Ведуча ICTV, а нині національного марафону “Єдині новини” Юлія Сеник втратила на війні дядька, який пішов добровольцем захищати Україну.

Про це 27 липня Юлія повідомила у соцмережі.





Війна забрала його: ведуча ICTV Юлія Сеник розповіла про трагедію в сімʼї / 3 фотографии

Рідний дядько телеведучої 59-річний Сеник Микола Михайлович загинув у бою під Кремінною. Рідний брат батька Юлії був фізиком-математиком й істориком, та коли розпочалося повномасштабне вторгнення російського агресора, одразу пішов до військкомату.

“Коли дізналася, що дядько йде добровольцем на війну, дзвонила йому і казала: Дядю Колю, ви ж немолодий уже”. На що він ображено: “Що значить “немолодий”?! Я он медкомісію пройшов, сказали, що такий крепкий дядько, що мені молодь має заздрити! І що на війну, на можливу загибель мають йти лише молоді? Їм жити й жити! А ти ж мене знаєш, який я гарячий і живучий, я цю рашистську нечисть, побачиш, я їх нищитиму безпощадно, люто гнатиму з землі моїх дітей”, – розповіла Юлія.

У спогадах племінниці дядько залишився усміхненим і життєрадісним. Недарма, його позивним на фронті був “Веселка”. “Хай за кожного загиблого від рук росіян українця – кожен рашист віками несе найстрашнішу, найпекельнішу розплату!” – написала у соцмережі телеведуча.