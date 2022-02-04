Зірки “Ранку у великому місті” на ICTV Юлія Зорій і Олександра Кучеренко вийшли на подіум Українського Тижня Моди. Ведучі в ролі моделей представили колекцію осінь-зима 2022/23 «Ельза» дизайнерки Juliya Kros.

“Ця колекція — філософія сильної жінки, яка впевнена в собі. Ти одягаєш речі дизайнера – і почуваєшся в своїй тарілці. Адже, коли я приміряла образ, який шили спеціально для мене, одразу зрозуміла: “Так! Це воно”. Насправді це дуже важливо, тому що коли ідеш подіумом, тобі хочеться бути максимально впевненою в тому, що ти круто виглядаєш і тобі комфортно”

— ділиться враженнями Юлія Зорій.





Юлія Зорій і Олександра Кучеренко представили показ дизайнерки Juliya Kros на Ukrainian Fashion Week / 3 фотографии

Дизайнерка звернулася до творчих витоків свого дитинства. Акцентні деталі колекції – рукави складного крою та принти з написами. Основу модельного ряду склали сорочки в біло-синіх тонах і піджаки оверсайз. Жіночність і елегантність силуету у поєднанні з жакетами оверсайз навіювали дитячі спогади про примірку батьківських речей, що здавалися величезними на тендітній дитячій фігурі.

https://www.youtube.com/watch?v=su5UwRiWGK0

“Я завжди приходжу на Ukrainian Fashion Week з чудовим настроєм, тому що зустрічаю дуже багато знайомих облич, творчих людей і дійсно надихаюсь красою. Бо те, що можна побачити на українських подіумах варте того, аби в житті знайти місце в твоєму гардеробі. У такі моменти я завжди згадую, як на Міс світу більшість дівчат з різних країн захоплювалися речами від українських дизайнерів, які я взяла з собою, і навіть запитували, де їх можна придбати”

— розповідає Олександра Кучеренко.

Цього року Ukrainian Fashion Week святкує своє 25-річчя. Стати гостем модного показу можна долучившись до онлайн-трансляції на медіасервісі MEGOGO та діджитал-платформах UFW.

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