Василий Хмельницкий стал послом ГД ООН в Украине

1 сентября украинский предприниматель, основатель холдинговой компании UFuture и фонда K.FUND Василий Хмельницкий подписал Меморандум о сотрудничестве с Сетью Глобального договора ООН в Украине. Он стал послом социального направления деятельности нашей организации.

ГД ООН обеспечивает реализацию 10 принципов в области устойчивого развития. Василий Хмельницкий будет заниматься блоком, который непосредственно касается социальной сферы. Так, мы объединим усилия, направленные на решение ключевых общественных вызовов и достижения 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 Целей устойчивого развития.

«Внедрение и поддержка глобальных инициатив устойчивого развития на локальном уровне, в Украине, будет развивать общество и помогать каждому из нас становиться более успешным и ответственным. Как основатель K.FUND, я много лет инвестирую в развитие образования, поддержку малого бизнеса, в инновационные экосистемы для талантов в Украине. Сегодня все должны объединить усилия для того, чтобы достигать Целей устойчивого развития», — отметил Василий Хмельницкий.

Со стороны Глобального договора ООН свою подпись под Меморандумом поставила генеральная директорка Татьяна Сахарук:

«Василий Хмельницкий является не только успешным предпринимателем, но и лидером мнений и идейным вдохновителем в сфере инноваций для тысяч украинцев. Аналог Кремниевой долины, которую Хмельницкий создает в Киеве, свидетельствует о его заинтересованности в социальном развитии нашей страны. Поэтому я убеждена, что это сотрудничество станет взаимовыгодным партнерством над нашими будущими проектам».

Важными пунктами в деятельности Василия Хмельницкого станут: планирование развития направления Глобального договора ООН в Украине, что касается социальной сферы; экспертная и информационная поддержка социальных программ ГД ООН в Украине; поддержка проведения ежегодной международной кампании «Партнерство ради устойчивого развития», в рамках которой вручается премия за лучшие проекты в категории «Общество» и др.

Напомним, что ранее Глобальный договор ООН подписал Меморандум о сотрудничестве с Еленой Фроляк как Амбассадоркой экологического направления деятельности организации и с Алексом Лисситсой как Амбассадором экономического направления.

Сеть Глобального договора ООН в Украине является официальным представителем глобальной сети UN Global Compact. Это крупнейшая в мире ассоциация корпоративно ответственного бизнеса, призывает компании выстраивать свою деятельность и стратегию с учетом Целей устойчивого развития и на основе десяти универсальных принципов в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.