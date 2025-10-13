6-й Міжнародний етнографічний кінофестиваль «ОКО» завершився в Софії: оголошено переможців

Цього року Міжнародний етнографічний кінофестиваль “ОКО”(МЕКФ) об’єднав дві країни й п’ять міст — Київ, Болград, Софію, Кам’янець-Подільський та Одесу — створивши єдиний простір для зустрічі культур, історій та людяності. Шоста едиція МЕКФ «ОКО» презентувала 95 фільмів 24 мовами з 52 країн світу, охопивши п’ять континентів.

Церемонія закриття

У столиці Болгарії в Сіті Марк Арт Центрі зібралися почесні гості — державні діячі, кінематографісти, дослідники культури та поціновувачі кіно, щоб підсумувати результати фестивалю, оголосити переможців і відзначити найкращі фільми, які «дивляться крізь» час, традиції та людські історії.

Церемонію закриття МЕКФ «ОКО»— 2025 розпочала засновниця та директорка фестивалю, режисерка та громадська діячка Тетяна Станєва:

«Усе, що ми робили тут у Софії, протягом болгарської едиції “ОКО”, було зіткане з любові та болю. І знаєте, що я відчула? Зустрічаючи глядачів та гостей “ОКО” на кожному показі та під час кожної нашої дискусії наш біль ставав меншим — бо ми ділили його з вами. А наша любов — більшою, бо ми були разом. Дякую кожному за обійми, за кожен донат і за підтримку, завдяки якій фестиваль відбувся.»

На сцену вийшли почесні гості та члени журі фестивалю, щоб оголосити переможців і поділитися своїми враженнями.

Алєк Алєксієв, болгарський актор і продюсер:

«Не знаю, де ви знаходите сили, щоб організовувати фестиваль попри всі труднощі й те, що відбувається в Україні — попри нестачу коштів та інше… Наступного року я виправлю свою помилку. Торік мені вдалося потрапити до Одеської області, в Болград. Цього року не зміг дістатися Києва. Наступного року я обов’язково приїду в Україну — і я сподіваюся, що українська земля уже буде вільна від російської присутності.»

Албена Стаменова, лінгвістка і перекладачка з української мови:

«Я вражена вашою енергією, тим, що ви ніколи не здаєтеся, тим фактом, що вам вдалося реалізувати ще одну едицію цього фестивалю. Не маю сумніву — тобто, дуже хочу вірити, — що ми станемо свідками і співучасниками наступних едицій фестивалю “ОКО”. Дякую тобі, Таню. Слава Україні! І хай живе Болгарія!»

Олеся Наумовська, українська фольклористка, професорка КНУ імені Т.Г. Шевченка:

«Дуже складно було визначити переможця, тому що всі фільми були просто вражаючі — різні за походженням, культурою, але всі дуже глибокі, з поглядом на важливу і складну проблематику. Зрештою, наша команда журі після тривалих емоційних дискусій визначилася з переможцями. Дякую всій команді “ОКО” за енергію, терпіння, любов, за те, що ви зібрали всі ці історії життя фактично з усього світу, щоб вони були почуті. Нехай живе фестиваль “ОКО”! Нехай живе Болгарія! І хай живе Україна!»

Джорджія Ефремова, антропологиня й культурна практикиня болгарського походження:

«Зустріч із “ОКО” та його командою стала для мене й моєї родини доленосною — кажу це з великою відповідальністю. Моє життя змінилося в багатьох напрямках відтоді, як я стала частиною цього дійства. Я була дуже щаслива побувати у прекрасній Україні, у Бессарабії. І рада, що ви привезли “ОКО” до Софії, що не здалися і що ми знову разом. Моє серце сповнене враженнями — від усіх фільмів, від усіх дискусій, від стількох сенсів і питань, якими ми продовжуємо ділитися одне з одним».

Володимир Щибря, український етнолог, дослідник традиційного одягу:

«Дякую “ОКО”, що він став справжнім містком між Україною та Болгарією. Як у нас кажуть: бажаю щастя, здоров’я, многая літа — на благо України та Болгарії».

Особливим і зворушливим музичним сюрпризом вечора стало виконання Володимиром Щибрею народної пісні на слова Тараса Шевченка — «Ой, чого ж ти почорніло, зеленеє поле», яку свого часу співали українці на Кубані. Її звучання стало символічним фінальним акордом фестивалю, що об’єднав серця і культури різних народів.

Фільмом-закриття «ОКО»—2025 стала стрічка «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Переможці МЕКФ ОКО -2025

На закритті МЕКФ «ОКО» в Софії оголосили переможців у секціях OKO GLOBAL FICTION (міжнародні ігрові повнометражні фільми) та OKO GLOBAL NON-FICTION (міжнародні документальні та неігрові повнометражні фільми). До складу міжнародного журі у цих секціях увійшли:

Елена Рубашевська — кінокритикиня, віцепрезидентка FIPRESCI, Денис Тарасов — режисер, Албена Стаменова — болгарська мовознавиця й перекладачка з української (OKO GLOBAL FICTION).

Геннадій Кофман — режисер, продюсер і співзасновник Docudays UA; Оксана Волошенюк — кінознавиця, голова Спілки кінокритиків України; Олеся Наумовська — фольклористка, професорка КНУ імені Т.Г. Шевченка; Калін Янакієв — болгарський філософ і культуролог (OKO GLOBAL NON-FICTION).

Переможці OKO GLOBAL FICTION

Jury Grand Prize (Гран-прі від журі) — «Очерет» , реж. Джеміль Ааджикогли (Туреччина, Болгарія)

Special Jury Prize for Ethnographic Representation (Спеціальний приз журі за етнографічну репрезентацію) — « Банзо» , реж. Маргаріда Кардозу (Португалія, Франція, Нідерланди)

Jury Special Mention (Спеціальна відзнака журі) — «Ід» , реж. Юсеф Або Мадегем (Ізраїль)

Переможці OKO GLOBAL NON-FICTION

Jury Grand Prize (Гран-прі від журі) — « На Захід. До Сапати» , реж. Девід Бім (Куба, Іспанія)

Special Jury Prize for Ethnographic Representation (Спеціальний приз журі за етнографічну репрезентацію) — « Мовчазні спостерігачі» , реж. Еліза Петкова (Болгарія , Німеччина)

Jury Special Mention (Спеціальна відзнака журі) — «Маштат» , реж. Соня Бен Слама (Франція, Ліван, Туніс)

Конкурсні секції — NASHE OKO (українські документальні та неігрові фільми) та OKO SHORT (короткометражні фільми) — оцінювало міжнародне журі:

Каріна Бедковська — польська режисерка-документалістка; Володимир Щибря — український етнолог, дослідник традиційного одягу; Ольга Пантелеймонова — українська продюсерка, керівниця UPHub; В’ячеслав Довженко — український актор театру й кіно (NASHE OKO).

Римма Зюбіна — українська акторка й громадська діячка; Володимир Бакум — український режисер і сценарист; Александир Алексієв — болгарський актор і продюсер; Джорджія Ефремова — шведська антропологиня, культурна інноваторка (OKO SHORT).

Переможці NASHE OKO

Jury Grand Prize (Гран-прі від журі) — «Татова колискова» , реж. Леся Дяк (Україна, Румунія, Хорватія).

Special Jury Prize for Ethnographic Representation (Спеціальний приз журі за етнографічну репрезентацію) — «Трішки чужа» , реж. Світлана Ліщинська (Україна, Німеччина, Швеція)

Jury Special Mention (Спеціальна відзнака журі) — «Блокпост “Зоопарк”» , реж. Джошуа Земан (США, Україна) — за поєднання теми з правдивістю висвітлення російських злочинів проти людей і тварин.

Переможці OKO SHORT

Jury Grand Prize (Гран-прі від журі) — «Три голосіння» , реж. Олівер Макголдрік (Велика Британія, Ірландія, США) .

Special Jury Prize for Ethnographic Representation (Спеціальний приз журі за етнографічну репрезентацію) — «Ще одна чашка кави для Амбе» , реж. Шінта Ретнані (Велика Британія, Індонезія).

Special Jury Prize for Best Ukrainian or Bulgarian Short Film (Спеціальний приз журі за найкращий український або болгарський фільм) — «Моя ранкова рутина» , реж. Вадим Адамов (Україна).

Jury Special Mentions (спеціальні згадки від журі):

«Я померла в Ірпені» , реж. Анастасія Фалілеєва (Україна, Словаччина, Чехія) — за вміння розповісти красиво про болюче і вразити світ своєю тендітністю.

«Чоп Чоп!» , реж. Євген Кошин (Велика Британія, Україна, Португалія, Естонія, Ірландія) — за іронію, коли світ сходить з розуму (від Володимира Бакума).

«Людина, яка не могла мовчати» , реж. Небойша Слієпчевіч (Хорватія, Франція, Болгарія, Словенія) — за відтворення гуманістичних ідеалів (від Алєксандира Алєксієва).

«Під шкірами» , реж. Петир Пенев (Болгарія) — за проникливе й особистісне відтворення традиції кукерів (від Джорджії Ефремової).

«Крізь віконечко» , реж. Даніель Стопа (Польща) — за талановитий погляд на світ (від Римми Зюбіної).

Також цьогоріч чотири секції конкурсу 6-ї едиції Міжнародного етнографічного кінофестивалю «ОКО» оцінювало незалежне паралельне журі Спілки кінокритиків України (СКУ):

Олександр Гусєв — кінокритик, фестивальний відбірник і кінооглядач видань «Укрінформ» та Yabl, Людмила Новікова — кінокритикиня, мистецтвознавиця та організаторка фестивалів, Ярослав Підгора-Гвяздовський — журналіст, кінокритик, сценарист.

Журі від СКУ відзначили наступні фільми:

OKO GLOBAL FICTION: «Люди» , реж. Мачей Шлєсіцький і Філіп Гіллесланд (Польща)

OKO GLOBAL NON-FICTION: «Леви біля річки Тигр» , реж. Зарадашт Ахм ед (Норвегія, Нідерланди, Ірак)

OKO SHORT: « Людина, яка не могла мовчати» , реж. Небойша Слієпчевіч (Хорватія, Франція, Болгарія, Словенія)

NASHE OKO: «День як день» , реж. Роман Блажан (Франція, Україна)

Jury Special Mentions (спеціальні згадки від журі):

« Дім із голосом» , реж. Крістін Нрецай і Бірте Темплін (Німеччина) — за сповнене парадоксального оптимізму свідчення, що людська природа зрештою перемагає найбільш варварські соціальні установки (від Олександра Гусєва).

«Проти течії» , реж. Сарвнік Каур (Індія, Франція) — за потужний екранний діалог людини і природи (від Людмили Новікової).

«Дорога до Патагонії» , реж. Метті Хеннон (Австралія) — за виняткове візуальне рішення, суголосне з професіоналізмом, попри аматорство режисера, і за пошуки і віднайдення себе, навіть тоді, коли не знаєш, де шукати, але стукаєш, щоб тобі відкрили, і відкривають (від Ярослава Підгора-Гвяздовського)

Festival Team Special Prize (Спеціальний приз команди фестивалю)

За повнометражний ігровий фільм — «Забій» , реж. Адам Мартінец (Чехія, Словаччина)

За повнометражний документальний фільм — «2000 метрів до Андріївки» , реж. Мстислав Чернов (Україна, США)

За короткометражний фільм — «Дозвольте не погодитися» , реж. Руайрі Бредлі (Ірландія, Велика Британія)

За креативну етнографію — « Квіти України» , реж. Аделіна Борець (Польща, Україна)

За інновації та крафт — «Сотні бобрів» , реж. Майк Чеслік (США).



OKO ACHIEVEMENT AWARD:

За внесок у розвиток етнографії та культури — Галін Георгієв

За внесок у розвиток кінематографа — Геннадій Кофман

За внесок у розвиток етнографії та культури — Олеся Наумовська

За внесок у розвиток кінематографа — Александир Алексієв

Результати глядацького голосування:

Audience Grand Prize — Ukrainian Edition (Гран-прі від глядачів української едиції) — «Трилогія Пошуку: Сепарація» , реж. Софія Гера (Україна)

Audience Grand Prize — Ukrainian Online Edition (Гран-прі від глядачів української онлайн-едиції) — «Камінь, ножиці, папір», реж. Франц Бьом (Велика Британія)

Bolhrad City Council Audience Prize (Глядацький Приз від міста Болград за улюблену болгарську кінострічку) — « Дух маскарадних ігор», реж. Росіца Лазарова Сбаралі (Італія, Болгарія)

Audience Grand Prize — Bulgarian Edition (Гран-прі від глядачів болгарської едиції) — «2000 метрів до Андріївки» , реж. Мстислав Чернов (Україна, США)

До кінця жовтня на платформі Neterra.TV+ тривають онлайн-покази фільмів із фестивальної програми «ОКО»—2025. А вже у листопаді фестиваль оголосить переможця Призу глядацьких симпатій болгарської онлайн-едиції.

Special Awards by OKO (Спеціальні нагороди від «ОКО»)

Behind the Scenes Hero Award (Нагорода «Герой за лаштунками») — отримав Светослав Іванов за те, що він був важливою частиною команди OKO як волонтер та допомагав будувати мости між громадами, країнами, та серцями

Media Excellence Award (Нагорода «За медійну майстерність») — отримала Валерія Скорич за неоціненний внесок у зміцнення культурного діалогу завдяки журналістській діяльності.

OKO Spirit Award (Нагорода «Дух фестивалю “ОКО”») — отримала Катерина Станєва за шість років відданості, позитиву та невпинної підтримки як невід’ємної частини команди «OKO». Енергія, теплота та оптимізм Катерини були серцем фестивалю, підтримуючи позитивну атмосферу рік за роком.

Вручення цієї нагороди стало щемким моментом церемонії закриття.

«Я хочу щиро подякувати своїй доньці, Катерині Станєвій. Вона є частиною команди, але ще неповнолітня, тому ми не можемо офіційно взяти її на роботу. Їй ще немає 18 років, але вона багато жертвує — навчанням у школі, терпить те, що мене майже завжди немає поруч, іноді ображається через це. Я водночас хочу їй подякувати й попросити пробачення за те, що “ОКО” так ревниво забирає мене від неї та нашої родини. Просто… дякую тобі!» — поділилася Тетяна Станєва.

Виконавчий директор болгарської едиціі і програмний радник фестивалю Сергій Зейналов подякував партнерам, міжнародним організаціям та болгарському народові «за щиру підтримку, яка зробила можливим проведення фестивалю».

«Ми щасливі, що “ОКО” успішно відбулося в Софії. Цей фестиваль — єдиний, що поєднує дві країни, два народи, два світи, які сьогодні як ніколи потребують взаєморозуміння і людського тепла. Ми відчули справжню підтримку болгарських друзів і партнерів, які допомогли донести українські історії до європейської аудиторії.

“ОКО” — це не лише про кіно, це про людей, про пам’ять і про те, як культура здатна об’єднувати навіть у найтемніші часи», — зазначив Зейналов під час закриття фестивалю.

За доброю традицією, наприкінці церемонії закриття вся команда «OKO» разом із присутніми членами журі вийшла на сцену та заспівала «Многая літа» — на знак вдячності, єдності й віри у життя, що триває попри все.

Підтримка

6-й Міжнародний етнографічний кінофестиваль «ОКО» підтримується Європейським Союзом за програмою Дім Європи.

«ОКО» висловлює щиру вдячність спонсорам та партнерам в Болгарії:

Национален Филмов Център, Столична Община, Посольство України в Болгарії, Institut français de Bulgarie, Австрийски културен форум, Instytut Polski w Sofii,, Release BG, Фондация Манол и приятели

А також медіа-партнерам та інформаційну підтримку:

БТА, FrogNews, Kinematograf.BG, Programata, Neterra.tv

Дякуємо українським партнерам:

Державному агентству України з питань кіно.

Віктору Куртєву (Президенту фестивалю та голові наглядової ради «ОКО»); паромній переправі «Орлівка — Ісакча»; Юрію Дімчогло (Почесному президенту фестивалю «ОКО»); Одеській обласній державній (військовій) адміністрації; Болградській міській раді; MEGOGO; Villa Tinta; Посольству республіки Болгарія в Україні; Державній службі України з етнополітики та свободи совісті; Power Film Production; Національному фільмовому центру Болгарії; Neterra та ГО “Creativity and Culture Zone — K2 ZONE”.

Також дякуємо за підтримку нашим інформаційним партнерам: Ukraїner; Суспільне; ICTV2; Ми — Україна; Ми — Україна+.

Важлива інформація про «ОКО»:

Сайт фестивалю: https://www.okofilmfest.com.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/okofilmfest

Instagram: https://www.instagram.com/okofilmfestival/

YouTube: https://www.youtube.com/@okofilmfest

Letterboxd: https://letterboxd.com/okoieff/

IMDb: https://www.imdb.com/event/ev0047128/

Електронна пошта фестивалю: okofilmfestival@gmail.com