам’ять про людей, які щось для нас значили.

“ Одеса уві сні ”, реж. Кирило Наумко

Боячись втратити зв’язок із рідним містом, Кирило знову відвідує Одесу. В розмовах з матір’ю та другом дитинства, одеситами Ольгою та Микитою, герой намагається з’ясувати, що для нього означає «дім». Яким було життя в Одесі всього за п’ять днів до початку повномасштабної війни? Адже щоб жити повсякденним життям, знаючи, що на вашу країну можуть напасти в будь-який час, потрібна велика мужність.

“ Фортеця Маріуполь. Саймон ”, реж. Юлія Гонтарук

«Олег “Саймон” Крісенком з Миколаєва був актором та грав у дитячому театрі, та у 2014-му, з початком війни, одразу пішов в добровольчий батальйон. У 2022 році разом з іншими захисниками Маріуполя опинився на Азовсталі, а потім в полоні, з якого повернувся рік потому. Наразі хлопець проходить реабілітацію. Фільм входить до циклу “Фортеця Маріуполь” про воїнів, які обороняли Маріуполь у повному оточенні протягом 86 днів.

“За ці два роки ми побачили певну кількість документальних творів, які першочергово зверталися до міжнародної аудиторії не залишатися осторонь. При формуванні конкурсної програми фестивалю ми намагалися відібрати фільми з унікальними голосами та особистим поглядом на сучасну реальність, які знаходитимуть відгук в першу чергу в українського глядача”, – зазначив Сергій Зленко, член відбіркової комісії Doc Kyiv Fest.

Склад журі, який визначатиме переможця національного конкурсу, буде оголошено незабаром.

Doc Kyiv Fest – щорічний міжнародний кінофестиваль середньометражного глядацького документального кіно, заснований Громадською Організацією “Кінофест”. До організаційного комітету також увійшли медіакомпанія StarlightMedia та Одеський міжнародний кінофестиваль. Окрім Національної конкурсної програми в межах фестивалю відбудуться спеціальні покази українських та іноземних середньометражних документальних фільмів, які вже встигли оцінити глядачі провідних світових кінофестивалів та платформ, та індустрійні заходи для фахівців галузі.

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